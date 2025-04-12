перед началом и во время применения препарата необходимо проводить мониторинг АД, функции почек и калия в плазме крови.

Стабильная ИБС. В случае, если на протяжении первого месяца лечения периндоприлом возник эпизод нестабильной стенокардии (любой тяжести), необходимо тщательно взвесить соотношение риск/польза перед решением вопроса о продолжении терапии.

Артериальная гипотензия. Прием ингибиторов АПФ может вызвать снижение АД. Симптоматическая артериальная гипотензия отмечается реже у пациентов с неосложненной АГ и более вероятна у пациентов с гиповолемией, у принимающих диуретики, находящихся на диете с ограниченным потреблением соли, у пациентов на диализе, у пациентов с диареей или рвотой или у больных с тяжелой ренинзависимой АГ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Симптоматическая артериальная гипотензия более достоверна у пациентов с симптоматической сердечной недостаточностью, сопутствующей почечной недостаточностью или без нее. Возникновение симптоматической артериальной гипотензии наиболее вероятно у пациентов с более тяжелой степенью сердечной недостаточности, которые принимают петлевые диуретики в высоких дозах, у пациентов с гипонатриемией или почечной недостаточностью функционального характера. Для снижения риска симптоматической артериальной гипотензии во время начала терапии и на этапе подбора доз пациентам необходимо находиться под тщательным наблюдением врача (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Такие же предостережения существуют для пациентов с ИБС или цереброваскулярными заболеваниями, у которых чрезмерное снижение АД может вызвать возникновение инфаркта миокарда или инсульта.

При возникновении артериальной гипотензии пациенту необходимо придать горизонтальное положение и, в случае необходимости, ввести в/в 0,9% (9 мг/мл) р-р натрия хлорида. Транзиторная гипотензия не является противопоказанием для дальнейшего применения препарата, который обычно можно применять без любых препятствий после восстановления объема крови и повышения АД.

У некоторых пациентов с застойной сердечной недостаточностью с нормальным или сниженным АД периндоприла аргинин может быть причиной дополнительного снижения системного АД. Этот эффект прогнозируемый и обычно не требует отмены препарата. Если артериальная гипотензия становится симптоматической, может возникнуть необходимость в снижении дозы или отмене препарата.

Стеноз аортального и митрального клапана, гипертрофическая кардиомиопатия. Как и другие ингибиторы АПФ, периндоприла тертбутиламин назначают с осторожностью пациентам со стенозом митрального клапана или обструкцией выхода из левого желудочка (аортальный стеноз или гипертрофическая кардиомиопатия).

Почечная недостаточность. При почечной недостаточности (клиренс креатинина <60 мл/мин) начальная доза периндоприла определяется согласно клиренсу креатинина пациента (см. ПРИМЕНЕНИЕ), а дальше — в зависимости от ответа пациента на лечение. Мониторинг уровня калия и креатинина является обычным стандартом для таких пациентов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

У пациентов с симптоматической сердечной недостаточностью артериальная гипотензия, возникающая в начале применения ингибиторов АПФ, может привести к нарушению функции почек, в некоторых случаях — к ОПН, обычно обратимой.

У некоторых пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки при применении ингибиторов АПФ отмечали повышение уровня мочевины в крови и креатинина в плазме крови, которые обычно нормализовались после прекращения лечения. Это особенно касается пациентов с почечной недостаточностью. При сопутствующей реноваскулярной гипертензии риск возникновения тяжелой артериальной гипотензии и почечной недостаточности повышается. У таких пациентов лечение следует начинать под тщательным наблюдением врача с низких доз и осторожным их титрованием. Учитывая вышесказанное, лечение диуретиками может способствовать возникновению артериальной гипотензии, поэтому их следует отменить и проводить мониторинг функции почек в первые недели лечения периндоприла аргинином.

У некоторых пациентов с АГ, у которых до начала лечения не выявлено реноваскулярных заболеваний, развивалось повышение уровня мочевины в крови и креатинина в плазме крови, обычно незначительное и временное, особенно когда периндоприла аргинин назначали одновременно с диуретиком. Но это более характерно для пациентов с уже существующей почечной недостаточностью. Может понадобиться снижение дозы и/или отмена диуретика и/или периндоприла терт-бутиламина.

Пациенты, которым проводится гемодиализ. У пациентов, которым проводился диализ с высокопроточными мембранами, и которые одновременно получали лечение ингибиторами АПФ, отмечали анафилактоидные реакции. Для таких пациентов необходимо рассмотреть возможность применения других типов диализных мембран или другого класса гипотензивных средств.

Трансплантация почки. Нет опыта применения периндоприла терт-бутиламина у пациентов с недавно проведенной трансплантацией почки.

Повышенная чувствительность/ангионевротический отек. Сообщалось о редких случаях возникновения ангионевротического отека лица, конечностей, губ, слизистых оболочек, языка, голосовой щели и/или гортани у пациентов во время применения ингибиторов АПФ, в том числе периндоприла аргинина (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Это может произойти в любой момент во время лечения. В таких случаях необходимо срочно отменить препарат и установить соответствующее наблюдение за состоянием пациента до полного исчезновения симптомов. В тех случаях, когда отек распространяется только на область лица и губ, состояние пациента, как правило, улучшается без лечения. Применение антигистаминных препаратов может быть эффективно для уменьшения выраженности симптомов.

Ангионевротический отек, связанный с отеком гортани, может привести к летальному исходу. В случаях, когда отек распространяется на язык, голосовую щель или гортань, что служит причиной обструкции дыхательных путей, необходимо срочное проведение неотложной терапии, которая может включать введение адреналина и/или обеспечение проходимости дыхательных путей.

Пациентам следует находиться под тщательным медицинским наблюдением до полного исчезновения возникших симптомов и стабилизации состояния.

Пациенты, которые в анамнезе имели ангионевротический отек, который не был связан с приемом ингибитора АПФ, находятся в группе повышенного риска возникновения ангиоэдемы во время приема ингибитора АПФ (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Сообщалось о редких случаях возникновения интестинального ангионевротического отека у пациентов во время лечения ингибиторами АПФ. У таких больных отмечали боль в животе (с тошнотой или рвотой или без них); в некоторых случаях не выявлено предыдущего ангионевротического отека лица и уровень С-1-эстеразы был в норме. Диагноз интестинального ангионевротического отека был установлен во время компьютерной томографии брюшной полости или УЗИ, или во время хирургического вмешательства. После отмены ингибитора АПФ симптомы ангионевротического отека исчезали. Интестинальный ангионевротический отек необходимо исключить во время проведения дифференциальной диагностики у пациентов с болью в животе, принимающих ингибиторы АПФ.

Анафилактоидные реакции во время афереза ЛПНП. Редко у пациентов, которые принимают ингибиторы АПФ во время афереза ЛПНП с сульфатом декстрана, возникают анафилактоидные реакции, которые представляют угрозу для жизни. Такие реакции устранялись временной отменой приема ингибиторов АПФ перед каждым аферезом.

Анафилактоидные реакции во время десенсибилизации. У пациентов, которые принимали ингибиторы АПФ во время процедуры десенсибилизации (например к осиному или пчелиному яду), отмечали анафилактоидные реакции. У таких пациентов эти реакции исчезают после временного прекращения применения ингибиторов АПФ, но они возникают снова при неосторожном повторном проведении провокационных проб.

Печеночная недостаточность. Лечение ингибитором АПФ иногда сопровождалось появлением синдрома, который начинался как холестатическая желтуха с прогрессированием в молниеносный некроз печени (иногда) с летальным исходом. Механизм такого синдрома неизвестен. Пациентам, у которых развилась желтуха или значительное повышение печеночных ферментов на фоне приема ингибитора АПФ, необходимо прекратить его прием и получить соответствующее медицинское обследование и лечение (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Нейтропения/агранулоцитоз/тромбоцитопения/анемия. Среди пациентов, которые принимают ингибиторы АПФ, зарегистрированы случаи нейтропении/агранулоцитоза, тромбоцитопении и анемии. У пациентов с нормальной функцией почек и при отсутствии других факторов риска нейтропения возникает редко. Периндоприл необходимо назначать с особой осторожностью пациентам с коллагенозами, во время терапии иммуносупрессорами, аллопуринолом или прокаинамидом, или при сочетании этих факторов риска, особенно при нарушении функции почек. Если периндоприл назначают таким пациентам, рекомендуется периодически контролировать количество лейкоцитов в крови. Также больные должны знать, что необходимо информировать врача о любом проявлении инфекционного заболевания (боль в горле, лихорадка).

Расовый фактор. Ингибиторы АПФ чаще вызывают возникновение ангионевротического отека у пациентов негроидной расы, чем у представителей других рас. Как сообщалось для других ингибиторов АПФ, периндоприл может менее эффективно снижать АД у пациентов негроидной расы с гипертензией, чем у пациентов другой расы, что, возможно, объясняется низким уровнем ренина в крови этих пациентов.

Кашель. Сообщалось о возникновении кашля на фоне терапии ингибиторами АПФ. По характеристикам кашель непродуктивный, устойчивый и прекращается после отмены препарата. Кашель, вызванный приемом ингибиторов АПФ, следует учитывать во время проведения дифференциальной диагностики кашля.

Хирургия/общая анестезия. Периндоприл может блокировать формирование ангиотензина II вследствие компенсаторного высвобождения ренина у пациентов во время хирургического вмешательства или во время проведения анестезии препаратами, которые вызывают гипотензию. Препарат следует отменить за 1 день до хирургического вмешательства. В случае возникновения артериальной гипотензии, если она вызвана указанным механизмом, состояние больного можно нормализовать увеличением ОЦК.

Гиперкалиемия. У некоторых пациентов с факторами риска на фоне приема ингибиторов АПФ, в том числе периндоприла аргинина, отмечали повышение концентрации калия в плазме крови. К факторам риска возникновения гиперкалиемии относятся: почечная недостаточность, нарушение функции почек, возраст (старше 70 лет), сахарный диабет, интеркуррентные состояния, такие как дегидратация, острая сердечная декомпенсация, метаболический ацидоз и одновременное применение калийсберегающих диуретиков (например спиронолактон, эплеренон, триамтерен или амилорид), пищевых добавок, содержащих калий, или заменителей соли с калием; или пациенты, которые принимают другие препараты, вызывающие повышение концентрации калия в плазме крови (например гепарин). Применение пищевых добавок, содержащих калий, калийсберегающих диуретиков или заменителей соли с калием, особенно у пациентов с нарушением функции почек, может привести к значительному повышению уровня калия в плазме крови. Гиперкалиемия может вызвать возникновение серьезных, иногда фатальных аритмий. Если одновременное применение периндоприла и любого из вышеупомянутых веществ считают целесообразным, их следует применять с осторожностью и с частым мониторингом уровня калия в плазме крови (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Пациенты с сахарным диабетом. У пациентов с сахарным диабетом, принимающих пероральные антидиабетические средства или инсулин, необходимо тщательно контролировать уровень глюкозы в крови во время первых месяцев лечения ингибитором АПФ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Литий. Одновременный прием лития и периндоприла обычно не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Калийсберегающие препараты, пищевые добавки, содержащие калий или заменители соли с калием. Одновременное применение периндоприла с калийсберегающими препаратами или пищевыми добавками, содержащими калий, не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Двойная блокада РААС. Имеются сведения о возникновении артериальной гипотензии, обморока, инсульта, гиперкалиемии и нарушения функции почек (в том числе ОПН), особенно при одновременном приеме препаратов, влияющих на РААС. Комбинация ингибитора АПФ с блокатором рецепторов ангиотензина II или алискиреном, учитывая двойную блокаду РААС, не рекомендуется.

Больным сахарным диабетом или с почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2) одновременный прием с алискиреном противопоказан (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Вспомогательные вещества

В состав препарата входит лактоза, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа не рекомендуется принимать периндоприла тертбутиламин.

Период беременности и кормления грудью. Беременность. Применение ингибиторов АПФ противопоказано в период беременности. Пациенткам, планирующим беременность, следует перейти на альтернативную антигипертензивную терапию, которая имеет исследованный профиль безопасности для применения у беременных. После установления беременности лечение ингибиторами АПФ следует немедленно прекратить и в случае необходимости начать альтернативную терапию.

Известно, что прием ингибиторов АПФ во II и III триместр беременности приводит к фетотоксичности и неонатальной токсичности.

В случае, если женщина принимала ингибитор АПФ во ІІ триместр беременности, ребенку рекомендуется провести УЗИ функции почек и костей черепа. Новорожденные, матери которых принимали ингибиторы АПФ в период беременности, должны находиться под тщательным наблюдением ввиду риска возникновения артериальной гипотензии.

Кормление грудью. Не рекомендуется применение периндоприла аргинина в период кормления грудью в связи с отсутствием данных относительно его проникновения в грудное молоко. Во время кормления грудью желательно назначить альтернативное лечение с установленным профилем безопасности, особенно во время грудного вскармливания новорожденного или недоношенного ребенка грудного возраста.

Фертильность. Влияние на репродуктивную способность или фертильность отсутствует.

Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей не установлены, поэтому периндоприл не рекомендуется применять в педиатрии.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Периндоприла тертбутиламин не оказывает прямого влияния на способность управлять транспортными средствами или работать с автоматизированными системами. Но у некоторых пациентов могут возникать индивидуальные реакции, связанные со снижением АД, особенно в начале лечения или при одновременном применении с другими антигипертензивными препаратами. Как результат, способность управлять транспортными средствами или работать с автоматизированными системами может быть снижена.