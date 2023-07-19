ОКОПНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ* (SYMPHYTUM OFFICINALE*) Действующее вещество
многолетнее травянистое растение семейства бурачниковых.
В корнях окопника лекарственного обнаружены алкалоид циноглоссин, глюкоалкалоид консолидин, оказывающий парализующее действие на ЦНС. Кроме того, в корнях содержатся иридоиды, стероидные сапонины, органические кислоты (аспарагиновая, галлусовая, галловая), алкалоид лазиокорпин, 4–6,5% танинов, 1–3% аспарагинов, холин, кумарин, инулин, камеди, смолы, монотерпеновые гликозиды, оксикоричная кислота, полисахариды, слизистые вещества, эфирное масло. При этом установлено, что скополетин оказывает спазмолитическое действие, а аллантоин — ранозаживляющее и противовоспалительное.
Биологически активные вещества окопника обладают противовоспалительным, болеутоляющим, противомикробным, кровоостанавливающим, ранозаживляющим, вяжущим, обволакивающим и смягчающим свойствами; снижают АД и возбуждают дыхание, повышают тонус и усиливают сокращение мышц кишечника и матки; активируют регенерацию тканей, способствуют регенерации костной ткани, стимулируют процессы пролиферации клеток, способствуют эпителизации и восстановлению поврежденных тканей.
В народной медицине окопник применяется для лечения заболеваний пищеварительного тракта, при заболеваниях верхних дыхательных путей. Положительное действие настоя окопника проявляется в уменьшении боли в области ЖКТ, улучшении пищеварения, усилении эпителизации пораженной воспалительным процессом слизистой оболочки. Подобный процесс происходит и при заболеваниях верхних дыхательных путей: улучшается отхаркивание мокроты, восстанавливается функция эпителия, существенно сниженная воспалительным процессом.
Лекарственным сырьем являются корни окопника. Корень окопника ядовит, его применяют как слабовяжущее и противодиарейное средство. Свежий сок корня способствует эпителизации различных ран и язв. Установлено, что растение обладает противоопухолевой активностью.
Окопник оказывает благоприятное действие при заболеваниях десен и зубов.
ушибы, кровоподтеки, боль в области спины, поясницы, суставов, длительно не заживающие раны, переломы костей, вывихи и растяжения, сухость и трещины кожи (в том числе в области пятки).
наружно — 2–3 раза в сутки натирать настойкой поврежденные участки.
При ранах для местных аппликаций настойку применяют в виде примочек.
Продолжительность курса лечения зависит от тяжести заболевания, от характера сопутствующей терапии и составляет не более 10 суток, но не должна превышать 4–6 нед в течение года.
период беременности.
наружное использование показано лишь при неповрежденной коже.
Применение противопоказано в период беременности.