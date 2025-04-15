Живокоста настойка (Tinctura symphyti)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,67
Экономия при брони: -9,79 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
74,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
60,37
Экономия при брони: -5,68 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
70,30
Экономия при брони: -15,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Федьковича, 10
1.1 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
67,11
Экономия при брони: -10,37 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"