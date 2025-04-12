Живокоста настойка (Tinctura symphyti)
Живокоста настойка инструкция по применению
Состав
действующее вещество:1 флакон содержит настойки окопника корней (Symphyti radices) (1:10) (экстрагент - этанол 55%) 50 мл.
Лекарственная форма
Настойка.
Прозрачная жидкость темно-коричневого цвета со слабым запахом. При хранении допускается образование осадка.
Показания
Невралгия, ишиас, люмбаго, радикулит, артралгия, остеохондроз, артриты.
Спортивные, бытовые травмы (ушибы, растяжения связок, закрытые переломы костей), раны, которые долго не заживают.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Особенности применения
Во избежание появления побочных эффектов необходимо предварительно нанести небольшое количество препарата на кожу для определения индивидуальной чувствительности. Не наносить на кожу с проявлениями аллергической реакции, на слизистые оболочки, на открытые раны. Не допускать попадания препарата в глаза.
Дети
Клинический опыт применения препарата у детей отсутствует.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не известна.
Срок годности
3 года.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Упаковка
По 50 мл во флаконе в пачке.
Производитель
ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.