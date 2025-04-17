Живокоста настойка (Tinctura symphyti)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,09
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
78,27
Экономия при брони: -4,18 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,36
Экономия при брони: -3,47 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,62
Экономия при брони: -3,74 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,81
Экономия при брони: -3,92 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,98
Экономия при брони: -5,17 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
76,46
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,34
Экономия при брони: -2,46 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,91
Экономия при брони: -6,17 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,81
Экономия при брони: -11,64 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,15
Экономия при брони: -7,41 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"