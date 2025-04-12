Чемеричная вода (Aqua veratri)
Чемеричная вода инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 мл препарата содержит настойки из чемерицы корневищ с корнями (Veratri rhizomata cum radicibus) (1:10) [экстрагент этанол 70% (об/об)] — 0,5 мл;
вспомогательное вещество: вода очищенная.
Лекарственная форма
Раствор для наружного применения, водно-спиртовой.
Основные физико-химические свойства: мутная жидкость буровато-желтого цвета с осадком.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты, применяемые при эктопаразитозах, включая чесотку. Код АТХ Р03А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат для лечения педикулеза. Оказывает противопаразитарное действие (относительно вшей и гнид, локализованных на волосистых частях головы и лобка, а также на одежде). Содержит алкалоиды в качестве основных фармакологически активных соединений, входящих в состав корней и корневищ чемерицы. Механизм действия препарата обусловлен влиянием на гладкую мускулатуру кишечника паразитов, при котором нарушается их способность питаться и размножаться. Кроме того, препарат при наружном применении улучшает рост волос, оказывает слабое болеутоляющее, антибактериальное действие.
Фармакокинетика.
При наружном применении алкалоиды, входящие в состав препарата, практически не всасываются и не оказывают или оказывают незначительное резорбтивное действие. Однако при длительном применении и активном втирании в кожу они могут частично проникать в очень глубокие ткани и оказывать резорбтивные эффекты.
Показания
Педикулез волосистой части головы, лобка.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства. Инфицированные поражения кожи.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении препаратов из растений, содержащих дубильные вещества, фармакологический эффект уменьшается.
Особенности применения
Во избежание повторного заражения необходимо одновременно с применением препарата провести дезинфекцию нательного и постельного белья.
Препарат «Чемеричная вода» применять только наружно на неповрежденную кожу. При применении лекарственного средства необходимо соблюдать осторожность и не допускать попадания на слизистые оболочки, в глаза, на раневые поверхности из-за опасности развития резорбтивного действия. Необходимо помнить о высокой токсичности препарата при попадании в желудочный тракт и кровеносное русло. В случае попадания на слизистую оболочку глаз — тщательно промыть глаза водой.
Способ применения и дозы
Перед применением препарат «Чемеричная вода» необходимо взболтать. Препарат наносить на тщательно вымытые влажные волосы ватным или марлевым тампоном. Затем голову повязать косынкой, после чего вымыть руки с мылом. Через 30 минут волосы промыть несколько раз теплой проточной водой, а затем волосы вымыть с мылом или шампунем. После мытья рекомендуется расчесать волосы густой расческой для удаления погибших вшей и гнид. Во время применения препарата необходимо соблюдать осторожность.
Дети
Безопасность и эффективность применения препарата детям не установлены, поэтому его не рекомендуется применять детям до 12 лет без назначения врача.
Побочные реакции
Аллергические реакции в виде кожного зуда, эритемы.
При случайном попадании препарата внутрь возможны тошнота, рвота, аллергические реакции.
Срок годности
2 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл во флаконе стеклянном или полимерном. По 1 флакону в пачке из картона.
По 100 мл в банке. По 1 банке в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
61010, Украина, г. Харьков, ул. Гордиенковская, 1.