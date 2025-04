фармакодинамика. Лозартан-гидрохлоротиазид . Доказано, что понижающее воздействие на АД компонентов препарата аддитивное, таким образом, препарат в большей степени снижает АД, чем его компоненты в отдельности. Предполагают, что это действие связано с суммированием эффектов компонентов. Кроме того, из-за диуретического эффекта гидрохлоротиазид повышает активность ренина в плазме крови и выделение альдостерона, снижает концентрацию калия и повышает уровень ангиотензина II в плазме крови. Прием лозартана блокирует все физиологические эффекты ангиотензина II и вследствие угнетения эффектов альдостерона способствует уменьшению потери калия, связанной с применением диуретиков. Лозартан обладает умеренным и преходящим урикозурическим действием. Гидрохлоротиазид незначительно повышает уровень мочевой кислоты в крови; комбинация лозартана и гидрохлоротиазида уменьшает гиперурикемию, вызванную диуретиками.

Антигипертензивный эффект препарата Лориста сохраняется в течение 24 ч. Антигипертензивный эффект сохраняется при непрерывном применении препарата. Кроме существенного снижения АД, терапия препаратом не оказывала клинически значимого влияния на ЧСС. Комбинация лозартана и гидрохлоротиазида эффективна в снижении АД у мужчин и у женщин, пациентов негроидной и европеоидной рас, пациентов среднего (<65 лет) и пожилого (>65 лет) возраста, а также эффективна на всех стадиях АГ.

Лозартан . Лозартан — синтетический антагонист рецептора ангиотензина II (тип АТ 1 ), который применяется перорально. Ангиотензин II, мощное сосудосуживающее средство, является первичным активным гормоном ренин-ангиотензиновой системы и важным определяющим фактором патофизиологии АГ. Ангиотензин II связывается с рецепторами АТ 1 , которые содержатся во многих тканях (например гладких мышцах сосудов, надпочечниках, почках и сердце), и оказывает несколько важных биологических эффектов, в том числе вазоконстрикцию и высвобождение альдостерона. Лозартан селективно блокирует рецептор АТ 1 . В условиях in vitro и in vivo лозартан и его фармакологически активный метаболит — карбоксильная кислота (Е3174) — блокируют все физиологически значимые эффекты ангиотензина II независимо от источника или пути синтеза.

Лозартан не связывает и не блокирует рецепторы других гормонов и ионные каналы, важные для регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, лозартан не влияет на действие АПФ (киназа II), который отвечает за расщепление брадикинина. Потому не отмечаются побочные действия, связанные с повышенной концентрацией брадикинина. При введении лозартана тормозится негативное воздействие ангиотензина II на образование ренина, что приводит к повышению активности ренина в плазме крови. Повышение активности ренина приводит к повышению уровня ангиотензина II в плазме крови. Несмотря на эти повышения, антигипертензивная активность и снижение уровня альдостерона в плазме крови сохраняются, что указывает на эффективное блокирование рецептора ангиотензина II. После прекращения терапии лозартаном активность ренина в плазме крови и концентрация ангиотензина II в течение 3 дней возвращаются к норме. Лозартан и его основной активный метаболит имеют более выраженный аффинитет к рецептору АТ 1 , чем к рецептору АТ 2 . Активный метаболит, по расчетам объемного процента, в 10–40 раз эффективнее, чем лозартан.

Лозартан не влияет на автономные рефлексы и не имеет длительного влияния на уровень норэпинефрина в плазме крови.

Гидрохлоротиазид . Гидрохлоротиазид является диуретиком тиазидного ряда. Механизм антигипертензивного действия диуретика тиазидного ряда полностью неизвестен. Тиазиды влияют на ренальный тубулярный механизм электролитной реабсорбции, тем самым непосредственно повышая экскрецию натрия и хлора приблизительно в одинаковых количествах. Диуретическое влияние гидрохлоротиазида снижает объем плазмы, повышает активность ренина в плазме, повышает секрецию альдостерона с последовательным ростом показателей калия в моче, потерей бикарбоната и снижением уровня калия в сыворотке. Возможно, из-за блокады ренин-альдостероновой системы одновременное назначение антагонистов рецепторов ангиотензина II способствует оборотной потере калия, связанной с диуретиком тиазидного ряда. После приема усиление диуреза начинается в течение 2 ч, достигает пика в течение 4 ч и длится 6–12 ч. Антигипертензивный эффект длится не более 24 ч.

Фармакокинетика. Всасывание . Лозартан. После перорального применения лозартан хорошо всасывается и подвергается первичному метаболизму с образованием 1 активного карбоксильного метаболита и других фармакологически неактивных метаболитов. Системная биодоступность лозартана составляет приблизительно 33%. C max лозартана и его активного метаболита достигается через 1 и 3–4 ч после приема соответственно. Прием пищи не оказывает клинически значимых отклонений фармакокинетического профиля.

Распределение . Лозартан. Более 99% лозартана и его активного метаболита связывается с белками плазмы крови, преимущественно с альбуминами. Объем распределения лозартана составляет 34 л. В исследовании на крысах лозартан в небольшой степени или совсем не проникал через ГЭБ.

Гидрохлоротиазид. Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер, не проникает через ГЭБ, проникает в грудное молоко.

Биотрансформация . Лозартан. Около 14% перорально или в/в введенной дозы лозартана метаболизируется в его активный метаболит. После перорального или в/в введения меченного радиоактивным 14С лозартана калия радиоактивность плазмы вызвана в основном лозартаном и его активным метаболитом. У 1% исследованных лиц лозартан только в незначительной степени превращается в активный метаболит.

Кроме активного метаболита, формируются неактивные метаболиты, в том числе 2 важнейших метаболита, сформированных путем гидроксилирования бутиловой цепи, и малый метаболит N-2 тетразол глюкуронид.

Выведение . Лозартан. Клиренс лозартана и его активного метаболита из плазмы крови соответственно составляет 600 и 50 мл/мин. Клиренс лозартана и его активного метаболита из почек составляет соответственно 74 и 26 мл/мин. При пероральном приеме с мочой выводится 4% дозы лозартана в неизмененном виде и 6% — в виде активного метаболита. Фармакокинетические свойства лозартана и его активного метаболита линейно изменяются при применении пероральных доз лозартана калия до 200 мг.

После перорального приема концентрации лозартана и его активного метаболита в плазме крови уменьшаются полиэкспоненциально; Т ½ составляет приблизительно 2 и 6–9 ч соответственно. При однократной дозировке 100 мг/сут ни лозартан, ни его активный метаболит существенно не накапливаются в плазме крови.

И билиарная, и почечная экскреция играют роль в элиминации лозартана и его активных метаболитов. После приема пероральной дозы меченного радиоактивным 14С лозартана около 35% радиоактивности выявляют в моче, а 58% — в кале.

Гидрохлоротиазид. Гидрохлоротиазид не метаболизируется, но быстро выделяется почками. Когда концентрацию препарата в плазме крови контролировали в течение минимум 24 ч, Т ½ из плазмы крови гидрохлоротиазида составил 5,6–14,8 ч. По крайней мере 61% пероральной дозы выводится в неизмененном виде в течение 24 ч.

Характеристики у пациентов

Лозартан-гидрохлоротиазид. Концентрации лозартана и его активного метаболита в плазме крови и всасывание гидрохлоротиазида у пациентов пожилого возраста с АГ значительно не отличаются от тех, которые наблюдаются у молодых пациентов с АГ.

Лозартан. После перорального применения у пациентов с алкогольным циррозом печени легкой и средней степени тяжести концентрации лозартана и его активных метаболитов в плазме крови были соответственно в 5 и 1,7 раза выше, чем у молодых волонтеров.