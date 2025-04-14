Харьков (адрес не указан)
Доступно в 377 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
203,90
Экономия при брони: -6,55 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
277,86
Экономия при брони: -8,93 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
473,80 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
636,50
Экономия при брони: -60,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
209,90
Экономия при брони: -12,74 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
216,09
Экономия при брони: -25,98 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
662,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
478,40
Экономия при брони: -38,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
498,78
Экономия при брони: -26,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
456,50
Экономия при брони: -16,20 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
631,10
Экономия при брони: -24,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
198,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto