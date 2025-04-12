Фармакодинамика.

Линезолид является синтетическим антибактериальным средством, принадлежащим к новому классу противомикробных препаратов — оксазолидинонов. In vitro активен против аэробных грамположительных, некоторых грамотрицательных бактерий и анаэробных микроорганизмов. Линезолид селективно ингибирует синтез белков в бактериальных клетках путем уникального механизма действия. В частности, он связывается с участком на бактериальной рибосоме (23S субъединица с 50S) и препятствует образованию функционального 70S инициирующего комплекса, который является важным компонентом процесса трансляции. In vitro постантибиотический эффект (ПAЭ) линезолида в отношении золотистого стафилококка составляет примерно 2ؘ часа. Во время исследований in vivo на моделях животных ПAЭ составил 3,6 и 3,9 часа в отношении Staphylococcus aureus и Streptococcus pneumoniae соответственно. В исследованиях in vivo ключевым параметром фармакодинамической эффективности было время, в течение которого уровень линезолида в плазме крови превышал минимальную ингибирующую концентрацию (MИК) для инфицированного организма.

Чувствительность

Распространенность приобретенной резистентности отдельных видов, особенно при лечении тяжелых инфекций, может варьировать географически и по времени. Если местная распространенность резистентности такова, что польза лекарственного средства, по крайней мере при некоторых видах инфекций, остается под вопросом, необходимо проконсультироваться с экспертом.

Чувствительные организмы Грампложительные аэробные организмы Enterococcus faecalis Enterococcus faecium* Staphylococcus aureus* Коагулазоотрицательные стафилококки Streptococcus agalactiae* Streptococcus pneumoniae* Streptococcus pyogenes* Стрептококки группы C Стрептококки группы G Грамположительные анаэробные микроорганизмы Clostridium perfringens Peptostreptococcus anaerobius Peptostreptococcus species Резистентные организмы Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis Neisseria species Enterobacteriaceae Pseudomonas species

*Клиническая эффективность была продемонстрирована для чувствительных изолятов в утвержденных клинических показаниях.

Линезолид в исследованиях in vitro показал некоторую активность против Legionella, Chlamydia pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae, но для подтверждения клинической эффективности данных недостаточно.

Резистентность

Перекрестная устойчивость

Механизм действия линезолида отличается от других классов антибиотиков. Исследование клинических изолятов (метициллинустойчивых стафилококков, ванкомицинустойчивых энтерококков, а также пеницилин- и эритромицинрезистентных стрептококков) in vitro показывают, что линезолид обычно активен в отношении микроорганизмов, устойчивых к одному или нескольким другим классам антимикробных агентов.

Устойчивость к линезолиду связана с точечными мутациями в 23S рРНК.

Снижение чувствительности к линезолиду наблюдается при применении препарата у пациентов с инфекциями, трудно поддающиеся лечению, и/или при применении его в течение длительного времени. Сообщалось о резистентности к линезолиду энтерококков, золотистого стафилококка и коагулазоотрицательных стафилококков. Обычно это связано с длительными курсами терапии и наличием протезных материалов или необработанных абсцессов. В случае антибиотикорезистентных бактерий в условиях стационарного лечения необходимо соблюдать надлежащие меры по предотвращению данных штаммов.

Фармакокинетика.

Препарат Лизомак 600 содержит линезолид, который является биологически активным веществом и метаболизируется до неактивных производных.

Абсорбция

Линезолид интенсивно всасывается после приема внутрь. Максимальная концентрация в плазме крови (Cmax) достигается через 1–2 часа после применения, а абсолютная биодоступность препарата составляет около 100%. Поэтому линезолид можно применять перорально или без коррекции дозы.

Линезолид можно применять независимо от приема пищи. Время до достижения максимальной концентрации увеличивается с 1,5 до 2,2 часа, а Cmax снижается примерно на 17% при применении линезолида с пищей с высоким содержанием жиров. Однако общая экспозиция, которая оценивается по AUC0-¥, подобна в обоих случаях.

Распределение

Исследования фармакокинетики показали, что линезолид быстро распределяется в тканях с хорошей перфузией. Примерно 31% линезолида связывается с белками плазмы крови, и это не зависит от концентрации препарата. Объем распределения линезолида в равновесном состоянии у здоровых взрослых добровольцев составляет в среднем 40–50 л.

После многократного введения концентрацию линезолида определяли в различных жидкостях у ограниченного количества участников-добровольцев в исследованиях фазы 1. Отношение концентрации линезолида в слюне к концентрации в плазме крови составляло 1,2:1, а отношение концентрации линезолида в поте к концентрации в плазме крови — 0,55:1.

Метаболизм

Линезолид в основном метаболизируется путем окисления морфолинового кольца с образованием двух неактивных производных карбоновой кислоты с разомкнутым кольцом: метаболита аминоэтоксиуксусной кислоты (А) и метаболита гидроксиэтилглицина (В). Предполагается, что метаболит А образуется ферментативным путем, тогда как образование метаболита В опосредуется неферментативным механизмом, включающим химическое окисление в условиях in vitro. Исследования in vitro показали, что линезолид минимально метаболизируется с возможным участием в этом процессе системы цитохрома человека Р450. Однако метаболические пути линезолида до конца не изучены.

Выведение

Непочечный клиренс составляет примерно 65% от общего клиренса линезолида. В равновесном состоянии примерно 30% дозы препарата обнаруживается в моче в виде линезолида, 40% — в виде метаболита В и 10% — в виде метаболита А. Средний почечный клиренс линезолида составляет 40 мл/мин, что указывает на канальцевую реабсорбцию. Линезолид в кале почти не определяется, тогда как примерно 6% дозы препарата оказывается в кале в виде метаболита В и 3% — в виде метаболита А.

Незначительная нелинейность клиренса наблюдалась при повышении дозы линезолида, что, очевидно, является следствием более низкого почечного и непочечного клиренса этого препарата при его высоких концентрациях. Однако эта разница в клиренсе была незначительна и не влияла на кажущийся период полувыведения.

Пациенты с почечной недостаточностью

Фармакокинетика линезолида не меняется у пациентов с любой степенью почечной недостаточности, однако, два основных метаболита линезолида кумулируются у пациентов с почечной недостаточностью с увеличением их накопления у пациентов с более высокой степенью тяжести почечной дисфункции. Фармакокинетика линезолида и двух его метаболитов также была исследована у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности (ТСПН), которые находятся на гемодиализе. В исследовании ТСПН 14 пациентов получали 600 мг линезолида каждые 12 часов в течение 14,5 дней. Поскольку независимо от функции почек достигались одинаковые концентрации линезолида в плазме крови, то для пациентов с почечной недостаточностью не рекомендуется проводить коррекцию дозы. Однако, учитывая отсутствие информации о клинической значимости накопления основных метаболитов, следует взвесить целесообразность применения линезолида пациентам при наличии почечной недостаточности и потенциальных рисков накопления этих метаболитов. И линезолид, и два метаболита выводятся с помощью гемодиализа. Информация о влиянии перитонеального диализа на фармакокинетику линезолида отсутствует.

Пациенты с печеночной недостаточностью

Фармакокинетика линезолида не менялась у 7 пациентов с нарушениями функции печени легкой и средней степени тяжести (класс А или Б по шкале Чайлд-Пью). На основании имеющихся данных для пациентов с нарушениями функции печени легкой и средней степени тяжести коррекции дозы не рекомендуется. Фармакокинетика у пациентов с нарушениями функции печени тяжелой степени не оценивалась.

Дети (в возрасте до 18 лет)

У детей (в возрасте от 12 до 17 лет) фармакокинетика линезолида была сходна с таковой у взрослых при применении препарата в дозе 600 мг. Таким образом, у подростков, которые применяют препарат в дозе 600 мг каждые 12 часов ежедневно, будет наблюдаться такая же экспозиция, как и у взрослых, получающих препарат в той же дозе.

В возрасте от 1 недели до 12 лет применение препарата в дозе 10 мг/кг каждые 8 часов ежедневно обеспечивает экспозицию, которая приближается к таковой, которая достигается у взрослых при назначении им препарата в дозе 600ؘ мг 2 раза в сутки.

У новорожденных в возрасте до 1 недели системный клиренс линезолида (в зависимости от массы тела) быстро повышается в течение первой недели жизни. Поэтому новорожденные, которым применяют линезолид в дозе 10 мг/кг каждые 8 часов, будут иметь более высокую системную экспозицию в первый день жизни. Однако в течение первой недели жизни не ожидается избыточной аккумуляции препарата в таком режиме дозирования, поскольку клиренс быстро повышается в течение определенного периода.

Пациенты пожилого возраста

Фармакокинетика линезолида у лиц старше 65 лет существенно не меняется.

Женщины

Для женщин характерен более низкий объем распределения, чем для мужчин, а средний клиренс (скорректированный по массе тела) снижен примерно на 20%. Концентрация линезолида в плазме крови выше у женщин, что частично может объясняться разницей по массе тела. Однако, поскольку средний период полувыведения у мужчин и женщин существенно не отличается, не ожидается, что концентрация в плазме крови женщин существенно превышать ту, которая хорошо переносится, следовательно, коррекцию дозы проводить не нужно.