Фармакодинамика. Меропенем является карбапенемовым антибиотиком для парентерального применения, относительно стабильным к воздействию человеческой дигидропептидазы-1 (DHP-1), поэтому не требует добавления ингибитора DHP-1.

Меропенем оказывает бактерицидное действие путем внедрения в жизненно важный синтез стенок бактериальной клетки. Легкость проникновения в стенки бактериальной клетки, высокий уровень устойчивости к действию всех сериновых β-лактамаз, выраженное сродство к белкам, связывающим пенициллин, объясняют сильное бактерицидное действие меропенема против широкого спектра аэробных и анаэробных бактерий. Минимальные подавляющие концентрации (МПК) обычно такие же, как и минимальные ингибирующие концентрации (МИК). Для 76% бактерий соотношение МПК:МИК составило ≤2.

Меропенем стабилен в тестах на чувствительность, а эти тесты можно проводить с помощью обычных рутинных методов. Тесты in vitro показывают, что меропенем действует синергично с различными антибиотиками. Как продемонстрировано in vitro и in vivo, меропенем обладает постантибиотическим эффектом.

Опираясь на фармакокинетику и соотношение клинических и микробиологических результатов по диаметру зоны и МПК (МИК) для микроорганизмов, рекомендуется единый комплекс критериев чувствительности к меропенему.



Категоризация Метод оценки Диаметр зоны, мм Критические точки МИК, мг/мл Чувствительность ≥14 ≤4 Промежуточный уровень 12–13 8 Резистентность ≤11 ≥16