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Ксолар (Xolair)
Ксолар (Xolair)
Одесса
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11240,00
Экономия при брони:
-316,00 грн
10924,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11240,00
Экономия при брони:
-316,00 грн
10924,00
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
391.3 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11379,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
433.3 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
12141,07
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Заречная, 44
434.5 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11307,71
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
438.0 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11079,74
грн
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