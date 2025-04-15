Львов (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
186,30 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
430,00 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
930,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
198,48
Экономия при брони: -13,55 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
430,00 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
529,47
Экономия при брони: -51,84 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
412,00
Экономия при брони: -49,20 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,50 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
811,92
Экономия при брони: -85,26 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
186,30 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
370,80
Экономия при брони: -8,00 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,50 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
481,50
Экономия при брони: -27,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
88,75
Экономия при брони: -6,05 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
382,80
Экономия при брони: -36,60 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
430,00 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
468,37
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
199,02
Экономия при брони: -18,75 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
454,14
Экономия при брони: -41,31 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
929,34
Экономия при брони: -74,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
199,13
Экономия при брони: -21,33 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
290,19
Экономия при брони: -26,46 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
209,93
Экономия при брони: -20,22 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
186,30 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
414,50
Экономия при брони: -51,70 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,50 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
902,80
Экономия при брони: -85,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
178,60
Экономия при брони: -13,20 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
889,30
Экономия при брони: -71,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
173,90
Экономия при брони: -8,50 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
430,00 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
620,31
Экономия при брони: -75,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
408,60
Экономия при брони: -45,80 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,50 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto