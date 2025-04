фармакодинамика. Омализумаб является гуманизированным моноклональным антителом, полученным из рекомбинантной ДНК, которое селективно связывается с человеческим иммуноглобулином Е (IgЕ). Антителом является каппа-IgG 1 , содержащий человеческую каркасную область с определяющим комплементарность участком мышиного исходного антитела, который связывается с IgE.

Омализумаб связывается с IgE и предупреждает его связывание с FCεRI-рецептором, имеющим высокое сродство к IgE, снижая таким образом количество свободного IgE, способного запустить аллергический каскад. Лечение омализумабом пациентов с атопическими заболеваниями приводило к значительному супрессивному действию на FCεRI-рецепторы базофилов.

Более того, in vitro высвобождение гистамина после стимуляции аллергеном базофилов, полученных от пациентов, которые применяли Ксолар, было меньшим примерно на 90% по сравнению со значением, полученным до лечения.

Во время клинических исследований отмечали дозозависимое снижение уровня свободного IgE в плазме крови в течение 1 ч после введения первой дозы, которое сохранялось в промежутках между введением последующих доз. Спустя 1 год после прекращения лечения Ксоларом уровни IgE возвращались к показателю до начала лечения, при этом не выявлено обратимой реакции относительно уровня IgE после выведения из организма препарата.

Клинический опыт. Взрослые и дети в возрасте от 12 лет. Эффективность и безопасность Ксолара были продемонстрированы во время 28-недельного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования (исследование 1) с участием 419 пациентов в возрасте 12–79 лет с тяжелой аллергической астмой, у которых была снижена функция легких (ОФВ 1 40–80% от должного) и плохо контролировались симптомы астмы, несмотря на применение ингаляционных кортикостероидов в высоких дозах и β 2 -агонистов длительного действия. В исследование включали больных с несколькими случаями обострениями астмы, лечение которых требовало системного применения кортикостероидов или госпитализации, или неотложной помощи в связи с обострением БА, несмотря на непрерывное лечение высокими дозами ингаляционных кортикостероидов и β 2 -агонистов длительного действия. Ксолар или плацебо вводили п/к как дополнение к терапии беклометазона дипропионатом (или эквивалентом) в дозе >1000 мкг и β 2 -агонистом длительного действия. Также в качестве поддерживающей терапии были разрешены пероральные кортикостероиды, теофиллин и модификаторы лейкотриена (22; 27 и 35% пациентов соответственно). Частота обострений астмы, которые требовали лечения с применением системных кортикостероидов, была первичной конечной точкой. Омализумаб снижал частоту таких обострений на 19% (р=0,153). Дополнительные оценки, которые показали статистическую значимость (р<0,05) в пользу Ксолара, включали снижение частоты тяжелых обострений (из-за которых легочная функция пациента была снижена до уровня ниже 60% от лучшей личной и требовалось применение системных кортикостероидов) и связанных с астмой внеплановых визитов к врачу (состояли из госпитализаций, неотложной помощи и незапланированного посещения врача), а также улучшение общей оценки врачом эффективности лечения, связанного с астмой качества жизни (AQL), симптомов астмы и легочной функции.

При анализе подгруппы пациентов с общим уровнем IgE ≥76 МЕ/мл до лечения установлено более вероятную клинически значимую пользу от Ксолара. У этих больных при исследовании 1 Ксолар снижал частоту обострений на 40% (р=0,002). Кроме того, в программе изучения Ксолара при тяжелой астме отмечено большее число пациентов с клинически значимым ответом в группе с общим уровнем IgE ≥76 МЕ/мл. Таблица содержит результаты исследования 1.



Исследование Популяция исследования 1 в целом Ксолар, N=209 Плацебо, N=210 Обострение астмы

Частота за период 28 нед, % снижения, р-значение для соотношения частоты 0,74 0,92 19,4; р=0,153 Тяжелые обострения астмы

Частота за период 28 нед, % снижения, р-значение для соотношения частоты 0,24 0,48 50,1; р=0,002 Посещение врача по неотложным показаниям

Частота за период 28 нед, % снижения, р-значение для соотношения частоты 0,24 0,43 43,9; р=0,038 Общая оценка врачом

% пациентов, которые реагировали*, р-значение** 60,5 42,8 р<0,001 Улучшение AQL

% пациентов ≥0,5 улучшение, р-значение 60,8 47,8 р=0,008