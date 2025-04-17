Винница (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,39
Экономия при брони: -9,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,32
Экономия при брони: -4,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,36
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,58
Экономия при брони: -10,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,90
Экономия при брони: -8,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,67
Экономия при брони: -17,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,11
Экономия при брони: -3,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,59
Экономия при брони: -7,63 грн