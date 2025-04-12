Лориста H (Lorista H)
Лориста H инструкция по применению
Состав
Лозартан - 50 мг
Гидрохлоротиазид - 12,5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лозартан-гидрохлоротиазид. Доказано, что понижающее воздействие на АД компонентов препарата аддитивное, таким образом, препарат в большей степени снижает АД, чем его компоненты в отдельности. Предполагают, что это действие связано с суммированием эффектов компонентов. Кроме того, из-за диуретического эффекта гидрохлоротиазид повышает активность ренина в плазме крови и выделение альдостерона, снижает концентрацию калия и повышает уровень ангиотензина II в плазме крови. Прием лозартана блокирует все физиологические эффекты ангиотензина II и вследствие угнетения эффектов альдостерона способствует уменьшению потери калия, связанной с применением диуретиков. Лозартан обладает умеренным и преходящим урикозурическим действием. Гидрохлоротиазид незначительно повышает уровень мочевой кислоты в крови; комбинация лозартана и гидрохлоротиазида уменьшает гиперурикемию, вызванную диуретиками.
Антигипертензивный эффект препарата Лориста сохраняется в течение 24 ч. Антигипертензивный эффект сохраняется при непрерывном применении препарата. Кроме существенного снижения АД, терапия препаратом не оказывала клинически значимого влияния на ЧСС. Комбинация лозартана и гидрохлоротиазида эффективна в снижении АД у мужчин и у женщин, пациентов негроидной и европеоидной рас, пациентов среднего (<65 лет) и пожилого (>65 лет) возраста, а также эффективна на всех стадиях АГ.
Лозартан. Лозартан — синтетический антагонист рецептора ангиотензина II (тип АТ1), который применяется перорально. Ангиотензин II, мощное сосудосуживающее средство, является первичным активным гормоном ренин-ангиотензиновой системы и важным определяющим фактором патофизиологии АГ. Ангиотензин II связывается с рецепторами АТ1, которые содержатся во многих тканях (например гладких мышцах сосудов, надпочечниках, почках и сердце), и оказывает несколько важных биологических эффектов, в том числе вазоконстрикцию и высвобождение альдостерона. Лозартан селективно блокирует рецептор АТ1. В условиях in vitro и in vivo лозартан и его фармакологически активный метаболит — карбоксильная кислота (Е3174) — блокируют все физиологически значимые эффекты ангиотензина II независимо от источника или пути синтеза.
Лозартан не связывает и не блокирует рецепторы других гормонов и ионные каналы, важные для регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, лозартан не влияет на действие АПФ (киназа II), который отвечает за расщепление брадикинина. Потому не отмечаются побочные действия, связанные с повышенной концентрацией брадикинина. При введении лозартана тормозится негативное воздействие ангиотензина II на образование ренина, что приводит к повышению активности ренина в плазме крови. Повышение активности ренина приводит к повышению уровня ангиотензина II в плазме крови. Несмотря на эти повышения, антигипертензивная активность и снижение уровня альдостерона в плазме крови сохраняются, что указывает на эффективное блокирование рецептора ангиотензина II. После прекращения терапии лозартаном активность ренина в плазме крови и концентрация ангиотензина II в течение 3 дней возвращаются к норме. Лозартан и его основной активный метаболит имеют более выраженный аффинитет к рецептору АТ1, чем к рецептору АТ2. Активный метаболит, по расчетам объемного процента, в 10–40 раз эффективнее, чем лозартан.
Лозартан не влияет на автономные рефлексы и не имеет длительного влияния на уровень норэпинефрина в плазме крови.
Гидрохлоротиазид. Гидрохлоротиазид является диуретиком тиазидного ряда. Механизм антигипертензивного действия диуретика тиазидного ряда полностью неизвестен. Тиазиды влияют на ренальный тубулярный механизм электролитной реабсорбции, тем самым непосредственно повышая экскрецию натрия и хлора приблизительно в одинаковых количествах. Диуретическое влияние гидрохлоротиазида снижает объем плазмы, повышает активность ренина в плазме, повышает секрецию альдостерона с последовательным ростом показателей калия в моче, потерей бикарбоната и снижением уровня калия в сыворотке. Возможно, из-за блокады ренин-альдостероновой системы одновременное назначение антагонистов рецепторов ангиотензина II способствует оборотной потере калия, связанной с диуретиком тиазидного ряда. После приема усиление диуреза начинается в течение 2 ч, достигает пика в течение 4 ч и длится 6–12 ч. Антигипертензивный эффект длится не более 24 ч.
Фармакокинетика. Всасывание. Лозартан. После перорального применения лозартан хорошо всасывается и подвергается первичному метаболизму с образованием 1 активного карбоксильного метаболита и других фармакологически неактивных метаболитов. Системная биодоступность лозартана составляет приблизительно 33%. Cmax лозартана и его активного метаболита достигается через 1 и 3–4 ч после приема соответственно. Прием пищи не оказывает клинически значимых отклонений фармакокинетического профиля.
Распределение. Лозартан. Более 99% лозартана и его активного метаболита связывается с белками плазмы крови, преимущественно с альбуминами. Объем распределения лозартана составляет 34 л. В исследовании на крысах лозартан в небольшой степени или совсем не проникал через ГЭБ.
Гидрохлоротиазид. Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер, не проникает через ГЭБ, проникает в грудное молоко.
Биотрансформация. Лозартан. Около 14% перорально или в/в введенной дозы лозартана метаболизируется в его активный метаболит. После перорального или в/в введения меченного радиоактивным 14С лозартана калия радиоактивность плазмы вызвана в основном лозартаном и его активным метаболитом. У 1% исследованных лиц лозартан только в незначительной степени превращается в активный метаболит.
Кроме активного метаболита, формируются неактивные метаболиты, в том числе 2 важнейших метаболита, сформированных путем гидроксилирования бутиловой цепи, и малый метаболит N-2 тетразол глюкуронид.
Выведение. Лозартан. Клиренс лозартана и его активного метаболита из плазмы крови соответственно составляет 600 и 50 мл/мин. Клиренс лозартана и его активного метаболита из почек составляет соответственно 74 и 26 мл/мин. При пероральном приеме с мочой выводится 4% дозы лозартана в неизмененном виде и 6% — в виде активного метаболита. Фармакокинетические свойства лозартана и его активного метаболита линейно изменяются при применении пероральных доз лозартана калия до 200 мг.
После перорального приема концентрации лозартана и его активного метаболита в плазме крови уменьшаются полиэкспоненциально; Т½ составляет приблизительно 2 и 6–9 ч соответственно. При однократной дозировке 100 мг/сут ни лозартан, ни его активный метаболит существенно не накапливаются в плазме крови.
И билиарная, и почечная экскреция играют роль в элиминации лозартана и его активных метаболитов. После приема пероральной дозы меченного радиоактивным 14С лозартана около 35% радиоактивности выявляют в моче, а 58% — в кале.
Гидрохлоротиазид. Гидрохлоротиазид не метаболизируется, но быстро выделяется почками. Когда концентрацию препарата в плазме крови контролировали в течение минимум 24 ч, Т½ из плазмы крови гидрохлоротиазида составил 5,6–14,8 ч. По крайней мере 61% пероральной дозы выводится в неизмененном виде в течение 24 ч.
Характеристики у пациентов
Лозартан-гидрохлоротиазид. Концентрации лозартана и его активного метаболита в плазме крови и всасывание гидрохлоротиазида у пациентов пожилого возраста с АГ значительно не отличаются от тех, которые наблюдаются у молодых пациентов с АГ.
Лозартан. После перорального применения у пациентов с алкогольным циррозом печени легкой и средней степени тяжести концентрации лозартана и его активных метаболитов в плазме крови были соответственно в 5 и 1,7 раза выше, чем у молодых волонтеров.
Показания Лориста H
лечение АГ, когда монотерапии лозартаном или монотерапии гидрохлоротиазидом недостаточно.
Лориста Н 100. Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и летальных исходов у пациентов с АГ, гипертрофией левого желудочка.
Применение Лориста H
препарат Лориста можно применять с другими антигипертензивными средствами. Таблетки следует глотать, запивая стаканом воды. Применение препарата не зависит от приема пищи.
АГ
При недостаточной эффективности монотерапии компонентами препарата можно применять непосредственно комбинированный препарат. Обычной начальной и поддерживающей дозой для большинства пациентов является 1 таблетка Лористы Н (50/12,5 мг) 1 раз в сутки. Больным, у которых применение 1 таблетки Лористы Н не дает достаточного эффекта, дозу можно повысить до 2 таблеток Лористы Н 1 раз в сутки (утром), 1 таблетки Лористы Н 100 или до 1 таблетки Лористы HD (100/25 мг) 1 раз в сутки (утром).
Максимальный гипотензивный эффект достигается в пределах 3–4 нед лечения. Максимальная рекомендуемая доза составляет 2 таблетки Лористы Н или 1 таблетка Лористы HD 1 раз в сутки.
Препарат Лориста Н 100 предназначен для тех пациентов, которые получают установленную путем титрования дозу лозартана 100 мг, и которые требуют дополнительного контроля АД.
Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и летальных исходов у пациентов с АГ с гипертрофией левого желудочка. Обычная начальная доза составляет 50 мг лозартана 1 раз в сутки. Пациентам, у которых не удается достичь целевых значений уровня АД при приеме лозартана 50 мг/сут, следует подбирать терапию с применением комбинации лозартана с низкими дозами гидрохлоротиазида (12,5 мг) и, при необходимости, затем увеличить дозу до 100 мг лозартана/12,5 мг гидрохлоротиазида 1 раз в сутки. При необходимости дозу следует увеличить до 100 мг лозартана и 25 мг гидрохлоротиазида 1 раз в сутки.
Лориста Н, Лориста Н 100 и Лориста HD являются соответствующими альтернативными лекарственными средствами для пациентов, которые в противном случае должны принимать сочетанно лозартан и гидрохлоротиазид.
Применение у пациентов с почечной недостаточностью и у пациентов, которые находятся на гемодиализе. Пациентам с умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина 30–50 мл/мин) коррекции начальной дозы не требуется.
Лозартан и гидрохлоротиазид в таблетках не рекомендуется применять у пациентов, которые находятся на гемодиализе. Лозартан/гидрохлоротиазид в таблетках противопоказан пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин).
Применение у пациентов с уменьшением внутрисосудистого объема циркулирующей жидкости. Коррекцию дефицита объема жидкости и/или натрия следует проводить перед началом применения лозартана/гидрохлоротиазида в таблетках.
Применение у пациентов с печеночной недостаточностью. Лозартан/гидрохлоротиазид противопоказан пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью.
Применение у пациентов пожилого возраста. Пациентам пожилого возраста коррекции дозы, как правило, не требуется.
Противопоказания
повышенная чувствительность к лозартану, веществам, являющимся производными сульфонамида (таким как гидрохлоротиазид), или любым вспомогательным веществам;
- беременные или женщины, планирующие забеременеть (см. Применение в период беременности и кормления грудью);
- тяжелая почечная недостаточность (а именно — клиренс креатинина <30 мл/мин);
- анурия;
- выраженная печеночная недостаточность, холестаз, обструктивные заболевания желчевыводящих путей;
- терапевтически резистентная гипокалиемия или гиперкальцемия;
- устойчивая гипонатриемия;
- симптоматическая гиперурикемия/подагра;
- одновременное применение алискирена у пациентов с сахарным диабетом или нарушением функции почек (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Побочные эффекты
побочные реакции, которые могут возникнуть во время лечения лозартаном, классифицированы в группы по частоте появления: очень часто (>1/10); часто (>1/100, <1/10); нечасто (>1/1000, <1/100); редко (>1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (нельзя подсчитать по имеющимся данным).
В исследованиях при АГ головокружение было единственным побочным эффектом, связанным с действующим веществом, и отмечалось у более 1% больных (достоверно больше, чем в группе плацебо).
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — гепатит.
Изменения лабораторных показателей: редко — гиперкалиемия, повышение уровня АлАТ.
Дополнительные побочные эффекты, которые наблюдались при применении одного из отдельных компонентов препарата и которые могут быть потенциальными побочными эффектами препарата при применении лозартана калия/гидрохлоротиазида, следующие:
Лозартан
Со стороны крови и лимфатической системы: нечасто — анемия, пурпура Шенляйна — Геноха, экхимозы, гемолиз.
Со стороны иммунной системы: редко — анафилактические реакции, ангионевротический отек, крапивница.
Со стороны метаболизма и питания: нечасто — анорексия, подагра.
Психические нарушения: часто — бессонница; нечасто — тревога, тревожное состояние, спутанность сознания, депрессия, ночные кошмары, нарушения сна, сонливость, нарушение памяти.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль, головокружение; нечасто — нервозность, парестезии, периферическая нейропатия, тремор, мигрень, обморок.
Со стороны органа зрения: нечасто — помутнение зрения, чувство жжения/зуд в глазу, конъюнктивит, нарушение зрения.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: нечасто — головокружение и шум в ушах.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — артериальная гипотензия, ортостатическая гипотензия, боль в грудной клетке, стенокардия, блокада II степени, цереброваскулярные нарушения, инфаркт миокарда, сердцебиение, аритмии (фибрилляция предсердий, синусовая брадикардия, тахикардия, желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков сердца).
Со стороны сосудистой системы: нечасто — васкулит.
Со стороны дыхательной системы и органов средостения: часто — кашель, воспаление верхних дыхательных путей, заложенность носа, гайморит, изменения в носовых пазухах; нечасто — ощущение фарингеального дискомфорта, фарингит, ларингит, одышка, бронхит, носовое кровотечение, ринит, нарушение проходимости дыхательных путей.
Со стороны пищеварительного тракта: часто — боль в животе, тошнота, диарея, диспепсия; нечасто — запор, зубная боль, сухость во рту, метеоризм, гастрит, рвота.
Со стороны гепатобилиарной системы: неизвестно — функциональные нарушения печени.
Со стороны кожи и подкожных тканей: иногда — алопеция, дерматит, сухость кожи, эритема, покраснение, светочувствительность, зуд, сыпь, крапивница, повышенное потоотделение.
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительных тканей: часто — мышечные судороги, боль в спине, боль в ногах, миалгия; нечасто — боль в руках, отеки суставов, боль в коленях, костная и мышечная боль, боль в плечах, ощущение скованности в суставах, артралгия, артрит, коксалгия, фибромиалгия, мышечная слабость, боль в тазобедренном суставе; очень редко — рабдомиолиз.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: нечасто — никтурия, интенсивное выделение мочи, инфекции мочевыводящих путей.
Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — снижение либидо, импотенция.
Системные нарушения и осложнения в месте введения: часто — повышенная утомляемость, боль в грудной клетке; нечасто — отек лица, повышение температуры тела.
Изменения лабораторных показателей: часто — гиперкалиемия, незначительное снижение уровня гематокрита и гемоглобина; нечасто — незначительное снижение концентрации остаточного азота и креатинина; очень редко — увеличение активности печеночных ферментов и уровня билирубина.
Гидрохлоротиазид
Со стороны крови и лимфатической системы: нечасто — агранулоцитоз, апластическая анемия, гемолитическая анемия, лейкопения, пурпура, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: редко — анафилактические реакции.
Со стороны метаболизма и питания: нечасто — анорексия, гипергликемия, гиперурикемия, гипокалиемия, гипонатриемия.
Психические расстройства: нечасто — бессонница, изменение настроения.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль.
Со стороны органа зрения: нечасто — временное помутнение зрения, ксантопсия.
Со стороны сосудистой системы: нечасто — некротизирующий ангиит (васкулит и кожный васкулит).
Со стороны дыхательной системы и органов средостения: нечасто — респираторный дистресс, включая пневмонит и отек легких.
Со стороны пищеварительного тракта: нечасто — воспаление слюнных желез, кишечные спазмы, раздражение желудка, тошнота, рвота, диарея, запор.
Со стороны гепатобилиарной системы: нечасто — желтуха (внутрипеченочная холестатическая), панкреатит.
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто — светочувствительность, крапивница, токсический эпидермальный некролиз; нечасто — синдром Стивенса — Джонсона, кожные реакции, напоминающие кожную форму системной красной волчанки, реактивация кожной формы красной волчанки.
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительных тканей: нечасто — мышечные судороги.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: нечасто — глюкозурия, интерстициальный нефрит, дисфункция почек, почечная недостаточность.
Системные нарушения и осложнения в месте введения: редко — повышение температуры тела, головокружение.
Особые указания
лозартан. Повышенная чувствительность. Возможно возникновение ангионевротического отека. Следует установить тщательный контроль за пациентами, у которых в анамнезе был ангионевротический отек (лица, губ, гортани и/или языка).
Артериальная гипотензия и нарушения водно-электролитного баланса. У пациентов с дефицитом объема циркулирующей жидкости и/или натрия в организме вследствие интенсивного применения диуретиков, ограничения употребления соли, диареи или рвоты может возникать симптоматическая артериальная гипотензия, особенно после приема 1-й дозы и после повышения дозы. Подобные состояния требуют проведения их коррекции до применения препарата или снижения начальной дозы.
Нарушения водно-электролитного баланса. У пациентов с почечной недостаточностью, как больных сахарным диабетом, так и без него, часто возникают нарушения электролитного баланса, которые требуют коррекции. Во время клинических исследований, проведенных среди пациентов с сахарным диабетом II типа и нефропатией, частота возникновения гиперкалиемии была выше в группе, получавшей лозартан, по сравнению с группой плацебо. Поэтому необходимо регулярно контролировать концентрацию калия в плазме крови и показатели клиренса креатинина. Особенно тщательного наблюдения требуют пациенты с сердечной недостаточностью и клиренсом креатинина от 30 до 50 мл/мин. Одновременно с лозартаном не рекомендуется применять калийсберегающие диуретики, добавки, содержащие калий, и заменители соли с калием.
Нарушение функции печени. Основываясь на фармакокинетических данных, которые свидетельствуют о существенном увеличении концентрации лозартана в плазме крови у пациентов с циррозом печени, пациентам, в анамнезе у которых есть нарушения функции печени, необходимо снизить дозу препарата. Опыта терапевтического применения лозартана у больных с тяжелой печеночной недостаточностью нет. Поэтому лозартан нельзя принимать пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью.
Нарушение функции почек. Как следствие ингибирования ренин-ангиотензиновой системы, наблюдались изменения в функционировании почек, в том числе почечная недостаточность (в частности у пациентов, у которых работа почек зависит от функционирования ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, например при тяжелой сердечной недостаточности или наличии фоновой дисфункции почек). Как и при применении других препаратов, влияющих на ренин-анитотензин-альдостероновую систему, у пациентов с двусторонним стенозом почечной артерии или стенозом почечной артерии единственной почки наблюдается повышение уровня мочевины и креатинина в сыворотке крови. Лозартан следует с осторожностью применять у пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом почечной артерии единственной почки.
Трансплантация почки. Опыта применения препарата у пациентов, недавно перенесших трансплантацию почек, нет.
Первичный гиперальдостеронизм. Пациенты с первичным альдостеронизмом, как правило, не реагируют на лечение антигипертензивными препаратами, механизм действия которых заключается в подавлении ренин-ангиотензиновой системы. Поэтому им не рекомендуется применять таблетки лозартана.
ИБС и цереброваскулярные заболевания. Как и при применении любых других антигипертензивных препаратов, быстрое снижение АД у пациентов с ИБС и цереброваскулярными заболеваниями может вызвать инфаркт миокарда или инсульт.
Сердечная недостаточность. У пациентов с сердечной недостаточностью, нарушением функции почек или без при применении лозартана, как и любых других лекарственных средств, действующих на ренин-ангиотензиновую систему, существует риск возникновения тяжелой артериальной гипотензии и почечной недостаточности (очень часто — острой). У пациентов с сердечной недостаточностью и сопутствующей тяжелой почечной недостаточностью, тяжелой почечной недостаточностью (IV класс по классификации NYHA), а также сердечной недостаточностью и сердечными аритмиями, которые сопровождаются клиническими проявлениями и представляют угрозу для жизни, достаточного опыта применения лозартана нет. Поэтому у этих категорий пациентов лозартан следует применять с осторожностью. Комбинацию лозартана с блокаторами β-адренорецепторов также следует применять с осторожностью.
Стеноз аортального и митрального клапана, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. Как и при применении других вазодилататоров, следует проявлять особую осторожность у пациентов со стенозом аортального или митрального клапана или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.
Беременность. Прием антагонистов рецепторов ангиотензина II не следует начинать в период беременности. Если продолжение терапии антагонистами рецепторов ангиотензина II не считается важным, пациенток, планирующих беременность, следует перевести на альтернативное антигипертензивное лечение, которое имеет утвержденный профиль безопасности применения во время беременности. Если установлена беременность, лечение лозартаном необходимо немедленно прекратить, и, если это возможно, следует начать альтернативную терапию.
Другие предупреждения и предостережения. Подобно ингибиторам АПФ, лозартан и другие антагонисты ангиотензина менее эффективны в снижении АД у пациентов негроидной расы по сравнению с представителями других рас, вероятно, вследствие большего количества лиц с низким уровнем ренина в данной популяции пациентов с АГ.
Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой (РААС). При одновременном применении алискирена и антагонистов рецепторов ангиотензина II или ингибиторов АПФ повышается риск артериальной гипотензии, гиперкалиемии и изменения функции почек, включая ОПН. В связи с двойной блокадой РААС одновременное применение алискирена и антагонистов рецепторов ангиотензина II или ингибиторов АПФ не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). В случае крайней необходимости двойной блокады РААС следует тщательно контролировать функцию почек, уровень электролитов в крови и АД. Не следует одновременно применять антагонисты рецепторов ангиотензина II и ингибиторы АПФ у пациентов с сахарным диабетом.
Гидрохлоротиазид. Артериальная гипотензия и нарушение водно-электролитного баланса. Как и при применении других средств антигипертензивной терапии, у некоторых пациентов возможно развитие симптоматической гипотензии. Пациенты должны быть обследованы с целью выявления клинических признаков нарушения водно-электролитного баланса, например недостатка жидкости, гипонатриемии, гипохлоремического алкалоза, гипомагниемии или гипокалиемии, которые могут возникнуть вследствие интеркуррентных диареи или рвоты. У таких пациентов через соответствующие промежутки времени следует проводить периодическое определение сывороточных электролитов. Дилюционная гипонатриемия может возникать у больных с отеками в жаркую погоду.
Метаболические и эндокринные эффекты. Тиазиды способны изменять толерантность к глюкозе. Может потребоваться коррекция доз антидиабетических препаратов, включая инсулин. Во время терапии тиазидами скрытый сахарный диабет может проявиться.
Тиазиды могут уменьшать экскрецию кальция с мочой. Тиазиды могут также вызывать незначительное и преходящее повышение уровня кальция в сыворотке крови. Выраженная гиперкальциемия может быть признаком скрытого гиперпаратиреоза. Прием тиазидов должен быть прекращен перед проведением исследования функции паращитовидных желез.
Повышение уровня ХС и ТГ также может быть связано с терапией диуретиками тиазидного ряда.
Терапия тиазидами может привести к гиперурикемии и/или подагре у некоторых пациентов. Из-за того, что лозартан уменьшает содержание в моче мочевой кислоты, лозартан в комбинации с гидрохлоротиазидом уменьшает гиперурикемию, вызванную диуретиком.
Печеночная недостаточность. Тиазиды следует применять с осторожностью у пациентов с нарушением функции печени или прогрессирующей болезнью печени, поскольку он может вызвать появление внутрипеченочного холестаза, а незначительные изменения водно-электролитного баланса могут вызвать печеночную кому. Препарат противопоказан пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью.
Другие состояния. У пациентов, получающих тиазиды, аллергические реакции могут возникать независимо от наличия в анамнезе аллергических состояний или БА. Сообщалось о рецидивах или ухудшениях течения системной красной волчанки у пациентов, получавших тиазиды.
Особая информация о некоторых вспомогательных веществах. Препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или нарушением всасывания глюкозы-галактозы не следует принимать этот препарат.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Лекарственное средство противопоказано применять у беременных или женщин, планирующих беременность.
Если пациентка забеременела, курс терапии препаратом следует прервать и начать принимать другие препараты.
Известно, что терапевтическая доза комбинации лозартан/гидрохлоротиазид во II и III триместр беременности вызывала фетотоксичность (снижение функции почек, олиогидрамнион (маловодье), задержку оссификации черепных костей у плода) и токсические проявления у новорожденного (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гипокалиемия).
Если применение ингибиторов ангиотензина II произошло во II триместр беременности, рекомендуется провести УЗИ функции почек и черепа.
Младенцев, матери которых принимали ингибиторы ангиотензина II, следует тщательно контролировать на предмет артериальной гипотензии, олигурии и гиперкалиемии (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Гидрохлоротиазид. Существует ограниченный опыт применения гидрохлоротиазида в период беременности, особенно в I триместр. Исследования на животных ограничены.
Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьеер. На основе фармакологического механизма действия гидрохлоротиазида его применение во II и III триместр может повредить кровоснабжению между плацентой и плодом и вызвать у плода и новорожденного желтуху, расстройство электролитного баланса и тромбоцитопению.
Гидрохлоротиазид не следует применять для лечения гестационного отека, а также гестационной АГ или преэклампсии из-за риска снижения объема плазмы крови и возникновения маточно-плацентарной гипоперфузии, без благоприятного действия на течение заболевания.
Гидрохлоротиазид не следует применять для лечения АГ у беременных, за исключением случаев, когда нельзя применять альтернативное лечение.
Кормление грудью. Не рекомендуется применять препарат из-за отсутствия достаточных данных о применении в период кормления грудью. Пациента следует перевести на альтернативное антигипертензивное лечение, которое имеет утвержденный профиль безопасности применения в период кормления грудью, особенно новорожденных или недоношенных детей.
Дети. Опыт применения препарата у детей отсутствует, поэтому лозартан/ гидрохлоротиазид не следует применять у данной категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами
Учитывая возможность развития таких побочных реакций, как головокружение и артериальная гипотензия, препарат следует применять с осторожностью при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
лозартан. Были сообщения о том, что рифампицин и флуконазол снижают уровень активного метаболита. Клинические последствия этих взаимодействий не оценивали.
Как и другие препараты, блокирующие рецепторы ангиотензина II или их эффекты, сопутствующий прием калийсберегающих диуретиков (например спиронолактон, триамтерен, амилорид), калиевых добавок или солевых заменителей, содержащих калий, может привести к повышению уровня калия в сыворотке крови. Одновременное применение не рекомендуется.
Как и при применении других лекарственных средств, влияющих на выведение натрия, может быть уменьшено выведение лития. Поэтому следует тщательно контролировать уровень лития в сыворотке крови, если соли лития применяют вместе с антагонистами рецепторов ангиотензина II.
НПВП (ацетилсалициловая кислота в режиме противовоспалительного дозирования, селективные ингибиторы ЦОГ-2) и неселективные НПВП могут снизить антигипертензивный эффект антагонистов рецепторов ангиотензина II. Одновременное применение антагонистов рецепторов ангиотензина II или диуретиков и НПВП может привести к ухудшению функции почек, включая возможную ОПН, и повышению уровня калия в плазме крови, особенно у пациентов с нарушением функции почек. Такую комбинацию следует принимать с осторожностью, особенно у лиц пожилого возраста. Пациентам требуются обеспечение адекватной гидратации и проведение тщательного контроля функции почек в начале сопутствующей терапии и периодически после нее.
У некоторых пациентов с нарушением функции почек сопутствующий прием антагонистов рецепторов ангиотензина II и препаратов, которые подавляют ЦОГ-2, может привести к дальнейшему ухудшению функции почек. Эти эффекты, как правило, обратимы.
Другие препараты, которые могут вызвать артериальную гипотензию как основное заболевание или побочный эффект — это трициклические антидепрессанты, нейролептики, баклофен, амифостин. Одновременное применение этих препаратов может повысить риск артериальной гипотензии.
Исследования показали, что в результате двойной блокады РААС при одновременном применении ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II или алискирена повышается риск побочных реакций, таких как артериальная гипотензия, гиперкалиемия и изменения функции почек, включая ОПН, по сравнению с применением одного агента РААС (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Гидрохлоротиазид. При одновременном применении указанные препараты могут взаимодействовать с диуретиками тиазидного ряда.
Алкоголь, барбитураты, наркотические средства или антидепрессанты. Может усилиться ортостатическая гипотензия.
Противодиабетические средства (пероральные препараты и инсулин). Применение тиазидов может влиять на переносимость глюкозы. Может возникнуть необходимость в изменении дозы противодиабетических средств. Метформин следует применять с осторожностью, поскольку существует риск возникновения лактоацидоза, вызванного возможной функциональной недостаточностью почек, связанной с применением гидрохлоротиазида.
Другие гипотензивные средства. Аддитивный эффект.
Колестирамин и колестипол, смолы. В присутствии анионообменных смол ухудшается всасывание гидрохлоротиазида. Разовая доза смол, колестирамина и колестипола связывает гидрохлоротиазид и, соответственно, на 85% или на 43% снижает его всасывание в ЖКТ.
Кортикостероиды, АКТГ. Увеличивается потеря электролитов, особенно риск развития гипокалиемии.
Прессорные амины (например эпинефрин). Возможно снижение реакции на прессорные амины. Степень этого снижения незначительная, поэтому не исключается применение этих средств.
Недеполяризующие скелетно-мышечные релаксанты (например тубокурарин). Возможно усиление ответа на миорелаксанты.
Препараты лития. Диуретики уменьшают клиренс в почках и повышают риск литиевой интоксикации; одновременное применение не рекомендуется.
Препараты, применяемые для лечения подагры (пробенецид, сульфинпиразон и аллопуринол). Может потребоваться изменение дозы препаратов, выводящих мочевую кислоту, потому что гидрохлоротиазид может повышать концентрацию мочевой кислоты в плазме крови. Может потребоваться увеличение дозы пробенецида или сульфинпиразона. Одновременное применение тиазидов может повышать вероятность аллергических реакций на аллопуринол.
Антихолинергические препараты (например атропин, бипериден). Повышение биодоступности диуретиков тиазидного ряда связано со снижением двигательной активности ЖКТ и скорости опорожнения желудка.
Цитотоксические средства (циклофосфамид, метотрексат). Тиазиды могут снижать почечное выделение цитотоксических средств и усиливать миелосупрессивное действие.
Салицилаты. При применении высоких доз салицилатов гидрохлоротиазид может усиливать токсическое действие салицилатов на ЦНС.
Метилдопа. В отдельных случаях при одновременном применении гидрохлоротиазида и метилдопы отмечали гемолитическую анемию.
Циклоспорин. При одновременном применении циклоспорина повышается риск возникновения гиперурикемии и осложнений типа подагры.
Сердечные гликозиды. Вызванные тиазидами гипокалиемия или гипомагниемия способствуют формированию аритмий, вызванных сердечными гликозидами.
Препараты, действие которых изменяется в зависимости от уровня калия в крови. Необходимо периодически контролировать концентрацию калия в плазме крови и проводить контроль ЭКГ при применении препарата лозартан/гидрохлоротиазид с препаратами, действие которых зависит от уровня калия в плазме крови (сердечные гликозиды и антиаритмические средства), а также с препаратами, которые вызывают torsades de pointes (желудочковую тахикардию), включая некоторые антиаритмические средства, поскольку гипокалиемия способствует формированию желудочковой тахикардии:
- антиаритмические препараты Iа класса (например хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);
- антиаритмические препараты III класса (например амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид);
- некоторые антипсихотические средства (тиоридазин, хлорпромазин, левомепромазин, трифлуоперазин, циамемазин, сульпирид, сультоприд, амисульприд, тиаприд, пимозид, галоперидол, дроперидол);
- другие препараты (например бепридил, цизаприд, дифеманил, в/в введенный эритромицин, галофантрин, мизоластин, пентамидин, терфенадин, в/в введенный винкамин).
Соли кальция. Диуретики тиазидного ряда могут увеличивать содержание кальция в сыворотке крови вследствие сниженной экскреции. Если необходимо применять препараты, которые пополняют содержание кальция, следует регулярно контролировать уровень кальция в сыворотке крови и в соответствии с полученным результатом определять дозу этих препаратов.
Влияние на лабораторные показатели. Из-за влияния на метаболизм кальция тиазиды могут повлиять на результаты функциональных тестов паращитовидных желез.
Карбамазепин. Риск развития симптоматической гипонатриемии. Необходимо клиническое наблюдение больного и лабораторный контроль крови.
Контрастные вещества, содержащие йод. При дегидратации, вызванной мочегонными средствами, может повыситься риск ОПН, особенно при введении высоких доз препаратов, содержащих йод. Перед введением йода необходимо восстановить йодный баланс.
Амфотерицин Б (парентерально введенный), кортикостероиды, АКГГ и слабительные средства. Гидрохлоротиазид может способствовать нарушению водно-электролитного баланса, вызывая в основном гипокалиемию.
Передозировка
специфических данных по лечению передозировки препарата нет. Терапия передозировки симптоматическая и поддерживающая. Следует прервать курс терапии препаратом и тщательно контролировать состояние пациента. Если препарат принят недавно, следует вызвать рвоту и принять меры, направленные на устранение дегидратации, электролитных нарушений, печеночной комы и гипотензии.
Лозартан. Данные о передозировке препарата у людей ограничены. Наиболее вероятными проявлениями передозировки являются артериальная гипотензия, тахикардия; брадикардия может быть следствием парасимпатической (вагусной) стимуляции. В случае симптоматической артериальной гипотензии показана поддерживающая терапия.
Лозартан и его активный метаболит не удаляются путем гемодиализа.
Гидрохлоротиазид. Частые симптомы передозировки являются следствием дефицита электролитов (гипокалиемия, гипохлоремия, гипонатриемия) и дегидратации вследствие чрезмерного мочеиспускания. При одновременном приеме сердечных гликозидов гипокалиемия может вызвать усиление аритмий.
Гидрохлоротиазид удаляется путем гемодиализа, однако степень удаления не установлена.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С.