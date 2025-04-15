Львов (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
183,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
178,90
Экономия при брони: -10,22 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
183,90
Экономия при брони: -24,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
195,26
Экономия при брони: -9,88 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10
Экономия при брони: -28,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
180,20
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
171,94
Экономия при брони: -14,53 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Дермадрин мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Montavit
187,10 грн