комбинированный препарат, содержит магний и витамин В 6.

Магний — минерал, влияющий практически на все функции организма. Наиболее важными его действиями являются такие: участие в энергетических процессах. АТФ, являющийся химическим источником энергии, может вступать в процесс образования энергии только в форме магниевой соли. Магний также — кофактор фермента, катализирующего этот процесс, он является структурным элементом для формирования костей и зубов; регулирует проницаемость клеточных мембран и органелл клетки (в том числе митохондриальных), что приводит к повышению упругости стенок кровеносных сосудов, улучшению сократительной способности сердечной мышцы, снижению риска развития аритмии; принимает участие в деяльности более чем 300 ферментов; защищает клетки от чрезмерного поступления кальция; является антагонистом кальция, и в этом качестве играет регулирующую роль в ряде биологических процессов; опосредованно повышает активность антиоксидантной защитной системы; снижает риск развития судорожных состояний (эклампсия, преэклампсия), в первую очередь в период беременности; обладает антитромботической активностью.

Витамин В 6 (пиридоксин) — в качестве кофермента участвует в обмене белков (переаминирование, декарбоксилирование, деаминирование, пересульфурация, образование никотиновой кислоты из триптофана, синтез гемоглобина); как кофермент принимает участие в обмене углеводов и жирных кислот (превращение гликогена в глюкозы-1-фосфат, превращение линолевой кислоты в арахидоновую кислоту и т.д.).

Магний активно всасывается в верхнем отделе тонкого кишечника. Степень всасывания составляет 30–40% принятой внутрь дозы. Магния цитрат и магния оксид имеют хороший профиль всасывания. Характерен специальный транспорт через цитоплазматическую и митохондриальную мембраны. В регулировании внутренних уровней Mg2+ (цитоплазматических и митохондриальных) основным элементом является фермент Са++-Mg++-аденозинтрифосфатаза. Обычно перемещение кальция и магния противоположно. В среднем в организме взрослого человека содержание Mg2+ составляет 1000 ммоль. Около 50% этого количества включено в костную ткань (30% этого количества может изменяться). Внутриклеточный и внеклеточный магний составляют 45 и 5% соответственно. В плазме крови концентрация магния колеблется от 0,75 до 1,20 ммоль/л, причем 30% магния в плазме крови связано с белками. Взаимодействует в значительной степени с кальцием, меньше — с калием.

Большая часть магния, включенного в состав костей и зубов, не замещается, но магний депонируется также в мышечной ткани, почках, печени и сердце.

Основной путь выведения магния из организма — через почки (диапазон 1–250 ммоль), но они также принимают участие в сохранении магния в организме путем реабсорбции основного количества в проксимальных канальцах (в восходяшем сегменте петли Генле), причем выведение составляет приблизительно 3–5% отфильтрованного магния.

Разные формы витамина B 6 всасываются путем пассивной диффузии, главным образом в тонкой и подвздошной кишке. В крови основной формой витамина В 6 является пиридоксальфосфат, связанный с белками плазмы крови (альбумином), только его незначительная часть находится в форме свободного пиридоксаля. Пиридоксаль в большей степени способен проникать через клеточные мембраны, чем его фосфатная форма. Пиридоксаль, пройдя через клеточную мембрану, снова фосфорилируется при участии киназы, и таким образом, основной тканевой формой является пиридоксальфосфат. Витамин депонируется в двух формах: частично в форме пиридоксальфосфата, частично — пиридоксамин фосфата. В связанном с белками состоянии более значительное количество может быть выявлено в печени, почках, головном мозгу, селезенке и скелетных мышцах.

Выводится с мочой в форме различных метаболитов, главным из которых является 4-пиридоксиновая кислота.

Метаболизм всех компонентов в значительной степени сокращается при недостаточном функционировании почек.