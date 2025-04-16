Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
196,12
Экономия при брони: -10,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
171,12
Экономия при брони: -23,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
170,11
Экономия при брони: -8,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
170,33
Экономия при брони: -8,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
171,00
Экономия при брони: -12,48 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
194,10
Экономия при брони: -8,64 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
195,81
Экономия при брони: -10,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
156,95
Экономия при брони: -9,08 грн