Киев (адрес не указан)
Доступно в 799 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
914,60
Экономия при брони: -54,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
186,30 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
430,00 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
890,30
Экономия при брони: -34,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,50
Экономия при брони: -32,59 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
253,69
Экономия при брони: -38,56 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
205,38
Экономия при брони: -30,36 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,73
Экономия при брони: -65,31 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
633,68
Экономия при брони: -96,32 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
186,30 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
428,06
Экономия при брони: -19,55 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
902,98
Экономия при брони: -65,81 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
203,68
Экономия при брони: -29,13 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
419,39
Экономия при брони: -32,54 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
1013,90
Экономия при брони: -154,07 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
188,01
Экономия при брони: -16,95 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
430,00 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
539,72
Экономия при брони: -50,85 грн