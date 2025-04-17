Чемеричная вода (Aqua veratri)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
122,60
Экономия при брони: -25,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
120,12
Экономия при брони: -3,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
122,60
Экономия при брони: -25,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
112,40
Экономия при брони: -14,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
112,90
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
128,88
Экономия при брони: -25,26 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
112,90
Экономия при брони: -15,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
124,57
Экономия при брони: -22,13 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
120,00
Экономия при брони: -22,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
125,06
Экономия при брони: -27,18 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
127,72
Экономия при брони: -29,84 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда