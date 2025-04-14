Одесса (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,35
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,45
Экономия при брони: -2,28 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,51
Экономия при брони: -6,21 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,82
Экономия при брони: -7,61 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -1,20 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,20
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,13
Экономия при брони: -1,86 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,76
Экономия при брони: -6,54 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,57
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,46
Экономия при брони: -3,43 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,33
Экономия при брони: -2,17 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"