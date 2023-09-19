многолетнее травянистое однодольное растение, очень ядовитое. Все растение содержит алкалоиды (в сумме 1,5%), относящиеся к группе циклопентанпергидрофенантрена и гликоалкалоиды. Их больше в подземных частях растения. Летом содержание алкалоидов в траве резко снижается, а весной — увеличивается. Чемерица в этот период особенно ядовита. Из корней растения выделены алкалоид иервин и гликоалкалоид псевдоиервин.