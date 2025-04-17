Киев
Атрогрел (Atrogrel)

Атрогрел (Atrogrel)

Винница (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 103 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,39
Экономия при брони: -9,32 грн
58,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,88 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,32
Экономия при брони: -4,02 грн
60,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,58 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,30 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -0,50 грн
59,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -0,50 грн
59,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,36
Экономия при брони: -3,31 грн
58,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,64 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,58
Экономия при брони: -10,53 грн
58,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,30 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -0,50 грн
59,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,90
Экономия при брони: -8,71 грн
58,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,67
Экономия при брони: -17,47 грн
55,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -0,50 грн
59,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,11
Экономия при брони: -3,96 грн
59,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,59
Экономия при брони: -7,63 грн
58,96 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное