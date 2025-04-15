Киев
Ксолар (Xolair)

Ксолар (Xolair)

Львов (адрес не указан)
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Лятошинского, 18
462.3 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
12141,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Заречная, 44
473.5 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11307,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
477.4 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11079,74 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 19 мин
Днепр, бульв. Славы, 40
817.6 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11379,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 19 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
836.6 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11240,00
Экономия при брони: -316,00 грн
10924,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
848.2 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11240,00
Экономия при брони: -316,00 грн
10924,00 грн
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