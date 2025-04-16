Киев
Живокоста настойка (Tinctura symphyti)

Живокоста настойка (Tinctura symphyti)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 47 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
58,92
Экономия при брони: -2,08 грн
56,84 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
54,29 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,74 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
54,32 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,50
Экономия при брони: -12,28 грн
54,22 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,11
Экономия при брони: -10,95 грн
54,16 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
57,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,39 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,77 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
72,80
Экономия при брони: -16,70 грн
56,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
72,68
Экономия при брони: -3,90 грн
68,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,32
Экономия при брони: -5,67 грн
58,65 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,99
Экономия при брони: -9,85 грн
55,14 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,63
Экономия при брони: -8,49 грн
55,14 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
76,33
Экономия при брони: -2,30 грн
74,03 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
78,80
Экономия при брони: -4,77 грн
74,03 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
57,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
77,43
Экономия при брони: -3,42 грн
74,01 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,03
Экономия при брони: -8,83 грн
55,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Живокоста настойка настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,80
Экономия при брони: -2,96 грн
61,84 грн
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