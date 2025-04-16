Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1647,36
Экономия при брони: -95,16 грн
1552,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1427,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1386,08
Экономия при брони: -73,23 грн
1312,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1635,15
Экономия при брони: -94,89 грн
1540,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1359,35
Экономия при брони: -75,85 грн
1283,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1080,83
Экономия при брони: -58,47 грн
1022,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1475,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1641,48
Экономия при брони: -77,34 грн
1564,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1475,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
799,79
Экономия при брони: -35,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1507,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1643,76
Экономия при брони: -92,16 грн
1551,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1614,10
Экономия при брони: -73,84 грн
1540,26 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1632,07
Экономия при брони: -80,47 грн
1551,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1427,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн