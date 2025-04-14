Харьков (адрес не указан)
Доступно в 384 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
186,30 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
421,24
Экономия при брони: -19,13 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
895,78
Экономия при брони: -58,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
188,75
Экономия при брони: -23,33 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
464,06
Экономия при брони: -50,92 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
943,87
Экономия при брони: -92,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
608,90
Экономия при брони: -30,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
909,50
Экономия при брони: -42,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
173,70
Экономия при брони: -0,70 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,50 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
430,00 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
876,40
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Лориста® H 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 12.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
189,39
Экономия при брони: -22,73 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
400,24
Экономия при брони: -41,10 грн
Лориста® HD таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
438,00
Экономия при брони: -56,36 грн
Лориста® H таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг №90
KRKA d.d. Novo Mesto
937,18
Экономия при брони: -121,40 грн