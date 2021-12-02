Береш® Магний плюс B6 (Beres Magnesium plus B6) (169813) - инструкция по применению ATC-классификация
Береш Магний плюс B6 инструкция по применению
Фармакологические свойства
комбинированный препарат, содержит магний и витамин В6.
Магний — минерал, влияющий практически на все функции организма. Наиболее важными его действиями являются такие: участие в энергетических процессах. АТФ, являющийся химическим источником энергии, может вступать в процесс образования энергии только в форме магниевой соли. Магний также — кофактор фермента, катализирующего этот процесс, он является структурным элементом для формирования костей и зубов; регулирует проницаемость клеточных мембран и органелл клетки (в том числе митохондриальных), что приводит к повышению упругости стенок кровеносных сосудов, улучшению сократительной способности сердечной мышцы, снижению риска развития аритмии; принимает участие в деяльности более чем 300 ферментов; защищает клетки от чрезмерного поступления кальция; является антагонистом кальция, и в этом качестве играет регулирующую роль в ряде биологических процессов; опосредованно повышает активность антиоксидантной защитной системы; снижает риск развития судорожных состояний (эклампсия, преэклампсия), в первую очередь в период беременности; обладает антитромботической активностью.
Витамин В6 (пиридоксин) — в качестве кофермента участвует в обмене белков (переаминирование, декарбоксилирование, деаминирование, пересульфурация, образование никотиновой кислоты из триптофана, синтез гемоглобина); как кофермент принимает участие в обмене углеводов и жирных кислот (превращение гликогена в глюкозы-1-фосфат, превращение линолевой кислоты в арахидоновую кислоту и т.д.).
Магний активно всасывается в верхнем отделе тонкого кишечника. Степень всасывания составляет 30–40% принятой внутрь дозы. Магния цитрат и магния оксид имеют хороший профиль всасывания. Характерен специальный транспорт через цитоплазматическую и митохондриальную мембраны. В регулировании внутренних уровней Mg2+ (цитоплазматических и митохондриальных) основным элементом является фермент Са++-Mg++-аденозинтрифосфатаза. Обычно перемещение кальция и магния противоположно. В среднем в организме взрослого человека содержание Mg2+ составляет 1000 ммоль. Около 50% этого количества включено в костную ткань (30% этого количества может изменяться). Внутриклеточный и внеклеточный магний составляют 45 и 5% соответственно. В плазме крови концентрация магния колеблется от 0,75 до 1,20 ммоль/л, причем 30% магния в плазме крови связано с белками. Взаимодействует в значительной степени с кальцием, меньше — с калием.
Большая часть магния, включенного в состав костей и зубов, не замещается, но магний депонируется также в мышечной ткани, почках, печени и сердце.
Основной путь выведения магния из организма — через почки (диапазон 1–250 ммоль), но они также принимают участие в сохранении магния в организме путем реабсорбции основного количества в проксимальных канальцах (в восходяшем сегменте петли Генле), причем выведение составляет приблизительно 3–5% отфильтрованного магния.
Разные формы витамина B6 всасываются путем пассивной диффузии, главным образом в тонкой и подвздошной кишке. В крови основной формой витамина В6 является пиридоксальфосфат, связанный с белками плазмы крови (альбумином), только его незначительная часть находится в форме свободного пиридоксаля. Пиридоксаль в большей степени способен проникать через клеточные мембраны, чем его фосфатная форма. Пиридоксаль, пройдя через клеточную мембрану, снова фосфорилируется при участии киназы, и таким образом, основной тканевой формой является пиридоксальфосфат. Витамин депонируется в двух формах: частично в форме пиридоксальфосфата, частично — пиридоксамин фосфата. В связанном с белками состоянии более значительное количество может быть выявлено в печени, почках, головном мозгу, селезенке и скелетных мышцах.
Выводится с мочой в форме различных метаболитов, главным из которых является 4-пиридоксиновая кислота.
Метаболизм всех компонентов в значительной степени сокращается при недостаточном функционировании почек.
Показания Береш Магний плюс B6
лечение дефицита магния. Профилактика дефицита магния при состояниях, сопровождающихся повышенной потребностью в нем (период беременности и кормления грудью, повышенные физические нагрузки).
Восполнение надлежащего уровня магния в организме при первичном дефиците, вызванном сниженным потреблением магния с едой (ограничительные диеты), а также при вторичном дефиците магния, вызванном либо сниженным всасыванием (недостаточность поджелудочной железы, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит), либо повышенными потерями магния (диарея, повышенное выведение с мочой, ожоги), а также при вторичном дефиците магния, вызванном определенными видами медикаментозной терапии (некоторые антибиотики, иммуносупрессивные средства, диуретики и химиотерапевтические препараты). С профилактической целью при хронической физической и умственной усталости, раздражительности, стрессах, депрессии, нарушении сна, головной боли, миалгии, интенсивных физических и умственных нагрузках.
Дополнительная терапия для профилактики дефицита магния при: процессе старения, болезнях с нарушением углеводного обмена, характеризующихся невосприимчивостью к инсулину (ожирение, сниженная толерантность к глюкозе, инсулиннезависимый сахарный диабет), при эссенциальной АГ, ИБС, некоторых видах аритмии сердца, инсульте.
Применение Береш Магний плюс B6
обычная доза для взрослых —1 таблетка в сутки.
Детям в возрасте 2 года–10 лет назначают по ½ таблетки 1 раз в сутки (при необходимости таблетку можно растереть). Детям в возрасте старше 10 лет назначают по 1 таблетке 1 раз в сутки.
В период беременности и кормления грудью возможен прием препарата в обычной суточной дозе для взрослых.
Таблетки следует принимать после еды и запивать достаточным количеством воды. Продолжительность лечения определяется индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, одновременное применение других лекарственных препаратов, содержащих магний, гипермагниемия, тяжелая почечная недостаточность, детям в возрасте младше 2 лет.
Побочные эффекты
при применении препарата очень редко (в случаях превышения рекомендуемой дозы) возможны диарея или боль в области живота. В таких случаях применение препарата необходимо прекратить.
Особые указания
препарат не влияет на способность к управлению транспортными средствами и работе с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
магний снижает степень всасывания некоторых лекарственных средств для перорального применения (тетрациклины, кальцийсодержащие препараты, соединения железа, бифосфонаты), поэтому интервал между приемом этих препаратов и препарата Береш Магний плюс В6 должен составлять не менее 3 ч.
Калийсберегающие диуретики могут увеличивать канальцевую реабсорбцию магния, поэтому их можно принимать только под контролем врача. Магний может снижать уровень гликозидов наперстянки в плазме крови, поэтому пациентам, принимающим препараты наперстянки, Береш Магний плюс В6 можно назначать только под постоянным контролем врача.
Витамин В6 только под контролем врача можно принимать одновременно с препаратами, содержащими леводопу (их эффективность может снижаться).
Передозировка
симптомы передозировки могут возникнуть только при длительном приеме препарата в дозах, многократно превышающих рекомендуемую суточную дозу. Симптомы возможной интоксикации: слабость, тошнота, рвота, брадикардия, гипорефлексия, парестезия и в тяжелом случае — бредовое состояние. Как антидот можно применять соединения кальция, 100–200 мг в/в в течение 5–10 мин, кроме этого, можно провести гемодиализ.
Условия хранения
в сухом месте при температуре 15–25 °С.