Дермадрин (Dermodrin) (171615) - инструкция по применению ATC-классификация
Дермадрин инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Дермадрин содержит блокатор Н1-рецепторов дифенгидрамин, который выборочно угнетает Н1-рецепторы гистамина. Дифенгидрамин является эффективным антигистаминным средством, устраняющим проявления аллергии и зуда; дополнительно обладает местноанестезирующим и обезболивающим действием. Эффективно устраняет отек и раздражение после укусов насекомых и пчел, при солнечных и термических ожогах, фотодерматозе. Основой мази является водно-масляная эмульсия, которая обусловливает охлаждающий эффект препарата. При местном применении действующее вещество мази проникает в кожу и подкожные слои. Противозудный и обезболивающий эффект наступает сразу после нанесения мази и длится 2–6 ч.
Фармакокинетика. После нанесения на кожу терапевтически эффективная концентрация сохраняется непосредственно в месте нанесения. Количество дифенгидрамина, которое всасывается через кожу, прямо пропорционально размеру области нанесения и периоду контакта с кожей мази Дермадрин. При всасывании дифенгидрамина через кожу системный эффект препарата отсутствует.
Показания Дермадрин
аллергический дерматит; зудящий дерматоз; дерматит с местными болевыми проявлениями; крапивница; экзема; укусы насекомых; термические и солнечные ожоги I степени; фотодерматоз (солнечная аллергия).
Применение Дермадрин
наружно на кожу. В зависимости от величины участка поражения рекомендуется наносить в количестве от размера вишни до грецкого ореха, что составляет 1–3 г.
Взрослые: наносить 4–6 раз в сутки. Дети в возрасте 2–12 лет: 4–5 раз в сутки. Не рекомендуется применять более 15 г мази Дермадрина в сутки. Продолжительность лечения зависит от степени поражения.
Противопоказания
повышенная чувствительность к дифенгидрамину гидрохлориду или к другим антигистаминным средствам; возраст до 2 лет. Мазь Дермадрин не рекомендуется наносить на открытые раны и на большие зоны пораженной кожи, особенно при варикозной болезни, кори, везикулярных поражениях кожи.
Побочные эффекты
в целом мазь Дермадрин переносится хорошо. Тем не менее не исключается возможность развития реакций гиперчувствительности.
Особые указания
избегать попадания препарата в глаза. Из-за возможности развития реакций фоточувствительности следует избегать попадания прямого солнечного света на участки кожи, на которые наносится мазь Дермадрин.
Применение в период беременности и кормления грудью
Мазь Дермадрин не рекомендуется применять в I триместр беременности. С осторожностью следует применять во II и III триместр беременности. В период кормления грудью следует помнить о возможности попадания действующего вещества мази дифенгидрамина гидрохлорида в молоко матери.
Перед началом применения препарата в период беременности и кормления грудью следует посоветоваться с врачом!
Способность влиять на управление транспортными средствами и работе с механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Не влияет на психофизическое состояние и не вызывает сонливости.
Взаимодействия
не выявлены.
Передозировка
не отмечали; при нанесении мази Дермадрин местно вероятность возникновения передозировки практически отсутствует.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре до 25 °С.