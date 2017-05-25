Атрогрел (Atrogrel) (170855) - инструкция по применению ATC-классификация
Атрогрел инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Клопидогрел селективно ингибирует связывание АДФ с его рецепторами на поверхности тромбоцитов, блокирует активацию тромбоцитов и, таким образом, угнетает их агрегацию. Ингибирует также агрегацию тромбоцитов, вызванную другими агонистами. Торможение агрегации тромбоцитов наблюдается через 2 ч после перорального приема разовой дозы препарата. При повторном применении эффект усиливается, а стабильное состояние достигается через 3–7 дней лечения (средний уровень торможения агрегации составляет 40−60%). Агрегация тромбоцитов и время кровотечения возвращаются к исходному уровню в среднем через 7 дней после прекращения применения препарата, по мере обновления тромбоцитов.
Фармакокинетика. После перорального приема препарат быстро всасывается в ЖКТ. Концентрация его в плазме крови незначительная и через 2 ч после применения не определяется (менее 0,025 мкг/л). Быстро биотрансформируется в печени. Его основной метаболит (85% циркулирующего в плазме крови соединения) является неактивным. Активный тиольный метаболит быстро и необратимо связывается с рецепторами тромбоцитов. В плазме крови его не выявляют. Клопидогрел и основной циркулирующий метаболит обратимо связываются с белками плазмы.
После перорального приема около 50% принятой дозы выделяется с мочой и 46% с калом в течение 120 ч после применения. T½ основного метаболита составляет 8 ч.
Концентрация основного метаболита в плазме крови у пациентов пожилого возраста (75 лет и старше) значительно выше, однако более высокие концентрации в плазме крови не сопровождаются изменениями в агрегации тромбоцитов и времени кровотечения.
Показания Атрогрел
- профилактика ишемических нарушений (инфаркта миокарда, ишемического инсульта, внезапной коронарной смерти, тромбоза периферических артерий) у больных атеросклерозом;
- профилактика повторных инфаркта миокарда и ишемического инсульта.
Применение Атрогрел
препарат принимают перорально по 1 таблетке (75 мг) 1 раз в сутки независимо от приема пищи.
Больным с острым коронарным синдромом без элевации сегмента ST (нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда без патологического зубца Q на ЭКГ) в первый день лечения — 4 таблетки (300 мг), в последующие дни — по 1 таблетке 1 раз в сутки независимо от приема пищи.
Длительность лечения определяет врач в зависимости от клинической картины заболевания.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к препарату;
- тяжелые заболевания печени;
- острое кровотечение (внутричерепное кровоизлияние) и заболевания, предрасполагающие к их развитию (пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, неспецифический язвенный колит);
- возраст до 18 лет.
Побочные эффекты
Со стороны системы крови: лейкопения, уменьшение количества нейтрофильных и эозинофильных гранулоцитов, увеличение времени кровотечения и уменьшение количества тромбоцитов. Очень редко: тромбоцитопеническая тромбогемолитическая пурпура, тяжелая тромбоцитопения, гранулоцитопения, агранулоцитоз, анемия и апластическая анемия/панцитопения. Кровотечения различной локализации. Большинство случаев кровотечения отмечали в течение 1-го месяца лечения.
Со стороны ЖКТ: боль в животе, диспепсия, диарея; редко — запор, обострение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: очень редко — артралгия, артрит.
Со стороны мочевыделительной системы: очень редко — гломерулонефрит, повышение уровня креатинина в сыворотке крови.
Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, парастезии. Очень редко — спутанность сознания, галлюцинации, нарушение вкусовых ощущений.
Аллергические реакции: кожные высыпания, анафилактоидные реакции.
Прочие: очень редко — лихорадка.
Особые указания
с осторожностью назначают больным с повышенным риском кровотечения вследствие травмы, оперативных вмешательств, нарушения системы гемостаза. При планируемых хирургических вмешательствах (если антиагрегантное действие нежелательно) курс лечения препаратом следует прекратить за 7 дней до операции.
С осторожностью назначают больным с тяжелым нарушением функции печени, при которых возможно возникновение геморрагического диатеза.
Коррекции дозы не требуется для пациентов пожилого возраста, лиц с почечной недостаточностью.
Больных следует предупредить о том, что, поскольку остановка кровотечения, возникающего на фоне применения препарата, требует большего времени, они должны сообщать врачу о каждом случае необычного кровотечения. Больные также должны информировать врача о приеме препарата, если им предстоит оперативное вмешательство (хирургия, стоматология и др.) или если врач назначает новое для пациента лекарственное средство.
При появлении симптомов чрезмерной кровоточивости (кровоточивость десен, меноррагии, гематурия) показано исследование системы гемостаза (время кровотечения, количество тромбоцитов, тесты функциональной активности тромбоцитов).
Рекомендуется регулярный контроль лабораторных показателей функции печени.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата в период беременности противопоказано.
При необходимости применения препарата в период кормления грудью, грудное вскармливание следует прекратить.
Дети. Безопасность и эффективность препарата у лиц в возрасте до 18 лет не установлены.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и не снижает скорость психомоторных реакций.
Взаимодействия
клопидогрел повышает риск возникновения желудочно-кишечных кровотечений на фоне применения НПВП.
Сочетанное применение с варфарином не рекомендуется, поскольку возможно усиление интенсивности кровотечения.
Одновременное применение с ацетилсалициловой кислотой или с гепарином не влияет на антиагрегантное действие препарата, однако безопасность длительного применения таких комбинаций еще не установлена, поэтому одновременное применение этих препаратов требует осторожности.
При сочетанном применении с фенитоином и толбутамидом возможно повышение их уровня в плазме крови. Однако одновременное их применение с клопидогрелом является безопасным.
Не отмечено клинически значимого взаимодействия препарата с диуретиками, блокаторами β-адренорецепторов, ингибиторами АПФ, блокаторами кальциевых каналов, антацидами, гипогликемизирующими, гипохолестеринемическими и гормонозамещающими препаратами, противоэпилептическими средствами, фенобарбиталом, циметидином, дигоксином и теофиллином.
Передозировка
Симптомы. Возможно удлинение времени кровотечения.
Лечение. При необходимости быстрой коррекции реологических свойств крови переливают тромбоцитарную массу.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.