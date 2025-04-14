Харьков (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1481,46 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1756,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1649,92
Экономия при брони: -107,87 грн
1542,05 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1495,38 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1485,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1500,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
550,80
Экономия при брони: -34,85 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1767,78 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1716,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1491,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1785,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,40 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1781,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1779,66 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1770,78 грн