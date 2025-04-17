Чемеричная вода (Aqua veratri)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
120,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
120,00
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
129,84
Экономия при брони: -28,16 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
122,70
Экономия при брони: -22,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
122,70
Экономия при брони: -22,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
120,00
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
128,97
Экономия при брони: -27,29 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
130,03
Экономия при брони: -28,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
122,60
Экономия при брони: -22,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
126,84
Экономия при брони: -24,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
127,65
Экономия при брони: -25,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
112,90
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
106,70
Экономия при брони: -8,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
126,25
Экономия при брони: -23,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Чемеричная вода раствор водно-спиртовой для наружного применения флакон 100 мл №1
Красная звезда
112,90
Экономия при брони: -12,60 грн