Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11240,00
Экономия при брони: -316,00 грн
10924,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11240,00
Экономия при брони: -316,00 грн
10924,00 грн
В городах рядом
Аптека24
Днепр, бульв. Славы, 40
62.3 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11379,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
435.3 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11079,74 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Заречная, 44
435.8 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11307,71 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лятошинского, 18
443.6 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
12141,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
448.4 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11580,00 грн