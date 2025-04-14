Киев
Пренеса® (Prenesa)

Пренеса® (Prenesa)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 377 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
396,63 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
587,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
389,52 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
442,89 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
414,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
577,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
203,90
Экономия при брони: -6,55 грн
197,35 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
277,86
Экономия при брони: -8,93 грн
268,93 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
473,80 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
636,50
Экономия при брони: -60,56 грн
575,94 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
172,62 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
257,46 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
417,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
424,62 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
621,18 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
398,70 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
550,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
209,90
Экономия при брони: -12,74 грн
197,16 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
216,09
Экономия при брони: -25,98 грн
190,11 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
662,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
478,40
Экономия при брони: -38,10 грн
440,30 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
498,78
Экономия при брони: -26,76 грн
472,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
166,05 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
392,04 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
584,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
456,50
Экономия при брони: -16,20 грн
440,30 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
631,10
Экономия при брони: -24,40 грн
606,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
452,16 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
632,34 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
171,60 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
419,13 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
620,82 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
420,12 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
605,97 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
411,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
198,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
244,81 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
202,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
394,56 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
459,81 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
618,57 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
324,74 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
588,40 грн
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