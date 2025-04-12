лозартан . Повышенная чувствительность. Возможно возникновение ангионевротического отека. Следует установить тщательный контроль за пациентами, у которых в анамнезе был ангионевротический отек (лица, губ, гортани и/или языка).

Артериальная гипотензия и нарушения водно-электролитного баланса. У пациентов с дефицитом объема циркулирующей жидкости и/или натрия в организме вследствие интенсивного применения диуретиков, ограничения употребления соли, диареи или рвоты может возникать симптоматическая артериальная гипотензия, особенно после приема 1-й дозы и после повышения дозы. Подобные состояния требуют проведения их коррекции до применения препарата или снижения начальной дозы.

Нарушения водно-электролитного баланса. У пациентов с почечной недостаточностью, как больных сахарным диабетом, так и без него, часто возникают нарушения электролитного баланса, которые требуют коррекции. Во время клинических исследований, проведенных среди пациентов с сахарным диабетом II типа и нефропатией, частота возникновения гиперкалиемии была выше в группе, получавшей лозартан, по сравнению с группой плацебо. Поэтому необходимо регулярно контролировать концентрацию калия в плазме крови и показатели клиренса креатинина. Особенно тщательного наблюдения требуют пациенты с сердечной недостаточностью и клиренсом креатинина от 30 до 50 мл/мин. Одновременно с лозартаном не рекомендуется применять калийсберегающие диуретики, добавки, содержащие калий, и заменители соли с калием.

Нарушение функции печени. Основываясь на фармакокинетических данных, которые свидетельствуют о существенном увеличении концентрации лозартана в плазме крови у пациентов с циррозом печени, пациентам, в анамнезе у которых есть нарушения функции печени, необходимо снизить дозу препарата. Опыта терапевтического применения лозартана у больных с тяжелой печеночной недостаточностью нет. Поэтому лозартан нельзя принимать пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью.

Нарушение функции почек. Как следствие ингибирования ренин-ангиотензиновой системы, наблюдались изменения в функционировании почек, в том числе почечная недостаточность (в частности у пациентов, у которых работа почек зависит от функционирования ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, например при тяжелой сердечной недостаточности или наличии фоновой дисфункции почек). Как и при применении других препаратов, влияющих на ренин-анитотензин-альдостероновую систему, у пациентов с двусторонним стенозом почечной артерии или стенозом почечной артерии единственной почки наблюдается повышение уровня мочевины и креатинина в сыворотке крови. Лозартан следует с осторожностью применять у пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом почечной артерии единственной почки.

Трансплантация почки. Опыта применения препарата у пациентов, недавно перенесших трансплантацию почек, нет.

Первичный гиперальдостеронизм. Пациенты с первичным альдостеронизмом, как правило, не реагируют на лечение антигипертензивными препаратами, механизм действия которых заключается в подавлении ренин-ангиотензиновой системы. Поэтому им не рекомендуется применять таблетки лозартана.

ИБС и цереброваскулярные заболевания. Как и при применении любых других антигипертензивных препаратов, быстрое снижение АД у пациентов с ИБС и цереброваскулярными заболеваниями может вызвать инфаркт миокарда или инсульт.

Сердечная недостаточность. У пациентов с сердечной недостаточностью, нарушением функции почек или без при применении лозартана, как и любых других лекарственных средств, действующих на ренин-ангиотензиновую систему, существует риск возникновения тяжелой артериальной гипотензии и почечной недостаточности (очень часто — острой). У пациентов с сердечной недостаточностью и сопутствующей тяжелой почечной недостаточностью, тяжелой почечной недостаточностью (IV класс по классификации NYHA), а также сердечной недостаточностью и сердечными аритмиями, которые сопровождаются клиническими проявлениями и представляют угрозу для жизни, достаточного опыта применения лозартана нет. Поэтому у этих категорий пациентов лозартан следует применять с осторожностью. Комбинацию лозартана с блокаторами β-адренорецепторов также следует применять с осторожностью.

Стеноз аортального и митрального клапана, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. Как и при применении других вазодилататоров, следует проявлять особую осторожность у пациентов со стенозом аортального или митрального клапана или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.

Беременность. Прием антагонистов рецепторов ангиотензина II не следует начинать в период беременности. Если продолжение терапии антагонистами рецепторов ангиотензина II не считается важным, пациенток, планирующих беременность, следует перевести на альтернативное антигипертензивное лечение, которое имеет утвержденный профиль безопасности применения во время беременности. Если установлена беременность, лечение лозартаном необходимо немедленно прекратить, и, если это возможно, следует начать альтернативную терапию.

Другие предупреждения и предостережения. Подобно ингибиторам АПФ, лозартан и другие антагонисты ангиотензина менее эффективны в снижении АД у пациентов негроидной расы по сравнению с представителями других рас, вероятно, вследствие большего количества лиц с низким уровнем ренина в данной популяции пациентов с АГ.

Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой (РААС). При одновременном применении алискирена и антагонистов рецепторов ангиотензина II или ингибиторов АПФ повышается риск артериальной гипотензии, гиперкалиемии и изменения функции почек, включая ОПН. В связи с двойной блокадой РААС одновременное применение алискирена и антагонистов рецепторов ангиотензина II или ингибиторов АПФ не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). В случае крайней необходимости двойной блокады РААС следует тщательно контролировать функцию почек, уровень электролитов в крови и АД. Не следует одновременно применять антагонисты рецепторов ангиотензина II и ингибиторы АПФ у пациентов с сахарным диабетом.

Гидрохлоротиазид . Артериальная гипотензия и нарушение водно-электролитного баланса. Как и при применении других средств антигипертензивной терапии, у некоторых пациентов возможно развитие симптоматической гипотензии. Пациенты должны быть обследованы с целью выявления клинических признаков нарушения водно-электролитного баланса, например недостатка жидкости, гипонатриемии, гипохлоремического алкалоза, гипомагниемии или гипокалиемии, которые могут возникнуть вследствие интеркуррентных диареи или рвоты. У таких пациентов через соответствующие промежутки времени следует проводить периодическое определение сывороточных электролитов. Дилюционная гипонатриемия может возникать у больных с отеками в жаркую погоду.

Метаболические и эндокринные эффекты. Тиазиды способны изменять толерантность к глюкозе. Может потребоваться коррекция доз антидиабетических препаратов, включая инсулин. Во время терапии тиазидами скрытый сахарный диабет может проявиться.

Тиазиды могут уменьшать экскрецию кальция с мочой. Тиазиды могут также вызывать незначительное и преходящее повышение уровня кальция в сыворотке крови. Выраженная гиперкальциемия может быть признаком скрытого гиперпаратиреоза. Прием тиазидов должен быть прекращен перед проведением исследования функции паращитовидных желез.

Повышение уровня ХС и ТГ также может быть связано с терапией диуретиками тиазидного ряда.

Терапия тиазидами может привести к гиперурикемии и/или подагре у некоторых пациентов. Из-за того, что лозартан уменьшает содержание в моче мочевой кислоты, лозартан в комбинации с гидрохлоротиазидом уменьшает гиперурикемию, вызванную диуретиком.

Печеночная недостаточность. Тиазиды следует применять с осторожностью у пациентов с нарушением функции печени или прогрессирующей болезнью печени, поскольку он может вызвать появление внутрипеченочного холестаза, а незначительные изменения водно-электролитного баланса могут вызвать печеночную кому. Препарат противопоказан пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью.

Другие состояния. У пациентов, получающих тиазиды, аллергические реакции могут возникать независимо от наличия в анамнезе аллергических состояний или БА. Сообщалось о рецидивах или ухудшениях течения системной красной волчанки у пациентов, получавших тиазиды.

Особая информация о некоторых вспомогательных веществах. Препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или нарушением всасывания глюкозы-галактозы не следует принимать этот препарат.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Лекарственное средство противопоказано применять у беременных или женщин, планирующих беременность.

Если пациентка забеременела, курс терапии препаратом следует прервать и начать принимать другие препараты.

Известно, что терапевтическая доза комбинации лозартан/гидрохлоротиазид во II и III триместр беременности вызывала фетотоксичность (снижение функции почек, олиогидрамнион (маловодье), задержку оссификации черепных костей у плода) и токсические проявления у новорожденного (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гипокалиемия).

Если применение ингибиторов ангиотензина II произошло во II триместр беременности, рекомендуется провести УЗИ функции почек и черепа.

Младенцев, матери которых принимали ингибиторы ангиотензина II, следует тщательно контролировать на предмет артериальной гипотензии, олигурии и гиперкалиемии (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Гидрохлоротиазид . Существует ограниченный опыт применения гидрохлоротиазида в период беременности, особенно в I триместр. Исследования на животных ограничены.

Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьеер. На основе фармакологического механизма действия гидрохлоротиазида его применение во II и III триместр может повредить кровоснабжению между плацентой и плодом и вызвать у плода и новорожденного желтуху, расстройство электролитного баланса и тромбоцитопению.

Гидрохлоротиазид не следует применять для лечения гестационного отека, а также гестационной АГ или преэклампсии из-за риска снижения объема плазмы крови и возникновения маточно-плацентарной гипоперфузии, без благоприятного действия на течение заболевания.

Гидрохлоротиазид не следует применять для лечения АГ у беременных, за исключением случаев, когда нельзя применять альтернативное лечение.

Кормление грудью. Не рекомендуется применять препарат из-за отсутствия достаточных данных о применении в период кормления грудью. Пациента следует перевести на альтернативное антигипертензивное лечение, которое имеет утвержденный профиль безопасности применения в период кормления грудью, особенно новорожденных или недоношенных детей.

Дети . Опыт применения препарата у детей отсутствует, поэтому лозартан/ гидрохлоротиазид не следует применять у данной категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами

Учитывая возможность развития таких побочных реакций, как головокружение и артериальная гипотензия, препарат следует применять с осторожностью при управлении транспортными средствами или другими механизмами.