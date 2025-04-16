Николаев (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
183,99
Экономия при брони: -17,31 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
246,84
Экономия при брони: -8,03 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,50 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
966,42
Экономия при брони: -127,14 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
185,30 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,50 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
286,58
Экономия при брони: -7,26 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
185,30 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
427,80 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
868,13
Экономия при брони: -104,27 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
185,30 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
427,80 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
913,30
Экономия при брони: -74,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
185,77
Экономия при брони: -19,59 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
412,43
Экономия при брони: -21,69 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
428,96
Экономия при брони: -22,56 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
940,45
Экономия при брони: -111,04 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
194,27
Экономия при брони: -28,09 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
427,80 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
948,92
Экономия при брони: -119,51 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
184,10
Экономия при брони: -10,90 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
427,80 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
178,70
Экономия при брони: -5,50 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
427,80 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
87,25
Экономия при брони: -0,65 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
427,80 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
523,59
Экономия при брони: -57,21 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
186,10
Экономия при брони: -27,97 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
405,14
Экономия при брони: -60,96 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,50 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
317,21
Экономия при брони: -42,65 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
96,06
Экономия при брони: -10,05 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
399,02
Экономия при брони: -28,98 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
291,32
Экономия при брони: -38,94 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
104,26
Экономия при брони: -12,66 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
183,78
Экономия при брони: -11,76 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
426,74
Экономия при брони: -48,13 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,50 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
305,92
Экономия при брони: -31,13 грн