Львов (адрес не указан)
Доступно в 215 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
198,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
473,80 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
662,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
200,60
Экономия при брони: -17,20 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
283,08
Экономия при брони: -18,38 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
473,80 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
662,80 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
198,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
453,60
Экономия при брони: -31,80 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пульс
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
198,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
198,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
464,90
Экономия при брони: -43,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
568,07
Экономия при брони: -47,47 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
203,25
Экономия при брони: -24,34 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
476,37
Экономия при брони: -39,33 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
370,48
Экономия при брони: -40,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
193,83
Экономия при брони: -22,02 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
276,46
Экономия при брони: -33,12 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
476,64
Экономия при брони: -63,23 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
657,76
Экономия при брони: -56,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
198,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
401,12
Экономия при брони: -26,14 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
419,41
Экономия при брони: -28,81 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
400,94
Экономия при брони: -25,96 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
549,31
Экономия при брони: -28,71 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto