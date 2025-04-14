Одесса (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
192,89
Экономия при брони: -7,65 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
171,43
Экономия при брони: -24,14 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
191,78
Экономия при брони: -6,23 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
195,10
Экономия при брони: -9,98 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
171,13
Экономия при брони: -13,44 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
192,04
Экономия при брони: -6,94 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
169,84
Экономия при брони: -8,65 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
192,65
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
191,68
Экономия при брони: -6,27 грн
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 50 г №1
Montavit
245,02
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
194,52
Экономия при брони: -8,77 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
197,62
Экономия при брони: -12,29 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
166,16
Экономия при брони: -8,32 грн