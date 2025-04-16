Живокоста настойка (Tinctura symphyti)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
58,92
Экономия при брони: -2,08 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,50
Экономия при брони: -12,28 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,11
Экономия при брони: -10,95 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
72,80
Экономия при брони: -16,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
72,68
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,32
Экономия при брони: -5,67 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,99
Экономия при брони: -9,85 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,63
Экономия при брони: -8,49 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
76,33
Экономия при брони: -2,30 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
78,80
Экономия при брони: -4,77 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
77,43
Экономия при брони: -3,42 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,03
Экономия при брони: -8,83 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,80
Экономия при брони: -2,96 грн