Киев
Атрогрел (Atrogrel)

Атрогрел (Atrogrel)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 183 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,68 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,92 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,39 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,99 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,01 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,35
Экономия при брони: -2,48 грн
56,87 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,45
Экономия при брони: -2,28 грн
64,17 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,51
Экономия при брони: -6,21 грн
60,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,82
Экономия при брони: -7,61 грн
60,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -1,20 грн
59,20 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,20
Экономия при брони: -21,40 грн
97,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,53 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,98 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,13
Экономия при брони: -1,86 грн
60,27 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,76
Экономия при брони: -6,54 грн
60,22 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,57
Экономия при брони: -3,30 грн
60,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,46
Экономия при брони: -3,43 грн
64,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,33
Экономия при брони: -2,17 грн
59,16 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,80 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,00 грн
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