избегать попадания препарата в глаза. Из-за возможности развития реакций фоточувствительности следует избегать попадания прямого солнечного света на участки кожи, на которые наносится мазь Дермадрин.

Применение в период беременности и кормления грудью

Мазь Дермадрин не рекомендуется применять в I триместр беременности. С осторожностью следует применять во II и III триместр беременности. В период кормления грудью следует помнить о возможности попадания действующего вещества мази дифенгидрамина гидрохлорида в молоко матери.

Перед началом применения препарата в период беременности и кормления грудью следует посоветоваться с врачом!

Способность влиять на управление транспортными средствами и работе с механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Не влияет на психофизическое состояние и не вызывает сонливости.