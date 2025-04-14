Днепр (адрес не указан)
Доступно в 220 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1634,04
Экономия при брони: -111,69 грн
1522,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1560,90
Экономия при брони: -102,50 грн
1458,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1647,43
Экономия при брони: -77,32 грн
1570,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1648,62
Экономия при брони: -108,36 грн
1540,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1029,45
Экономия при брони: -56,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1064,59
Экономия при брони: -41,84 грн
1022,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1360,90
Экономия при брони: -77,40 грн
1283,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1623,57
Экономия при брони: -89,28 грн
1534,29 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1620,53
Экономия при брони: -68,93 грн
1551,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
273,45
Экономия при брони: -15,84 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1611,02
Экономия при брони: -59,42 грн
1551,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1619,70
Экономия при брони: -86,01 грн
1533,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1769,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1647,42 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1635,34
Экономия при брони: -83,74 грн
1551,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1648,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Пантогар капсулы блистер №90
Merz Pharmaceuticals
1640,71
Экономия при брони: -94,48 грн
1546,23 грн