Львов (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,36
Экономия при брони: -8,22 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,30
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,64
Экономия при брони: -3,47 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,09
Экономия при брони: -7,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,01
Экономия при брони: -5,62 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
126,26
Экономия при брони: -10,06 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,20
Экономия при брони: -2,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -2,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"