многолетнее травянистое растение семейства бурачниковых.

В корнях окопника лекарственного обнаружены алкалоид циноглоссин, глюкоалкалоид консолидин, оказывающий парализующее действие на ЦНС. Кроме того, в корнях содержатся иридоиды, стероидные сапонины, органические кислоты (аспарагиновая, галлусовая, галловая), алкалоид лазиокорпин, 4–6,5% танинов, 1–3% аспарагинов, холин, кумарин, инулин, камеди, смолы, монотерпеновые гликозиды, оксикоричная кислота, полисахариды, слизистые вещества, эфирное масло. При этом установлено, что скополетин оказывает спазмолитическое действие, а аллантоин — ранозаживляющее и противовоспалительное.

Биологически активные вещества окопника обладают противовоспалительным, болеутоляющим, противомикробным, кровоостанавливающим, ранозаживляющим, вяжущим, обволакивающим и смягчающим свойствами; снижают АД и возбуждают дыхание, повышают тонус и усиливают сокращение мышц кишечника и матки; активируют регенерацию тканей, способствуют регенерации костной ткани, стимулируют процессы пролиферации клеток, способствуют эпителизации и восстановлению поврежденных тканей.

В народной медицине окопник применяется для лечения заболеваний пищеварительного тракта, при заболеваниях верхних дыхательных путей. Положительное действие настоя окопника проявляется в уменьшении боли в области ЖКТ, улучшении пищеварения, усилении эпителизации пораженной воспалительным процессом слизистой оболочки. Подобный процесс происходит и при заболеваниях верхних дыхательных путей: улучшается отхаркивание мокроты, восстанавливается функция эпителия, существенно сниженная воспалительным процессом.

Лекарственным сырьем являются корни окопника. Корень окопника ядовит, его применяют как слабовяжущее и противодиарейное средство. Свежий сок корня способствует эпителизации различных ран и язв. Установлено, что растение обладает противоопухолевой активностью.

Окопник оказывает благоприятное действие при заболеваниях десен и зубов.