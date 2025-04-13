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Ксолар (Xolair)
Ксолар (Xolair)
Киев
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Доступно в 3 аптеках в Киев
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Заречная, 44
8.7 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11307,71
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Лятошинского, 18
9.6 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
12141,07
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
9.8 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11079,74
грн
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В городах рядом
Аптека24
Закрыто
Открывается через 48 мин
Днепр, бульв. Славы, 40
398.3 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11379,10
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 48 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
436.7 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11240,00
Экономия при брони:
-316,00 грн
10924,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
450.7 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11240,00
Экономия при брони:
-316,00 грн
10924,00
грн
Забронировать
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