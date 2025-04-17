Винница (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
197,62
Экономия при брони: -25,03 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
276,46
Экономия при брони: -33,89 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
471,24
Экономия при брони: -66,73 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
659,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
197,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
447,60
Экономия при брони: -2,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
634,40
Экономия при брони: -16,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
204,35
Экономия при брони: -28,90 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
293,75
Экономия при брони: -40,36 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
419,72
Экономия при брони: -69,87 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
670,52
Экономия при брони: -113,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
473,70
Экономия при брони: -28,20 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
640,10
Экономия при брони: -22,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
197,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
457,00
Экономия при брони: -11,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
628,80
Экономия при брони: -11,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
197,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
153,04
Экономия при брони: -4,24 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
632,10
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
199,49
Экономия при брони: -27,58 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
279,07
Экономия при брони: -36,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
471,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
665,98
Экономия при брони: -108,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
201,44
Экономия при брони: -29,53 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
498,79
Экономия при брони: -75,20 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
671,46
Экономия при брони: -92,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
197,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
447,60
Экономия при брони: -2,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
216,92
Экономия при брони: -11,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
193,38
Экономия при брони: -19,39 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
289,76
Экономия при брони: -28,86 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
464,12
Экономия при брони: -66,24 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
692,44
Экономия при брони: -99,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
197,45
Экономия при брони: -23,46 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,09
Экономия при брони: -39,21 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
470,84
Экономия при брони: -47,35 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
659,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
197,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
456,00
Экономия при брони: -10,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
354,51
Экономия при брони: -11,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
204,54
Экономия при брони: -30,62 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
281,69
Экономия при брони: -31,06 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
320,07
Экономия при брони: -32,25 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
454,49
Экономия при брони: -79,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
192,47
Экономия при брони: -18,55 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
91,98
Экономия при брони: -8,45 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
465,66
Экономия при брони: -33,62 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
661,24
Экономия при брони: -98,69 грн