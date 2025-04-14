Живокоста настойка (Tinctura symphyti)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,02
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
58,13
Экономия при брони: -4,32 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
67,72
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,30
Экономия при брони: -3,63 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,72
Экономия при брони: -5,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
68,24
Экономия при брони: -10,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
71,72
Экономия при брони: -4,57 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
62,00
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"