Киев
Ксолар (Xolair)

Ксолар (Xolair)

Днепр (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
8.9 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11379,10 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11240,00
Экономия при брони: -316,00 грн
10924,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11240,00
Экономия при брони: -316,00 грн
10924,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
380.1 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11079,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Заречная, 44
381.1 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
11307,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
389.8 км
Ксолар порошок для раствора для инъекций 150 мг флакон №1
Novartis Pharma
12141,07 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное