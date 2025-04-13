Киев
Чемеричная вода (Aqua veratri)

Чемеричная вода (Aqua veratri)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 855 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
109,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
104,76 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
84,86 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
111,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
84,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
112,40
Экономия при брони: -10,10 грн
102,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
112,10
Экономия при брони: -9,80 грн
102,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
111,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
101,51 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
122,74
Экономия при брони: -18,65 грн
104,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
126,00
Экономия при брони: -22,61 грн
103,39 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
111,21 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
113,01 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
122,74
Экономия при брони: -18,65 грн
104,09 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
82,62 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
102,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
127,51
Экономия при брони: -25,36 грн
102,15 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
122,60
Экономия при брони: -20,30 грн
102,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
111,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
102,50 грн
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