ЧЕМЕРИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ* (VERATRUM LOBELIANA/ALBA*) Действующее вещество
Чемеричная вода Раствор водно-спиртовой для наружного применения, флакон, 100 мл, № 1 Красная звезда
от 80,18 грн
Форма выпуска: р-р водно-спиртовой для наружного применения.
многолетнее травянистое однодольное растение, очень ядовитое. Все растение содержит алкалоиды (в сумме 1,5%), относящиеся к группе циклопентанпергидрофенантрена и гликоалкалоиды. Их больше в подземных частях растения. Летом содержание алкалоидов в траве резко снижается, а весной — увеличивается. Чемерица в этот период особенно ядовита. Из корней растения выделены алкалоид иервин и гликоалкалоид псевдоиервин.
применение ограничено. Применяется для борьбы с эктопаразитами человека, в частности при педикулезе.
В народной медицине применяется при радикулите, ревматизме, для стимуляции роста волос.
наружно.