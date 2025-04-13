Киев (адрес не указан)
Доступно в 403 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
185,40
Экономия при брони: -21,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
175,33
Экономия при брони: -31,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
191,92
Экономия при брони: -6,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
164,77
Экономия при брони: -5,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
194,24
Экономия при брони: -9,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
173,40
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
168,27
Экономия при брони: -10,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
175,07
Экономия при брони: -16,18 грн
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 50 г №1
Montavit
253,75
Экономия при брони: -15,94 грн