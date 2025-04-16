Чемеричная вода (Aqua veratri)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
122,60
Экономия при брони: -24,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
126,58
Экономия при брони: -28,71 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
112,10
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
126,66
Экономия при брони: -28,85 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
130,22
Экономия при брони: -26,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
122,60
Экономия при брони: -24,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Аптека бам
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
122,60
Экономия при брони: -24,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
122,60
Экономия при брони: -24,40 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
127,61
Экономия при брони: -29,79 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
128,78
Экономия при брони: -12,02 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
122,01
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда