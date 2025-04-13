Киев
Лориста H (Lorista H)

Лориста H (Lorista H)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 799 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
162,50 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
303,97 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
376,00 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
810,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
838,89 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
162,36 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
362,88 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
784,17 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
163,50 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
285,05 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
375,00 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
837,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
159,90 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
366,69 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
780,93 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
914,60
Экономия при брони: -54,10 грн
860,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
186,30 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
430,00 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
890,30
Экономия при брони: -34,60 грн
855,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,50
Экономия при брони: -32,59 грн
181,91 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
253,69
Экономия при брони: -38,56 грн
215,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
162,00 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
295,76 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
383,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
177,36 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
367,44 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
876,33 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
205,38
Экономия при брони: -30,36 грн
175,02 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
429,73
Экономия при брони: -65,31 грн
364,42 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
633,68
Экономия при брони: -96,32 грн
537,36 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
754,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
186,30 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
428,06
Экономия при брони: -19,55 грн
408,51 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
902,98
Экономия при брони: -65,81 грн
837,17 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
157,96 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,12 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
841,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
822,15 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
203,68
Экономия при брони: -29,13 грн
174,55 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
419,39
Экономия при брони: -32,54 грн
386,85 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
1013,90
Экономия при брони: -154,07 грн
859,83 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
868,68 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
350,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
162,50 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
302,80 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
375,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
188,01
Экономия при брони: -16,95 грн
171,06 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
430,00 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
539,72
Экономия при брони: -50,85 грн
488,87 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное