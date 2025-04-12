Лизомак 600 (Lizomac 600)
Лизомак 600 инструкция по применению
Состав
действующее вещество: линезолид;
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит линезолида 600 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая; натрия крахмал гликолят (тип А); повидон, масло касторовое полиэтоксилированное гидрогенизированное; кросповидон; кремния диоксид коллоидный безводный; магния стеарат; гидроксипропилметилцеллюлоза; тальк; титана диоксид (Е 171); полиэтиленгликоль 6000.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: двояковыпуклые таблетки в форме капсулы, покрытые пленочной оболочкой, от белого до почти белого цвета, гладкие с обеих сторон.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения.
Код АТС J01X Х08.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Линезолид является синтетическим антибактериальным средством, принадлежащим к новому классу противомикробных препаратов — оксазолидинонов. In vitro активен против аэробных грамположительных, некоторых грамотрицательных бактерий и анаэробных микроорганизмов. Линезолид селективно ингибирует синтез белков в бактериальных клетках путем уникального механизма действия. В частности, он связывается с участком на бактериальной рибосоме (23S субъединица с 50S) и препятствует образованию функционального 70S инициирующего комплекса, который является важным компонентом процесса трансляции. In vitro постантибиотический эффект (ПAЭ) линезолида в отношении золотистого стафилококка составляет примерно 2ؘ часа. Во время исследований in vivo на моделях животных ПAЭ составил 3,6 и 3,9 часа в отношении Staphylococcus aureus и Streptococcus pneumoniae соответственно. В исследованиях in vivo ключевым параметром фармакодинамической эффективности было время, в течение которого уровень линезолида в плазме крови превышал минимальную ингибирующую концентрацию (MИК) для инфицированного организма.
Чувствительность
Распространенность приобретенной резистентности отдельных видов, особенно при лечении тяжелых инфекций, может варьировать географически и по времени. Если местная распространенность резистентности такова, что польза лекарственного средства, по крайней мере при некоторых видах инфекций, остается под вопросом, необходимо проконсультироваться с экспертом.
|Чувствительные организмы
Грампложительные аэробные организмы
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium*
Staphylococcus aureus*
Коагулазоотрицательные стафилококки
Streptococcus agalactiae*
Streptococcus pneumoniae*
Streptococcus pyogenes*
Стрептококки группы C
Стрептококки группы G
Грамположительные анаэробные микроорганизмы
Clostridium perfringens
Peptostreptococcus anaerobius
Peptostreptococcus species
|Резистентные организмы
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Neisseria species
Enterobacteriaceae
Pseudomonas species
*Клиническая эффективность была продемонстрирована для чувствительных изолятов в утвержденных клинических показаниях.
Линезолид в исследованиях in vitro показал некоторую активность против Legionella, Chlamydia pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae, но для подтверждения клинической эффективности данных недостаточно.
Резистентность
Перекрестная устойчивость
Механизм действия линезолида отличается от других классов антибиотиков. Исследование клинических изолятов (метициллинустойчивых стафилококков, ванкомицинустойчивых энтерококков, а также пеницилин- и эритромицинрезистентных стрептококков) in vitro показывают, что линезолид обычно активен в отношении микроорганизмов, устойчивых к одному или нескольким другим классам антимикробных агентов.
Устойчивость к линезолиду связана с точечными мутациями в 23S рРНК.
Снижение чувствительности к линезолиду наблюдается при применении препарата у пациентов с инфекциями, трудно поддающиеся лечению, и/или при применении его в течение длительного времени. Сообщалось о резистентности к линезолиду энтерококков, золотистого стафилококка и коагулазоотрицательных стафилококков. Обычно это связано с длительными курсами терапии и наличием протезных материалов или необработанных абсцессов. В случае антибиотикорезистентных бактерий в условиях стационарного лечения необходимо соблюдать надлежащие меры по предотвращению данных штаммов.
Фармакокинетика.
Препарат Лизомак 600 содержит линезолид, который является биологически активным веществом и метаболизируется до неактивных производных.
Абсорбция
Линезолид интенсивно всасывается после приема внутрь. Максимальная концентрация в плазме крови (Cmax) достигается через 1–2 часа после применения, а абсолютная биодоступность препарата составляет около 100%. Поэтому линезолид можно применять перорально или без коррекции дозы.
Линезолид можно применять независимо от приема пищи. Время до достижения максимальной концентрации увеличивается с 1,5 до 2,2 часа, а Cmax снижается примерно на 17% при применении линезолида с пищей с высоким содержанием жиров. Однако общая экспозиция, которая оценивается по AUC0-¥, подобна в обоих случаях.
Распределение
Исследования фармакокинетики показали, что линезолид быстро распределяется в тканях с хорошей перфузией. Примерно 31% линезолида связывается с белками плазмы крови, и это не зависит от концентрации препарата. Объем распределения линезолида в равновесном состоянии у здоровых взрослых добровольцев составляет в среднем 40–50 л.
После многократного введения концентрацию линезолида определяли в различных жидкостях у ограниченного количества участников-добровольцев в исследованиях фазы 1. Отношение концентрации линезолида в слюне к концентрации в плазме крови составляло 1,2:1, а отношение концентрации линезолида в поте к концентрации в плазме крови — 0,55:1.
Метаболизм
Линезолид в основном метаболизируется путем окисления морфолинового кольца с образованием двух неактивных производных карбоновой кислоты с разомкнутым кольцом: метаболита аминоэтоксиуксусной кислоты (А) и метаболита гидроксиэтилглицина (В). Предполагается, что метаболит А образуется ферментативным путем, тогда как образование метаболита В опосредуется неферментативным механизмом, включающим химическое окисление в условиях in vitro. Исследования in vitro показали, что линезолид минимально метаболизируется с возможным участием в этом процессе системы цитохрома человека Р450. Однако метаболические пути линезолида до конца не изучены.
Выведение
Непочечный клиренс составляет примерно 65% от общего клиренса линезолида. В равновесном состоянии примерно 30% дозы препарата обнаруживается в моче в виде линезолида, 40% — в виде метаболита В и 10% — в виде метаболита А. Средний почечный клиренс линезолида составляет 40 мл/мин, что указывает на канальцевую реабсорбцию. Линезолид в кале почти не определяется, тогда как примерно 6% дозы препарата оказывается в кале в виде метаболита В и 3% — в виде метаболита А.
Незначительная нелинейность клиренса наблюдалась при повышении дозы линезолида, что, очевидно, является следствием более низкого почечного и непочечного клиренса этого препарата при его высоких концентрациях. Однако эта разница в клиренсе была незначительна и не влияла на кажущийся период полувыведения.
Пациенты с почечной недостаточностью
Фармакокинетика линезолида не меняется у пациентов с любой степенью почечной недостаточности, однако, два основных метаболита линезолида кумулируются у пациентов с почечной недостаточностью с увеличением их накопления у пациентов с более высокой степенью тяжести почечной дисфункции. Фармакокинетика линезолида и двух его метаболитов также была исследована у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности (ТСПН), которые находятся на гемодиализе. В исследовании ТСПН 14 пациентов получали 600 мг линезолида каждые 12 часов в течение 14,5 дней. Поскольку независимо от функции почек достигались одинаковые концентрации линезолида в плазме крови, то для пациентов с почечной недостаточностью не рекомендуется проводить коррекцию дозы. Однако, учитывая отсутствие информации о клинической значимости накопления основных метаболитов, следует взвесить целесообразность применения линезолида пациентам при наличии почечной недостаточности и потенциальных рисков накопления этих метаболитов. И линезолид, и два метаболита выводятся с помощью гемодиализа. Информация о влиянии перитонеального диализа на фармакокинетику линезолида отсутствует.
Пациенты с печеночной недостаточностью
Фармакокинетика линезолида не менялась у 7 пациентов с нарушениями функции печени легкой и средней степени тяжести (класс А или Б по шкале Чайлд-Пью). На основании имеющихся данных для пациентов с нарушениями функции печени легкой и средней степени тяжести коррекции дозы не рекомендуется. Фармакокинетика у пациентов с нарушениями функции печени тяжелой степени не оценивалась.
Дети (в возрасте до 18 лет)
У детей (в возрасте от 12 до 17 лет) фармакокинетика линезолида была сходна с таковой у взрослых при применении препарата в дозе 600 мг. Таким образом, у подростков, которые применяют препарат в дозе 600 мг каждые 12 часов ежедневно, будет наблюдаться такая же экспозиция, как и у взрослых, получающих препарат в той же дозе.
В возрасте от 1 недели до 12 лет применение препарата в дозе 10 мг/кг каждые 8 часов ежедневно обеспечивает экспозицию, которая приближается к таковой, которая достигается у взрослых при назначении им препарата в дозе 600ؘ мг 2 раза в сутки.
У новорожденных в возрасте до 1 недели системный клиренс линезолида (в зависимости от массы тела) быстро повышается в течение первой недели жизни. Поэтому новорожденные, которым применяют линезолид в дозе 10 мг/кг каждые 8 часов, будут иметь более высокую системную экспозицию в первый день жизни. Однако в течение первой недели жизни не ожидается избыточной аккумуляции препарата в таком режиме дозирования, поскольку клиренс быстро повышается в течение определенного периода.
Пациенты пожилого возраста
Фармакокинетика линезолида у лиц старше 65 лет существенно не меняется.
Женщины
Для женщин характерен более низкий объем распределения, чем для мужчин, а средний клиренс (скорректированный по массе тела) снижен примерно на 20%. Концентрация линезолида в плазме крови выше у женщин, что частично может объясняться разницей по массе тела. Однако, поскольку средний период полувыведения у мужчин и женщин существенно не отличается, не ожидается, что концентрация в плазме крови женщин существенно превышать ту, которая хорошо переносится, следовательно, коррекцию дозы проводить не нужно.
Показания
Лечение инфекций, вызванных чувствительными микроорганизмами, при таких состояниях:
- нозокомиальная пневмония;
- внебольничная пневмония;
- осложненные инфекции кожи и ее структур, в частности инфекции на фоне диабетической стопы без сопутствующего остеомиелита, вызванные Staphylococcus aureus (метициллинчувствительными и метициллинрезистентными изолятами), Streptococcus pyogenes или Streptococcus agalactia (лекарственное средство не было изучено в лечении язвенных пролежней);
- неосложненные инфекции кожи и ее структур, вызванные Staphylococcus aureus (только метициллинчувствительными изолятами) или Streptococcus pyogenes;
- резистентные к ванкомицину инфекции, вызванные штаммами Enterococcus faecium, включая инфекции, которые сопровождающиеся бактериемией.
Препарат не показан для лечения инфекций, вызванных грамотрицательными микроорганизмами. В случае подозрения или обнаружения грамотрицательного возбудителя нужно немедленно начать специфическую грамотрицательную терапию.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к линезолиду или к любому другому компоненту препарата.
Линезолид не применяется пациентами, принимающими любые лекарственные средства, подавляющие моноаминоксидазу А и В (например, фенелзин, изокарбоксазид, селегилин, моклобемид), и в течение двух недель после их приема.
За исключением случаев, когда есть возможность тщательного наблюдения и мониторинга артериального давления, линезолид не следует назначать пациентам с такими сопутствующими клиническими состояниями как неконтролируемая артериальная гипертензия, феохромоцитома, карциноид, тиреотоксикоз, биполярная депрессия, шизоаффективное расстройство, острые эпизоды головокружения или одновременно с приемом нижеприведенных препаратов:
ингибиторы обратного захвата серотонина, трициклические антидепрессанты, агонисты 5-НТ1-рецепторов серотонина (триптаны), прямые и непрямые симпатомиметики (включая адренергические бронходилататоры, псевдоэфедрин, фенилпропаноламин), вазопрессоры (эпинефрин, норэпинефрин), допаминергические соединения (допамин, добутамин), петидин или буспирон.
Следует прекратить кормление грудью во время применения препарата (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Ингибиторы моноаминоксидазы (МАО)
Линезолид является слабым обратимым неселективным ингибитором МАО. Данные из исследований взаимодействия между препаратами и безопасности линезолида при одновременном применении пациентам, которые одновременно принимают препараты, способные ингибировать МАО, ограничены. Поэтому применение препарата не рекомендуется, за исключением случаев, когда есть возможность тщательного наблюдения за состоянием пациента.
Потенциальные взаимодействия, приводящие к повышению артериального давления
У нормотензивных здоровых добровольцев, получавших линезолид, наблюдалось незначительное преходящее усиление прессорного эффекта псевдоэфедрина гидрохлорида или фенилпропаноламина гидрохлорида. Сопутствующее применение линезолида и псевдоэфедрина или фенилпропаноламина приводит к повышению среднего систолического артериального давления на 30–40 мм рт. ст., по сравнению с повышением на 11–15 мм рт. ст. при применении только линезолида, на 14–18 мм рт. ст. — при применении только псевдоэфедрина или фенилпропаноламина, на 8–11 мм рт. ст. — при применении плацебо. Подобные исследования у лиц с артериальной гипертензией не проводились. Рекомендуется снижать начальную дозу адренергических средств, таких как допамин или агонисты допамина, и постепенно титровать до достижения желаемого клинического ответа. Очень редко сообщалось о случаях серотонинового синдрома при одновременном применении линезолида и серотонинергических средств.
Потенциальные серотонинергические взаимодействия
При применении декстрометорфана (две дозы по 20 мг с интервалом в 4 часа) в комбинации с линезолидом не наблюдалось проявлений серотонинового синдрома (спутанность сознания, бред, беспокойство, тремор, патологический румянец, усиленное потоотделение, гиперпирексия). Сообщалось об одном случае возникновения проявлений, подобных серотониновому синдрому, у пациента, который принимал линезолид и декстрометорфан, эти проявления исчезли после отмены обоих препаратов.
Во время клинического применения линезолида и серотонинергических препаратов, включая антидепрессанты, такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), были описаны случаи развития серотонинового синдрома. Хотя комбинированное применение этих препаратов противопоказано (см. раздел «Противопоказания»), лечение пациентов, для которых лечение как линезолидом, так и серотонинергическими препаратами имеет решающее значение, описанное в разделе «Особенности применения».
Применение в сочетании с продуктами, богатыми тирамином
У пациентов, получавших линезолид и тирамин в количестве менее 100 мг, не наблюдали значительного вазопрессорного эффекта. Это свидетельствует о необходимости избегать только избыточного потребления продуктов и напитков с большим содержанием тирамина (зрелых сыров, дрожжевых экстрактов, недистиллированных алкогольных напитков и ферментированных продуктов из соевых бобов, таких как соевый соус).
Препараты, которые метаболизируется с помощью цитохрома P450
Линезолид не является индуктором цитохрома P450 (CYP450). Кроме того, линезолид не ингибирует активность клинически значимых изоформ СYР (например, 1А2, 2С9, 2С19, 2D6, 2Е1, 3А4) у человека. Поэтому не ожидается влияния линезолида на фармакокинетику других лекарственных средств, которые метаболизируются этими основными ферментами.
Рифампицин
Влияние рифампицина на фармакокинетику линезолида изучали у шестнадцати здоровых взрослых добровольцев мужского пола, которым вводили линезолид (600 мг 2 раза в сутки в течение 2,5 дня) в комбинации с рифампицином (600 мг 1 раз в сутки 8 дней) и без. Рифампицин снижал показатели Cmax и AUC линезолида в среднем на 21% (90%, ДИ: 15, 27) и 32% (90%, ДИ: 27, 37) соответственно. Механизм такого взаимодействия и его клиническое значение неизвестны.
Варфарин
При добавлении варфарина к курсу лечения линезолидом в равновесном состоянии наблюдали 10% снижение среднего максимального международного нормализованного соотношения (МНО) при одновременном применении, при этом AUC МНО снижалась на 5%. Данных о пациентах, которые одновременно получали варфарин и линезолид, недостаточно для оценки клинического значения, если оно есть.
Антибиотики: азтреонам или гентамицин
Фармакокинетика линезолида не изменялась при одновременном применении с азтреонамом или гентамицином.
Исследования in vitro продемонстрировали аддитивность или индифферентность между линезолидом и ванкомицином, гентамицином, рифампином, имипенем-циластатином, азтреонамом, ампициллином, стрептомицином.
Антиоксиданты
При одновременном применении с витамином С или Е проводить коррекцию дозы линезолида не рекомендуется.
Сильные индукторы CYP 3A4
Рифампицин: одновременное применение рифампина и линезолида приводило к снижению Cmax линезолида на 21% и снижению AUC линезолида на 32%. Клиническая значимость этого взаимодействия не установлена. Механизм этого взаимодействия полностью не изучен и может быть связан с индукцией печеночных ферментов.
Особенности применения
Линезолид является обратимым неселективным ингибитором МАО, однако в дозах, применяемых для антибактериальной терапии, препарат не оказывает антидепрессивного эффекта. Данные по взаимодействию и безопасности препарата при назначении пациентам с сопутствующими заболеваниями или пациентам, принимающим сопутствующие препараты, которые могут ингибировать МАО, ограничены. Поэтому при описанных обстоятельствах применять препарат не рекомендуется, кроме случаев, когда имеется возможность тщательного наблюдения за пациентом.
Пациентов следует предупредить о необходимости воздерживаться от употребления пищи, богатой тирамином.
Миелосупрессия
Сообщалось о случаях миелосупрессии (в частности анемии, лейкопении, панцитопении и тромбоцитопении) у некоторых пациентов, получавших линезолид. После отмены линезолида нарушенные гематологические показатели возвращались к уровню, который наблюдался до начала лечения. У пациентов пожилого возраста применение линезолида сопровождается более высоким риском возникновения патологических изменений крови по сравнению с молодыми пациентами. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (независимо от того, проходят ли они процедуры диализа) возможно повышение частоты развития тромбоцитопении. Таким образом, тщательный мониторинг формулы крови необходим в таких группах пациентов: пациенты с уже имеющейся анемией, гранулоцитопенией или тромбоцитопенией; пациенты, которые получают сопутствующие препараты, способные снижать уровень гемоглобина, уменьшать количество форменных элементов крови или негативно влиять на количество или функциональную активность тромбоцитов; пациенты с тяжелой формой почечной недостаточности пациенты, курс лечения которых длится более 10–14 дней. Применять линезолид для лечения таких пациентов необходимо в сочетании с тщательным контролем уровня гемоглобина, выполнением общего анализа крови и, по мере возможности, с контролем количества тромбоцитов.
Если во время лечения линезолидом развивается значительная миелосупрессия, лечение следует остановить за исключением случаев, когда продолжение лечения признано абсолютно необходимым. В таких ситуациях необходимо проводить тщательный мониторинг показателей общего анализа крови и применять соответствующие стратегии лечения.
Кроме того, рекомендуется еженедельно проводить общий анализ крови (включая определение уровня гемоглобина, количества тромбоцитов, общего количества лейкоцитов и развернутой лейкоцитарной формулы) у пациентов, проходящих лечение линезолидом, независимо от исходных показателей анализа крови.
Сидеробластная анемия
У пациентов, получавших линезолид в течение более 28 дней (максимальная рекомендуемая продолжительность лечения), наблюдалось повышение частоты возникновения тяжелой анемии. Такие пациенты чаще нуждались в переливании крови. Сообщалось также о случаях сидеробластной анемии. После отмены линезолида большинство пациентов полностью или частично выздоравливали в результате проведения лечения анемии или даже без лечения.
Дисбаланс показателей летальности в клиническом исследовании с участием пациентов с инфекциями кровотока, связанными с использованием катетеров и вызванными грамположительными возбудителями
В процессе открытого исследования с участием пациентов с серьезными внутрисосудистыми инфекциями, вызванными использованием катетеров, наблюдали рост летальности в группе пациентов, которым применяли линезолид, по сравнению с группами лечения ванкомицином/диклоксацилином/оксациллином (78 из 363 (21,5%) против 58 из 363 (16,0%)). Основным фактором влияния на показатель летальности являлось наличие грамположительной инфекции на начальном уровне.
Показатели летальности у пациентов с инфекциями, вызванными исключительно грамположительными организмами, были сходными (преимущественное соотношение 0,96; 95% доверительный интервал: 0,58–1,59), но в группе лечения линезолидом частота летальных исходов была значительно выше (p = 0,0162) у пациентов с любым дополнительным возбудителем или отсутствием возбудителей на начальном уровне (преимущественное соотношение 2,48; 95% ДИ: 1,38–4,46). Наибольший дисбаланс наблюдался во время лечения и в течение 7 дней от момента отмены исследуемого препарата. Большинство пациентов в группе лечения линезолидом приобрели грамотрицательные инфекции во время исследования и умерли от инфекций, вызванных грамотрицательными возбудителями, и от полимикробных инфекций. Таким образом, при осложненных инфекциях кожи и мягких тканей у пациентов с установленной или подозреваемой сопутствующей инфекцией, вызванной грамотрицательными возбудителями, линезолид следует применять только при отсутствии других вариантов лечения (см. раздел «Показания»). При таких обстоятельствах необходимо начинать параллельное лечение грамотрицательной инфекции.
Диарея и колит, связанные с применением антибиотиков
При применении почти всех антибактериальных препаратов, включая линезолид, были описаны случаи развития псевдомембранозного колита. Таким образом, важно учитывать возможность этого диагноза у пациентов, у которых после введения любого антибактериального препарата развивается диарея. При подозрении относительно развития колита, связанного с применением антибиотиков, или при подтверждении этого диагноза может быть оправданным прекращение лечения линезолидом и принятие соответствующих мер.
При применении почти всех антибактериальных препаратов, включая линезолид, сообщалось о возникновении диареи и колита, связанных с применением антибиотиков, включая псевдомембранозный колит и диарею, связанную с Clostridium difficile, тяжесть проявлений которых может варьировать от умеренной диареи до колита с летальным исходом. Таким образом, важно учитывать возможность этого диагноза у пациентов, у которых во время или после применения линезолида развивается диарея. При наличии подозрения на диарею или колит, связанный с применением антибиотиков, или при подтверждении этого диагноза необходимо прекратить текущее лечение антибактериальными препаратами (включая линезолид) и немедленно начать соответствующие терапевтические мероприятия. В таких ситуациях противопоказано применение препаратов, которые подавляют перистальтику.
Потенциальные взаимодействия, которые вызывают повышение артериального давления
За исключением случаев, когда возможно наблюдение за пациентами на предмет повышения артериального давления, линезолид не следует назначать пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, феохромоцитомой, тиреотоксикозом и/или одновременно с такими лекарственными средствами, как прямые и непрямые симпатомиметики (например, псевдоэфедрин), вазопрессоры (например, эпинефрин, норэпинефрин), дофаминергические средства (например, дофамин, добутамин).
Лактатацидоз
При применении линезолида сообщали о развитии лактатацидоза. Пациенты, у которых при применении линезолида возникают симптомы и проявления метаболического ацидоза, включая рецидивную тошноту или рвоту, боль в животе, низкий уровень бикарбонатов или гипервентиляцию, должны немедленно обратиться за медицинской помощью. В случае развития молочнокислого ацидоза необходимо взвесить пользу дальнейшего лечения линезолидом и потенциальные риски.
Дисфункция митохондрий
Линезолид подавляет митохондриальный синтез белков. В результате этого угнетения могут развиваться такие побочные реакции, как лактатацидоз, анемия и нейропатия (периферическая и зрительного нерва). Эти явления более распространены при применении препарата в течение более 28 дней.
Серотониновый синдром
Поступали спонтанные сообщения о развитии серотонинового синдрома, связанного с одновременным применением линезолида и серотонинергических препаратов, включая антидепрессанты, такие как СИОЗС. Таким образом, одновременное применение линезолида и серотонинергических препаратов противопоказано (см. раздел «Противопоказания»), за исключением случаев, когда применение как линезолида, так и одновременно с этим применение серотонинергических препаратов имеет решающее значение. В таких случаях пациент должен находиться под тщательным наблюдением с целью выявления симптомов серотонинового синдрома, таких как нарушение когнитивной функции, гиперпирексия, гиперрефлексия и нарушение координации движений. В случае возникновения симптомов врачу следует рассмотреть возможность отмены того или иного препарата. После отмены серотонинергического препарата возможно возникновение синдрома отмены.
Периферическая нейропатия и нейропатия зрительного нерва
У пациентов, получавших лечение линезолидом, наблюдалось развитие периферической нейропатии, а также неврит зрительного нерва, который иногда прогрессировал до потери зрения. Большинство таких пациентов получали лечение в течение более 28 дней (максимальная рекомендуемая продолжительность лечения).
Всем пациентам необходимо рекомендовать сообщать о симптомах нарушения зрения, таких как изменения остроты зрения, изменения цветового восприятия, нечеткость зрения или выпадение части поля зрения. В подобных случаях рекомендуется срочно провести осмотр пациента у офтальмолога. Если пациент принимает препарат Лизомак 600 в течение более 28 дней, ему необходимо регулярно проверять зрение.
В случае развития периферической нейропатии или нейропатии зрительного нерва необходимо взвесить пользу дальнейшего лечения линезолидом и потенциальные риски.
Возможно увеличение рисков развития нейропатии при применении линезолида у пациентов, которые проходят или недавно проходили лечение антибактериальными препаратами для лечения туберкулеза.
Судороги
Сообщалось о случаях судорог у пациентов, получавших терапию линезолидом. В большинстве случаев у этих пациенты имелись судороги в анамнезе, поэтому пациентам необходимо сообщать врачам, если у них раньше возникали судороги.
Ингибиторы МАО
Линезолид является неселективным ингибитором МАО обратимого действия. Однако в дозах, применяемых для антибактериальной терапии, он не имеет угнетающего влияния. В исследованиях взаимодействия лекарственных средств и исследованиях безопасности применения линезолида было получено очень ограниченное количество данных о применении линезолида пациентами с основными заболеваниями и/или при сопутствующем лечении препаратами, при которых возникают определенные риски вследствие угнетения МАО. Поэтому, если невозможно тщательное наблюдение за пациентом, применение линезолида не рекомендуется (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Применение в сочетании с продуктами, богатыми тирамином
Пациентам следует рекомендовать избегать употребления большого количества продуктов, богатых тирамином (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Гипогликемия
Сообщения, полученные в пострегистрационный период, свидетельствуют о случаях симптоматической гипогликемии при применении линезолида, неселективного ингибитора МАО обратимого действия, у пациентов с сахарным диабетом, принимающих инсулин или пероральные гипогликемические препараты. Прием некоторых ингибиторов МАО связан с гипогликемическими эпизодами у больных сахарным диабетом, получающих инсулин или гипогликемические средства. Хотя причинная связь между линезолидом и гипогликемией не установлена, пациентов с сахарным диабетом следует предупреждать о потенциальной гипогликемической реакции при применении линезолида.
В случае возникновения гипогликемии может потребоваться уменьшение дозы инсулина или перорального гипогликемического средства или отмена приема гипогликемического средства, инсулина или линезолида.
Суперинфекция
Влияние линезолида на нормальную микрофлору изучали в процессе клинических исследований.
Применение антибиотиков иногда может приводить к избыточному росту нечувствительных организмов. Например, примерно у 3% пациентов, получавших линезолид в рекомендованных дозах, во время клинических исследований наблюдали возникновение кандидоза, связанного с применением препарата. В случае возникновения суперинфекции во время лечения следует принимать соответствующие меры.
Особые группы пациентов
Применять линезолид для лечения пациентов с тяжелой почечной недостаточностью следует с осторожностью и только в ситуациях, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Применять линезолид для лечения пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью рекомендуется только в ситуациях, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Пол
Нет необходимости в коррекции дозы препарата в зависимости от пола.
Нарушение фертильной функции
Линезолид снижал фертильность и вызывал отклонение морфологических показателей качества спермы у здоровых взрослых самцов крыс при уровнях экспозиции, примерно таких, которые ожидаются у людей. Эти изменения имели обратимый характер.
О возможности влияния линезолида на репродуктивную функцию мужчин неизвестно.
Клинические испытания
Опыт применения линезолида для лечения пациентов с пролежнями или ишемическими поражениями, тяжелыми ожогами или гангреной ограничен.
Появление бактерий, резистентных к лекарственному средству
Маловероятно, что применение препарата Лизомак 600 для лечения недиагностированной бактериальной инфекции или с профилактической целью принесет вред пациенту или увеличит риск появления бактерий, резистентных к лекарственному средству
В состав таблеток входит касторовое масло полиэтоксилированное гидрогенизированное, которое может вызвать расстройство желудка и диарею.
Способ применения и дозы
Продолжительность лечения зависит от возбудителя, локализации и тяжести инфекции, а также от клинического эффекта терапии.
Рекомендации по длительности лечения, которые приведены ниже, были использованы в клинических исследованиях. Для некоторых видов инфекций может быть уместна меньшая продолжительность лечения, но это не оценивали в клинических исследованиях.
Максимальная продолжительность лечения — 28 дней. Безопасность и эффективность применения линезолида дольше 28 дней не изучены.
Не нужно повышать рекомендованные дозы или длительность лечения в случае инфекций, сопровождающихся бактериемией.
Рекомендации по дозировке согласно показаниям приведены в таблице ниже.
Пациенты, лечение которых было начато с назначения линезолида для внутривенных инфузий, могут быть переведены на лечение линезолидом для перорального применения. В этом случае подбор дозы не требуется, поскольку биодоступность линезолида при применении внутрь составляет почти 100%.
Дозы, рекомендуемые для взрослых и подростков (в возрасте от 12 лет)
|Показание
|Доза и способ применения
|Рекомендованная продолжительность лечения (суток подряд)
|Взрослые и дети (в возрасте от 12 лет)
|Нозокомиальная пневмония
|600 мг внутривенно* или перорально каждые 12 часов
|10–14
|Негоспитальная пневмония (в частности формы, которые сопровождаются бактериемией)
|Осложненные инфекции кожи и ее структур
|Инфекции, вызванные Enterococcus faecium, резистентными к ванкомицину, в частности инфекции, которые сопровождаются бактериемией
|600 мг внутривенно* или перорально каждые 12 часов
|14–28
|Неосложненные инфекции кожи и ее структур
Взрослые: 400 мг перорально каждые 12 часов*
Дети в возрасте от 12 лет: 600 мг перорально каждые 12 часов
|10–14
* — Применяют в другой лекарственной форме с возможностью соответствующего дозирования.
Максимальная доза не должна превышать 600 мг 2 раза в сутки.
Применение пациентами пожилого возраста: отсутствует необходимость коррекции дозы.
Применение пациентами с почечной недостаточностью: отсутствует необходимость коррекции дозы.
Пациенты с тяжелой почечной недостаточностью (в том числе с клиренсом креатинина < 30 мл/мин): отсутствует необходимость коррекции дозы. Из-за неизвестного клинического значения более высокой системной экспозиции (до 10 раз) двух основных метаболитов линезолида у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью препарат следует назначать с особой осторожностью этим пациентам и только в том случае, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск.
Примерно 30% применяемой дозы линезолида выводится в течение 3-часового сеанса гемодиализа, поэтому таким пациентам препарат назначают после диализа. Основные метаболиты линезолида в определенном количестве удаляются из организма при проведении гемодиализа, однако концентрации этих метаболитов после процедуры диализа все же остаются значительно выше, чем те, которые наблюдаются у пациентов с нормальной функцией почек или незначительно или умеренно выраженной почечной недостаточностью.
Таким образом, линезолид следует применять с осторожностью пациентам с тяжелой почечной недостаточностью, находящимся на гемодиализе, и только в том случае, когда ожидаемая польза от терапии преобладать потенциальный риск.
В настоящее время отсутствует клинический опыт применения линезолида пациентами, которые находятся на постоянном амбулаторном перитонеальном диализе или альтернативном лечении по поводу почечной недостаточности (ином, нежели гемодиализ).
Применение пациентами с почечной недостаточностью: коррекции дозы не требуется. Однако клинические данные по этому вопросу ограничены, поэтому рекомендуется применять линезолид таким пациентам только тогда, когда ожидаемая польза от лечения будет преобладать над потенциальным риск.
Дети
Препарат не назначают детям в возрасте до 12 лет.
Побочные реакции
Указанная информация основывается на данных, полученных из клинических исследований, в которых более 2000 взрослых пациентов получали рекомендованные дозы препарата сроком до 28 дней.
Наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщали, приводившими к отмене препарата, являлись головная боль, диарея, тошнота и рвота. Примерно 3% пациентов прекратили лечение из-за развития обусловленных препаратом побочных реакций.
Дополнительные побочные реакции, о которых сообщалось после выхода препарата на рынок, включены в перечень ниже с указанием частоты как «частота неизвестна», поскольку частоту возникновения нельзя установить по имеющимся данным.
Побочные реакции, о которых сообщали во время лечения, приведены ниже согласно следующей классификации частоты: очень частые (≥ 1/10), частые (> 1/100, <1/10), нечастые (> 1/1000, <1/100), единичные (> 1/10000, <1/1000), редкие (> 1/10000) и частота неизвестна (нельзя установить на основании имеющихся данных).
Инфекции и инвазии: частые — кандидоз, оральный кандидоз, вагинальный кандидоз, грибковые инфекции; нечастые — вагинит; редкие — антибиотикоассоциированные колиты, включая псевдомембранозный колит*.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: частые — анемия *†; нечастые — лейкопения*, нейтропения, тромбоцитопения*, эозинофилия; редкие — панцитопения*; частота неизвестна — миелосупрессия*, сидеробластная анемия*.
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — анафилаксия.
Со стороны метаболизма и питания: нечастые — гипонатриемия; частота неизвестна — лактоацидоз*.
Со стороны психики: частые — бессонница.
Неврологические расстройства: частые — головная боль, перверсии вкуса (металлический привкус), головокружение; нечастые — судороги*, гипестезия, парестезии; частота неизвестна — серотониновый синдром**, периферическая нейропатия*.
Со стороны органа зрения: нечастые — затуманивание зрения*; редкие — дефект поля зрения*; частота неизвестна — зрительная нейропатия*, неврит зрительного нерва*, потеря зрения*, изменение зрительного ощущения*, изменение восприятия цвета*.
Со стороны органов слуха и равновесия: нечастые — звон в ушах.
Со стороны сердца: нечастые — аритмия (тахикардия).
Со стороны сосудов: частые — артериальная гипертензия; нечастые — транзиторная ишемическая атака, флебит, тромбофлебит.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: частые — диарея, тошнота, рвота, локальная или генерализованная боль в животе, запор, диспепсия; нечастые — панкреатит, гастрит, вздутие живота, сухость во рту, глоссит, частый жидкий стул, стоматит, расстройства или изменение цвета языка; редкие — обесцвечивание поверхности зубов.
Со стороны гепатобилиарной системы: частые — отклонение от норм показателей функции печени, повышение уровней АлАТ, АсАТ или щелочной фосфатазы; нечастые — повышение общего билирубина.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: частые — зуд, сыпь; нечастые — крапивница, дерматит, чрезмерное потоотделение; частота неизвестна — буллезные поражения кожи, такие как синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, ангионевротический отек, аллопеция.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: частые — повышение азота мочевины крови; нечастые — почечная недостаточность, повышение креатинина, полиурия.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечастые — вульвовагинальные нарушения.
Общие расстройства и нарушения в месте введения: частые — лихорадка, локализованная боль; нечастые — озноб, усталость, боль в месте инъекции, жажда.
Исследования.
Биохимия: частые — повышение лактатдегидрогеназы, креатинкиназы, липазы, амилазы или постпрандиального (не натощак) уровня глюкозы, снижение общего белка, альбумина, натрия и кальция, повышение или снижение калия или бикарбоната; нечастые — повышение натрия или кальция, снижение глюкозы без голодания, повышение или снижение хлоридов.
Гематология: частые — повышение количества нейтрофилов или эозинофилов, снижение гемоглобина, гематокрита и количества эритроцитов, повышение или снижение количества тромбоцитов или лейкоцитов; нечастые — повышение количества ретикулоцитов, снижение количества нейтрофилов.
*См. раздел «Особенности применения».
**См. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий».
† Во время контролируемых клинических исследований, в которых линезолид применяли в период до 28 дней, у 2,0% пациентов отмечалась анемия. В программе с применением незарегистрированного лекарственного средства по гуманитарной программе (compassionate use) с участием пациентов с жизнеугрожающими инфекциями и сопутствующими заболеваниями, процент пациентов, у которых возникла анемия после приема линезолида в течение ≤ 28 дней, составил 2,5% (33 с 1326) по сравнению с 12,3% (53 из 430), которые лечились > 28 дней. Соотношение зафиксированных случаев тяжелой анемии, вызванной применением лекарственного средства, которая требовала переливания крови составляло 9% (3 из 33) у пациентов, которые лечились в течение ≤ 28 дней, и 15% (8 из 53) у тех, кто лечился в течение > 28 дней.
Побочные реакции, связанные с применением линезолида, которые были оценены в редких случаях как реакции тяжелой степени: локализованная боль в животе, транзиторный ишемический приступ и артериальная гипертензия.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 4 таблетки в стрипе, по 1 стрипу в картонной упаковке;
по 10 таблеток в стрипе, по 1 или 6, или 10 стрипов в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
МАКЛЕОДС ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛИМИТЕД.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Виледж Тхеда, ПО Лодхимайра, Техсил Бадди, Дистрикт Солан, Химачал-Прадеш, 174101 Индия.