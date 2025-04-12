Фармакодинамика.

Препарат для лечения педикулеза. Оказывает противопаразитарное действие (относительно вшей и гнид, локализованных на волосистых частях головы и лобка, а также на одежде). Содержит алкалоиды в качестве основных фармакологически активных соединений, входящих в состав корней и корневищ чемерицы. Механизм действия препарата обусловлен влиянием на гладкую мускулатуру кишечника паразитов, при котором нарушается их способность питаться и размножаться. Кроме того, препарат при наружном применении улучшает рост волос, оказывает слабое болеутоляющее, антибактериальное действие.

Фармакокинетика.

При наружном применении алкалоиды, входящие в состав препарата, практически не всасываются и не оказывают или оказывают незначительное резорбтивное действие. Однако при длительном применении и активном втирании в кожу они могут частично проникать в очень глубокие ткани и оказывать резорбтивные эффекты.