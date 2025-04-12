Пренеса® (Prenesa)
Пренеса инструкция по применению
Состав
Периндоприл - 4 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Периндоприл является ингибитором АПФ, который превращает ангиотензин I в ангиотензин II.
АПФ, или киназа, — это экзопептидаза, которая делает возможным превращение ангиотензина I в сосудосуживающий ангиотензин II, а также вызывает распад вазодилататора брадикинина до неактивного гептапептида. Ингибирование АПФ приводит к снижению концентрации ангиотензина II в плазме крови, что повышает активность ренина в плазме крови (по механизму обратной связи) и снижает секрецию альдостерона. Поскольку АПФ инактивирует брадикинин, ингибирование АПФ также приводит к повышению активности циркулирующей и местной калликреин-кининовой системы (и, таким образом, также приводит к активации системы простагландинов). Этот механизм действия приводит к снижению АД ингибиторами АПФ и частично отвечает за появление некоторых побочных эффектов (например кашля).
Периндоприла тертбутиламин действует через свой активный метаболит — периндоприлат. Другие метаболиты не демонстрируют активности в подавлении АПФ в экспериментальных условиях.
АГ. Периндоприл эффективно снижает АД при всех степенях АГ легкой, умеренной и тяжелой; снижение систолического и диастолического АД наблюдается у больного как в положении лежа, так и в положении стоя.
Периндоприл уменьшает сопротивление периферических сосудов, что приводит к снижению АД. В результате увеличивается периферический кровоток без влияния на ЧСС.
Как правило, увеличивается и почечный кровоток, тогда как скорость клубочковой фильтрации (СКФ) обычно не меняется.
Максимальный гипотензивный эффект достигается через 4–6 ч после однократного приема препарата и длится на протяжении не менее 24 ч. Снижение АД происходит быстро. У пациентов с обратимой реакцией стабилизация АД происходит в среднем на протяжении 1 мес лечения и поддерживается без появления тахифилаксии.
Прекращение лечения не сопровождается синдромом отмены.
Периндоприл уменьшает гипертрофию левого желудочка.
В клинических исследованиях доказано, что периндоприл обладает сосудорасширяющим свойством. Он повышает эластичность больших артерий и снижает соотношение толщины стенки к просвету сосуда для малых артерий.
Комбинированная терапия с тиазидным диуретиком способствует возникновению синергического эффекта. Комбинация ингибитора АПФ и тиазидного диуретика также снижает риск развития гипокалиемии, которая была вызванная терапией диуретиком.
Сердечная недостаточность. В экспериментальных исследованиях застойную сердечную недостаточность вызвано перевязкой коронарной артерии и доказано, что, периндоприл уменьшает гипертрофию миокарда и избыточное количество субэндокардиального коллагена, восстанавливает соотношение миозина к изоэнзиму и снижает частоту возникновения реперфузионной аритмии.
Периндоприла тертбутиламин уменьшает работу сердца путем снижения пред- и постнагрузки.
Исследования при участии пациентов с сердечной недостаточностью продемонстрировали:
- снижение давления наполнения в правом и левом желудочках;
- снижение системного периферического сосудистого сопротивления;
- повышение сердечного индекса и улучшение сердечного выброса.
В сравнительных исследованиях показано, что первое введение начальной дозы периндоприла 2 мг пациентам с легкой или умеренной сердечной недостаточностью по сравнению с введением плацебо не сопровождается значительным снижением АД.
Фармакокинетика.
Абсорбция. После перорального приема периндоприла аргинин быстро всасывается, Cmax в плазме крови достигается на протяжении 1 ч. Т½ периндоприла в плазме крови составляет 1 ч.
Периндоприл является пролекарством. 27% общего количества принятого периндоприла определяется в крови в виде активного метаболита — периндоприлата. Кроме активного метаболита периндоприлата, препарат образует 5 метаболитов, являющихся неактивными. Cmax периндоприлата в плазме крови достигается через 3–4 ч после приема.
Прием пищи уменьшает преобразование периндоприла в периндоприлат и таким образом снижает его биодоступность, поэтому суточную дозу периндоприла аргинина рекомендуется принимать однократно утром перед едой.
Отмечается линейная зависимость между дозой периндоприла и его концентрацией в плазме крови.
Распределение. Объем распределения несвязанного периндоприлата составляет около 0,2 л/кг массы тела. Связывание периндоприлата с белками плазмы крови составляет 20%, главным образом с АПФ, но этот показатель дозозависим.
Выведение. Периндоприлат выводится с мочой. Окончательный Т½ несвязанной фракции составляет около 17 ч. Стадия равновесной концентрации в плазме крови наступает через 4 дня после начала лечения.
Особые группы пациентов. Выведение периндоприлата замедляется у пациентов пожилого возраста, а также у больных с сердечной или почечной недостаточностью. Рекомендуется подбирать дозу для пациентов с почечной недостаточностью, учитывая степень недостаточности (клиренс креатинина).
Диализный клиренс периндоприлата — 70 мл/мин.
Кинетика периндоприла изменяется у больных циррозом печени: печеночный клиренс периндоприла снижается в 2 раза. Однако количество образующегося периндоприлата не уменьшается. Поэтому у таких больных нет необходимости корригировать дозу.
Показания Пренеса
артериальная гипертензия.
Сердечная недостаточность.
Предотвращение возникновения повторного инсульта у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями.
Для предотвращения сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с документально подтвержденной стабильной ИБС.
Длительное лечение снижает риск возникновения инфаркта миокарда и сердечной недостаточности (по результатам исследования EUROPA).
Применение Пренеса
препарат показан взрослым для перорального применения.
Рекомендуется принимать периндоприл 1 раз в сутки утром перед употреблением пищи.
Дозу подбирают индивидуально для каждого пациента с учетом показания к применению, профиля пациента и показателей артериального давления.
АГ. Периндоприл можно назначать в монотерапии или в комбинации с препаратами других классов антигипертензивных средств.
Рекомендованная начальная доза составляет 4 мг 1 раз в сутки утром.
Пациентам с высокой активностью ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) (особенно пациентам с реноваскулярной АГ, нарушением водно-электролитного баланса, сердечной недостаточностью или тяжелой АГ, а также пациентам пожилого возраста) ввиду возможности возникновения внезапного снижения АД (гипотензия первой дозы) рекомендуется начальная доза 2 мг под наблюдением врача, если необходимо — в условиях стационара.
Через 1 мес лечения доза может быть повышена до максимальной — 8 мг 1 раз в сутки.
В начале терапии периндоприлом возможно возникновение симптоматической гипотензии, особенно у пациентов, которые принимают диуретики. Таким пациентам начинать лечение периндоприлом следует с осторожностью, поскольку у них может быть дефицит воды и/или соли. Если это возможно, следует прекратить применение диуретика за 2–3 дня до начала лечения периндоприлом.
Для пациентов с АГ, если нельзя прекращать применение диуретиков, лечение периндоприлом следует начинать с суточной дозы 2 мг. У таких пациентов необходимо контролировать функцию почек и уровень калия в сыворотке крови. Дальнейшее повышение дозирования периндоприла может осуществляться в зависимости от показателей АД. При необходимости лечение диуретиками может быть восстановлено.
Пациентам пожилого возраста лечение следует начинать с дозы 2 мг, которая может быть повышена до 4 мг через 1 мес лечения, а затем, при необходимости, в зависимости от функции почек — до 8 мг.
Сердечная недостаточность. Лечение периндоприлом рекомендуется начинать под тщательным медицинским наблюдением с рекомендуемой начальной дозы 2 мг утром. Через 2 нед, при условии хорошей переносимости препарата, дозу можно повысить до 4 мг 1 раз в сутки. Дозу подбирают индивидуально, в зависимости от клинического состояния пациента.
Лечение пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью и других пациентов группы высокого риска (с нарушением функции почек и склонностью к нарушениям уровня электролитов, пациентов, которые получают одновременную терапию диуретиками и/или вазодилататорами) следует начинать под тщательным медицинским наблюдением.
У пациентов с высоким риском возникновения симптоматической гипотензии, в частности с дефицитом электролитов с гипонатриемией или без нее, у пациентов с гиповолемией или у получавших интенсивную терапию диуретиками, необходимо провести коррекцию вышеупомянутых состояний, если возможно, до начала терапии периндоприлом. АД, функцию почек и уровень калия в сыворотке крови следует тщательно контролировать до начала и во время лечения периндоприлом.
Предотвращение сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с документально подтвержденной стабильной ИБС. Начальная доза периндоприла составляет 4 мг 1 раз в сутки. Через 2 нед, при условии хорошей переносимости и с учетом функции почек, дозу повышают до 8 мг 1 раз в сутки.
Пациентам пожилого возраста сначала назначают препарат в дозе 2 мг 1 раз в сутки на протяжении 1 нед, на протяжении следующей недели — 4 мг 1 раз в сутки. Через 1 нед дозу повышают до 8 мг 1 раз в сутки. Дозу можно повышать только при условии хорошей переносимости предыдущей более низкой дозы.
Предотвращение возникновения повторного инсульта у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями. Начальная доза периндоприла для пациентов с цереброваскулярными заболеваниями в анамнезе составляет 2 мг/сут однократно утром. После 2 нед лечения дозу повышают до 4 мг в сутки и применяют на протяжении еще 2 нед перед началом введения индапамида.
Необходим тщательный контроль АД.
Периндоприл можно назначить в комбинации с индапамидом или перейти на применение фиксированной комбинации периндоприла и индапамида как перед, так и во время лечения периндоприлом.
Лечение начинают в срок от 2 нед до нескольких лет после первичного инсульта.
Пациенты с нарушением функции почек. Дозирование для пациентов с почечной недостаточностью зависит от клиренса креатинина.
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Рекомендуемая доза
|≥60
|4 мг/сут
|>30, <60
|2 мг/сут
|>15, <30
|По 2 мг/сут через день
|<15*, пациенты, которым проводится гемодиализ*
|По 2 мг/сут в день проведения диализа
*Клиренс периндоприла при диализе составляет 70 мл/мин. Пациенты, которым проводится гемодиализ, должны принимать периндоприл после гемодиализа.
У пациентов с нарушением функции печени не требуется коррекции дозы препарата (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Фармакокинетика).
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому компоненту препарата, а также к другим ингибиторам АПФ;
наличие ангионевротического отека в анамнезе, связанного с предыдущим лечением ингибиторами АПФ;
наследственный или идиопатический ангионевротический отек;
одновременное назначение с препаратами, содержащими действующее вещество алискирен, пациентам с сахарным диабетом или почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
противопоказан женщинам, которые планируют беременность, и беременным.
Побочные эффекты
профиль безопасности периндоприла соответствует профилю безопасности ингибиторов АПФ.
Наиболее частыми побочными реакциями, которые наблюдались при применении периндоприла в ходе клинических исследований, являются: головокружение, головная боль, парестезии, вертиго, нарушение зрения, звон в ушах, артериальная гипотензия, кашель, одышка, боль в животе, запор, диарея, извращение вкуса (дисгевзия), диспепсия, тошнота, рвота, зуд, кожные высыпания, судороги мышц, астения.
Психические нарушения: нарушение сна и настроения.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, вертиго, парестезия, нарушение сознания.
Со стороны органа зрения: часто — нарушение зрения.
Со стороны органа слуха: часто — шум в ушах.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — артериальная гипотензия (особенно после приема первой дозы); очень редко вследствие внезапного снижения АД у пациентов с высоким риском могут возникать аритмия, стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт. Сообщалось также о случаях возникновения васкулита.
Со стороны дыхательной системы, грудной клетки и средостения: часто — кашель, диспноэ; нечасто — бронхоспазм; очень редко — эозинофильная пневмония, ринит.
Со стороны пищеварительной системы: часто — тошнота, рвота, боль в животе, дисгевзия, нарушения пищеварения, диарея и запор; нечасто — сухость во рту; очень редко — панкреатит.
Со стороны печени и желчного пузыря: очень редко — цитолитический или холестатический гепатит.
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто — высыпание, зуд; нечасто — ангионевротический отек лица, конечностей, губ, слизистой оболочки языка, голосовой щели, гортани, крапивница; очень редко — полиморфная эритема.
Со стороны скелетно-мышечного аппарата, соединительной и костной ткани: часто — мышечные судороги.
Со стороны почек и мочевого пузыря: нечасто — почечная недостаточность; очень редко — ОПН.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — импотенция.
Общие нарушения: часто — астения; нечасто — повышенное потоотделение.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: очень редко — снижение уровня гемоглобина, гематокрита, тромбоцитопения, лейкопения/нейтропения, случаи агранулоцитоза и панцитопении; единичные сообщения — у пациентов с врожденным дефицитом глюкоза-6-фосфатдегидрогеназы отмечали единичные случаи гемолитической анемии. Выявляли обратимое после прекращения применения препарата повышение уровней мочевины в крови и креатинина в сыворотке крови, гиперкалиемию, особенно у пациентов с почечной недостаточностью, тяжелой сердечной недостаточностью, реноваскулярной гипертензией. Повышение активности ферментов печени и билирубина в сыворотке крови отмечали редко.
Особые указания
перед началом и во время применения препарата необходимо проводить мониторинг АД, функции почек и калия в плазме крови.
Стабильная ИБС. В случае, если на протяжении первого месяца лечения периндоприлом возник эпизод нестабильной стенокардии (любой тяжести), необходимо тщательно взвесить соотношение риск/польза перед решением вопроса о продолжении терапии.
Артериальная гипотензия. Прием ингибиторов АПФ может вызвать снижение АД. Симптоматическая артериальная гипотензия отмечается реже у пациентов с неосложненной АГ и более вероятна у пациентов с гиповолемией, у принимающих диуретики, находящихся на диете с ограниченным потреблением соли, у пациентов на диализе, у пациентов с диареей или рвотой или у больных с тяжелой ренинзависимой АГ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Симптоматическая артериальная гипотензия более достоверна у пациентов с симптоматической сердечной недостаточностью, сопутствующей почечной недостаточностью или без нее. Возникновение симптоматической артериальной гипотензии наиболее вероятно у пациентов с более тяжелой степенью сердечной недостаточности, которые принимают петлевые диуретики в высоких дозах, у пациентов с гипонатриемией или почечной недостаточностью функционального характера. Для снижения риска симптоматической артериальной гипотензии во время начала терапии и на этапе подбора доз пациентам необходимо находиться под тщательным наблюдением врача (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Такие же предостережения существуют для пациентов с ИБС или цереброваскулярными заболеваниями, у которых чрезмерное снижение АД может вызвать возникновение инфаркта миокарда или инсульта.
При возникновении артериальной гипотензии пациенту необходимо придать горизонтальное положение и, в случае необходимости, ввести в/в 0,9% (9 мг/мл) р-р натрия хлорида. Транзиторная гипотензия не является противопоказанием для дальнейшего применения препарата, который обычно можно применять без любых препятствий после восстановления объема крови и повышения АД.
У некоторых пациентов с застойной сердечной недостаточностью с нормальным или сниженным АД периндоприла аргинин может быть причиной дополнительного снижения системного АД. Этот эффект прогнозируемый и обычно не требует отмены препарата. Если артериальная гипотензия становится симптоматической, может возникнуть необходимость в снижении дозы или отмене препарата.
Стеноз аортального и митрального клапана, гипертрофическая кардиомиопатия. Как и другие ингибиторы АПФ, периндоприла тертбутиламин назначают с осторожностью пациентам со стенозом митрального клапана или обструкцией выхода из левого желудочка (аортальный стеноз или гипертрофическая кардиомиопатия).
Почечная недостаточность. При почечной недостаточности (клиренс креатинина <60 мл/мин) начальная доза периндоприла определяется согласно клиренсу креатинина пациента (см. ПРИМЕНЕНИЕ), а дальше — в зависимости от ответа пациента на лечение. Мониторинг уровня калия и креатинина является обычным стандартом для таких пациентов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
У пациентов с симптоматической сердечной недостаточностью артериальная гипотензия, возникающая в начале применения ингибиторов АПФ, может привести к нарушению функции почек, в некоторых случаях — к ОПН, обычно обратимой.
У некоторых пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки при применении ингибиторов АПФ отмечали повышение уровня мочевины в крови и креатинина в плазме крови, которые обычно нормализовались после прекращения лечения. Это особенно касается пациентов с почечной недостаточностью. При сопутствующей реноваскулярной гипертензии риск возникновения тяжелой артериальной гипотензии и почечной недостаточности повышается. У таких пациентов лечение следует начинать под тщательным наблюдением врача с низких доз и осторожным их титрованием. Учитывая вышесказанное, лечение диуретиками может способствовать возникновению артериальной гипотензии, поэтому их следует отменить и проводить мониторинг функции почек в первые недели лечения периндоприла аргинином.
У некоторых пациентов с АГ, у которых до начала лечения не выявлено реноваскулярных заболеваний, развивалось повышение уровня мочевины в крови и креатинина в плазме крови, обычно незначительное и временное, особенно когда периндоприла аргинин назначали одновременно с диуретиком. Но это более характерно для пациентов с уже существующей почечной недостаточностью. Может понадобиться снижение дозы и/или отмена диуретика и/или периндоприла терт-бутиламина.
Пациенты, которым проводится гемодиализ. У пациентов, которым проводился диализ с высокопроточными мембранами, и которые одновременно получали лечение ингибиторами АПФ, отмечали анафилактоидные реакции. Для таких пациентов необходимо рассмотреть возможность применения других типов диализных мембран или другого класса гипотензивных средств.
Трансплантация почки. Нет опыта применения периндоприла терт-бутиламина у пациентов с недавно проведенной трансплантацией почки.
Повышенная чувствительность/ангионевротический отек. Сообщалось о редких случаях возникновения ангионевротического отека лица, конечностей, губ, слизистых оболочек, языка, голосовой щели и/или гортани у пациентов во время применения ингибиторов АПФ, в том числе периндоприла аргинина (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Это может произойти в любой момент во время лечения. В таких случаях необходимо срочно отменить препарат и установить соответствующее наблюдение за состоянием пациента до полного исчезновения симптомов. В тех случаях, когда отек распространяется только на область лица и губ, состояние пациента, как правило, улучшается без лечения. Применение антигистаминных препаратов может быть эффективно для уменьшения выраженности симптомов.
Ангионевротический отек, связанный с отеком гортани, может привести к летальному исходу. В случаях, когда отек распространяется на язык, голосовую щель или гортань, что служит причиной обструкции дыхательных путей, необходимо срочное проведение неотложной терапии, которая может включать введение адреналина и/или обеспечение проходимости дыхательных путей.
Пациентам следует находиться под тщательным медицинским наблюдением до полного исчезновения возникших симптомов и стабилизации состояния.
Пациенты, которые в анамнезе имели ангионевротический отек, который не был связан с приемом ингибитора АПФ, находятся в группе повышенного риска возникновения ангиоэдемы во время приема ингибитора АПФ (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Сообщалось о редких случаях возникновения интестинального ангионевротического отека у пациентов во время лечения ингибиторами АПФ. У таких больных отмечали боль в животе (с тошнотой или рвотой или без них); в некоторых случаях не выявлено предыдущего ангионевротического отека лица и уровень С-1-эстеразы был в норме. Диагноз интестинального ангионевротического отека был установлен во время компьютерной томографии брюшной полости или УЗИ, или во время хирургического вмешательства. После отмены ингибитора АПФ симптомы ангионевротического отека исчезали. Интестинальный ангионевротический отек необходимо исключить во время проведения дифференциальной диагностики у пациентов с болью в животе, принимающих ингибиторы АПФ.
Анафилактоидные реакции во время афереза ЛПНП. Редко у пациентов, которые принимают ингибиторы АПФ во время афереза ЛПНП с сульфатом декстрана, возникают анафилактоидные реакции, которые представляют угрозу для жизни. Такие реакции устранялись временной отменой приема ингибиторов АПФ перед каждым аферезом.
Анафилактоидные реакции во время десенсибилизации. У пациентов, которые принимали ингибиторы АПФ во время процедуры десенсибилизации (например к осиному или пчелиному яду), отмечали анафилактоидные реакции. У таких пациентов эти реакции исчезают после временного прекращения применения ингибиторов АПФ, но они возникают снова при неосторожном повторном проведении провокационных проб.
Печеночная недостаточность. Лечение ингибитором АПФ иногда сопровождалось появлением синдрома, который начинался как холестатическая желтуха с прогрессированием в молниеносный некроз печени (иногда) с летальным исходом. Механизм такого синдрома неизвестен. Пациентам, у которых развилась желтуха или значительное повышение печеночных ферментов на фоне приема ингибитора АПФ, необходимо прекратить его прием и получить соответствующее медицинское обследование и лечение (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Нейтропения/агранулоцитоз/тромбоцитопения/анемия. Среди пациентов, которые принимают ингибиторы АПФ, зарегистрированы случаи нейтропении/агранулоцитоза, тромбоцитопении и анемии. У пациентов с нормальной функцией почек и при отсутствии других факторов риска нейтропения возникает редко. Периндоприл необходимо назначать с особой осторожностью пациентам с коллагенозами, во время терапии иммуносупрессорами, аллопуринолом или прокаинамидом, или при сочетании этих факторов риска, особенно при нарушении функции почек. Если периндоприл назначают таким пациентам, рекомендуется периодически контролировать количество лейкоцитов в крови. Также больные должны знать, что необходимо информировать врача о любом проявлении инфекционного заболевания (боль в горле, лихорадка).
Расовый фактор. Ингибиторы АПФ чаще вызывают возникновение ангионевротического отека у пациентов негроидной расы, чем у представителей других рас. Как сообщалось для других ингибиторов АПФ, периндоприл может менее эффективно снижать АД у пациентов негроидной расы с гипертензией, чем у пациентов другой расы, что, возможно, объясняется низким уровнем ренина в крови этих пациентов.
Кашель. Сообщалось о возникновении кашля на фоне терапии ингибиторами АПФ. По характеристикам кашель непродуктивный, устойчивый и прекращается после отмены препарата. Кашель, вызванный приемом ингибиторов АПФ, следует учитывать во время проведения дифференциальной диагностики кашля.
Хирургия/общая анестезия. Периндоприл может блокировать формирование ангиотензина II вследствие компенсаторного высвобождения ренина у пациентов во время хирургического вмешательства или во время проведения анестезии препаратами, которые вызывают гипотензию. Препарат следует отменить за 1 день до хирургического вмешательства. В случае возникновения артериальной гипотензии, если она вызвана указанным механизмом, состояние больного можно нормализовать увеличением ОЦК.
Гиперкалиемия. У некоторых пациентов с факторами риска на фоне приема ингибиторов АПФ, в том числе периндоприла аргинина, отмечали повышение концентрации калия в плазме крови. К факторам риска возникновения гиперкалиемии относятся: почечная недостаточность, нарушение функции почек, возраст (старше 70 лет), сахарный диабет, интеркуррентные состояния, такие как дегидратация, острая сердечная декомпенсация, метаболический ацидоз и одновременное применение калийсберегающих диуретиков (например спиронолактон, эплеренон, триамтерен или амилорид), пищевых добавок, содержащих калий, или заменителей соли с калием; или пациенты, которые принимают другие препараты, вызывающие повышение концентрации калия в плазме крови (например гепарин). Применение пищевых добавок, содержащих калий, калийсберегающих диуретиков или заменителей соли с калием, особенно у пациентов с нарушением функции почек, может привести к значительному повышению уровня калия в плазме крови. Гиперкалиемия может вызвать возникновение серьезных, иногда фатальных аритмий. Если одновременное применение периндоприла и любого из вышеупомянутых веществ считают целесообразным, их следует применять с осторожностью и с частым мониторингом уровня калия в плазме крови (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Пациенты с сахарным диабетом. У пациентов с сахарным диабетом, принимающих пероральные антидиабетические средства или инсулин, необходимо тщательно контролировать уровень глюкозы в крови во время первых месяцев лечения ингибитором АПФ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Литий. Одновременный прием лития и периндоприла обычно не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Калийсберегающие препараты, пищевые добавки, содержащие калий или заменители соли с калием. Одновременное применение периндоприла с калийсберегающими препаратами или пищевыми добавками, содержащими калий, не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Двойная блокада РААС. Имеются сведения о возникновении артериальной гипотензии, обморока, инсульта, гиперкалиемии и нарушения функции почек (в том числе ОПН), особенно при одновременном приеме препаратов, влияющих на РААС. Комбинация ингибитора АПФ с блокатором рецепторов ангиотензина II или алискиреном, учитывая двойную блокаду РААС, не рекомендуется.
Больным сахарным диабетом или с почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2) одновременный прием с алискиреном противопоказан (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Вспомогательные вещества
В состав препарата входит лактоза, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа не рекомендуется принимать периндоприла тертбутиламин.
Период беременности и кормления грудью. Беременность. Применение ингибиторов АПФ противопоказано в период беременности. Пациенткам, планирующим беременность, следует перейти на альтернативную антигипертензивную терапию, которая имеет исследованный профиль безопасности для применения у беременных. После установления беременности лечение ингибиторами АПФ следует немедленно прекратить и в случае необходимости начать альтернативную терапию.
Известно, что прием ингибиторов АПФ во II и III триместр беременности приводит к фетотоксичности и неонатальной токсичности.
В случае, если женщина принимала ингибитор АПФ во ІІ триместр беременности, ребенку рекомендуется провести УЗИ функции почек и костей черепа. Новорожденные, матери которых принимали ингибиторы АПФ в период беременности, должны находиться под тщательным наблюдением ввиду риска возникновения артериальной гипотензии.
Кормление грудью. Не рекомендуется применение периндоприла аргинина в период кормления грудью в связи с отсутствием данных относительно его проникновения в грудное молоко. Во время кормления грудью желательно назначить альтернативное лечение с установленным профилем безопасности, особенно во время грудного вскармливания новорожденного или недоношенного ребенка грудного возраста.
Фертильность. Влияние на репродуктивную способность или фертильность отсутствует.
Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей не установлены, поэтому периндоприл не рекомендуется применять в педиатрии.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Периндоприла тертбутиламин не оказывает прямого влияния на способность управлять транспортными средствами или работать с автоматизированными системами. Но у некоторых пациентов могут возникать индивидуальные реакции, связанные со снижением АД, особенно в начале лечения или при одновременном применении с другими антигипертензивными препаратами. Как результат, способность управлять транспортными средствами или работать с автоматизированными системами может быть снижена.
Взаимодействия
лекарственные средства, которые вызывают гиперкалиемию. Некоторые лекарственные средства или терапевтические классы лекарственных средств могут вызвать гиперкалиемию, а именно: алискирен, соли калия, калийсберегающие диуретики, ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина II, НПВП, гепарин, иммуносупрессоры, такие как циклоспорин или такролимус, триметоприм. Одновременный прием указанных лекарственных средств повышает риск возникновения гиперкалиемии.
Противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ) одновременное назначение периндоприла с алискиреном больным сахарным диабетом или пациентам с нарушенной функцией почек, учитывая повышенный риск возникновения гиперкалиемии, ухудшения функции почек, кардиоваскулярной заболеваемости и смертности, но не рекомендуется (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ) всем другим группам пациентов.
Одновременное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина. По данным литературы, у пациентов с установленным атеросклерозом, сердечной недостаточностью или сахарным диабетом с поражением органов-мишеней, одновременное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина сопровождалось повышением частоты возникновения артериальной гипотензии, обморока, гиперкалиемии и ухудшением функции почек (в том числе ОПН) по сравнению с монотерапией препаратами, влияющими на РААС. Двойная блокада (то есть комбинация ингибитора АПФ с антагонистами рецепторов ангиотензина II) может быть применена в индивидуальных случаях и под тщательным контролем функции почек, уровня калия и АД.
Эстрамустин. Повышение риска возникновения побочных реакции, таких как ангионевротический отек.
Калийсберегающие диуретики (например триамтерен, амилорид), соли калия. Возникновение гиперкалиемии (возможно летальной) особенно у пациентов с почечной недостаточностью (аддитивный гиперкалиемической эффект). Вышеупомянутые препараты не рекомендованы для одновременного применения с периндоприлом (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Однако, если одновременное назначение вышеупомянутых веществ необходимо, их следует применять с осторожностью и проводить частый мониторинг уровня калия в плазме крови.
Литий. При применении ингибиторов АПФ с препаратами лития возможно обратимое повышение концентрации лития в плазме крови и, соответственно, повышение риска его токсического действия. Не рекомендуется применять периндоприл с препаратами лития. В случае доказанной необходимости такого назначения обязательно тщательно контролировать уровень лития в плазме крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Одновременное применение, которое требует особого внимания
Противодиабетические средства (инсулин, пероральные гипогликемизирующие средства). Эпидемиологические исследования предполагают, что одновременное применение ингибиторов АПФ и гипогликемизирующих препаратов (инсулин, пероральные гипогликемизирующие средства) может привести к усилению гипогликемического эффекта с риском развития гипогликемии. Наиболее вероятно этот феномен может возникать в первые недели комбинированного лечения и у пациентов с почечной недостаточностью.
Баклофен: усиление антигипертензивного эффекта. При необходимости следует контролировать АД и адаптировать дозу антигипертензивных средств.
Диуретики: у пациентов, принимающих диуретики, и особенно тех, у кого нарушен водно-электролитный обмен, возможно чрезмерное снижение АД после начала лечения ингибитором АПФ. Вероятность развития гипотензивного эффекта снижается благодаря отмене диуретика, увеличению ОЦК или потреблению соли перед началом терапии периндоприлом тертбутиламином. Лечение следует начинать с низких доз и постепенно их повышать.
При АГ, когда предварительно назначенный диуретик мог вызвать недостаточность воды/электролитов, его необходимо отменить перед началом лечения ингибитором АПФ (в таких случаях прием диуретика может быть возобновлен со временем) или назначить ингибитор АПФ в низкой дозе с постепенным ее повышением.
При застойной сердечной недостаточности на фоне приема диуретика применение ингибитора АПФ следует начинать с минимальной дозы, возможно, после снижения дозы диуретика.
В любом случае необходимо контролировать функцию почек (уровень креатинина) в течение первых недель лечения ингибитором АПФ.
Калийсберегающие диуретики (эплеренон, спиронолактон). В случае одновременного применения эплеренона или спиронолактона в дозах от 12,5 мг до 50 мг/сут с низкими дозами ингибитора АПФ необходимо:
- в случае несоблюдения рекомендаций по назначению данной комбинации существует риск возникновения гиперкалиемии (возможно летальной) при лечении пациентов с сердечной недостаточностью II–IV класса по NYHA и фракцией выброса <40%, которые предварительно лечились ингибиторами АПФ и петлевым диуретиком;
- перед назначением такой комбинации следует убедиться в отсутствии гиперкалиемии и почечной недостаточности;
- рекомендуется проводить тщательный мониторинг калиемии и креатининемии еженедельно во время первого месяца лечения и ежемесячно в дальнейшем.
НПВП, включая ацетилсалициловую кислоту ≥3 г/сут. Возможно ослабление антигипертензивного эффекта при одновременном применении ингибиторов АПФ с НПВП такими как: ацетилсалициловая кислота в противовоспалительных дозах, ингибиторы ЦОГ-2, неселективные НПВП. Одновременное применение ингибиторов АПФ и НПВП может привести к повышению риска ухудшения функции почек, в том числе вероятности развития ОПН, повышения уровня калия в плазме крови, особенно у пациентов с нарушением функции почек в анамнезе. Такую комбинацию следует назначать с осторожностью, в частности у пациентов пожилого возраста. Пациентам следует восстановить водный баланс, а также необходимо уделить внимание мониторингу функции почек сразу после назначения комбинированной терапии и периодически в дальнейшем.
Одновременное применение, которое требует некоторого внимания
Антигипертензивные средства и вазодилататоры. Одновременное применение антигипертензивных средств может повысить гипотензивный эффект периндоприла терт-бутиламина. Одновременное применение с нитроглицерином и другими нитратами, или другими вазодилататорами может способствовать дополнительному снижению АД.
Глиптины (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вильдаглиптин). У пациентов, которым назначена комбинация глиптина и ингибитора АПФ, возможно повышение риска возникновения ангиоэдемы вследствие того, что глиптин снижает активность дипептилпептидазы IV.
Одновременное применение анестетиков, трициклических антидепрессантов или антипсихотропних средств с ингибиторами АПФ может привести к дальнейшему снижению АД (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Симпатомиметики могут ослаблять гипотензивное действие ингибиторов АПФ.
Золото: нитратоподобная реакция (симптомами являются покраснение лица, тошнота, рвота и артериальная гипотензия) возникает редко у пациентов, которые одновременно принимают ингибиторы АПФ, включая периндоприл, и инъекционные препараты золота (натрия ауротиомалат).
Эстрогены. При одновременном применении возможно уменьшение антигипертензивного действия препарата за счет задержки жидкости в организме.
Средства, подавляющие функцию костного мозга, вместе с ингибиторами АПФ повышают риск нейтропении и/или агранулоцитоза.
Алкоголь, диуретики, антигипертензивные средства, трициклические антидепрессанты потенцируют гипотензивный эффект периндоприла и повышают риск развития ортостатической гипотензии.
Передозировка
данные о передозировке ограничены. Симптомами передозировки ингибиторов АПФ являются артериальная гипотензия, шок, нарушение электролитного баланса, почечная недостаточность, гипервентиляция, тахикардия, брадикардия, ощущение сердцебиения, головокружение, беспокойство, кашель.
Лечение следует проводить путем в/в введения 0,9% р-ра натрия хлорида. В случае возникновения артериальной гипотензии пациенту необходимо придать горизонтальное положение с низким изголовьем. По возможности следует провести пациенту инфузию ангиотензина ІІ и/или в/в введение катехоламинов. Периндоприл можно вывести из системного кровообращения с помощью гемодиализа (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). В случае возникновения резистентной к лечению брадикардии показано применение искусственного водителя ритма. Необходимо установить постоянный мониторинг основных показателей жизнедеятельности, концентрации электролитов и креатинина в плазме крови.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от действия влаги при температуре не выше 30 °С.