Николаев (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,51
Экономия при брони: -6,47 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,88
Экономия при брони: -9,12 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -0,90 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,92
Экономия при брони: -11,04 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,03
Экономия при брони: -6,61 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,40
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,26
Экономия при брони: -5,13 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,18
Экономия при брони: -8,47 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,93
Экономия при брони: -10,60 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,85
Экономия при брони: -6,42 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,20
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,00
Экономия при брони: -8,87 грн
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,32
Экономия при брони: -7,12 грн