Во избежание появления побочных эффектов необходимо предварительно нанести небольшое количество препарата на кожу для определения индивидуальной чувствительности. Не наносить на кожу с проявлениями аллергической реакции, на слизистые оболочки, на открытые раны. Не допускать попадания препарата в глаза.