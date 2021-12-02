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Beres Pharmaceuticals Ltd29 препаратів

29 препаратів
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БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА
Капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 338,82 грн
в 491 аптеці
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Береш® Магній плюс B6
Береш® Магній плюс B6
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 242,96 грн
в 438 аптеках
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Краплі Береш Плюс®
Краплі Береш Плюс®
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 528,00 грн
в 367 аптеках
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Краплі Береш Плюс®
Краплі Береш Плюс®
Краплі оральні флакон 30 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 218,90 грн
в 358 аптеках
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БЕРЕШ ПРОБІО6
БЕРЕШ ПРОБІО6
Капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 188,48 грн
в 289 аптеках
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АКТИВАЛ КІД ЖУВАЛЬНІ ТАБЛЕТКИ З ТРЬОМА ВКУСАМИ
АКТИВАЛ КІД ЖУВАЛЬНІ ТАБЛЕТКИ З ТРЬОМА ВКУСАМИ
Таблетки жувальні № 60+20 №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 502,50 грн
в 284 аптеках
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АКТИВАЛ МАКС
АКТИВАЛ МАКС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 411,00 грн
в 5 аптеках
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Краплі Береш Плюс®
Краплі Береш Плюс®
Краплі оральні флакон 30 мл №4
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 617,52 грн
в 5 аптеках
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АКТИВАЛ 50+
АКТИВАЛ 50+
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 234,80 грн
в 3 аптеках інших міст
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БЕРЕШ ВІТАМІН C 1000
БЕРЕШ ВІТАМІН C 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг №10
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 37,66 грн
в 1 аптеці інших міст
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Береш® Кальцій плюс D3
Береш® Кальцій плюс D3
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
від 167,09 грн
в 1 аптеці інших міст
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БЕРЕШ ВІТА-D3 КІД
БЕРЕШ ВІТА-D3 КІД
Таблетки для жування 800 мо №50
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
Береш® Кальцій плюс D3
Береш® Кальцій плюс D3
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
БЕРЕШ КОЕНЗИМ Q10
БЕРЕШ КОЕНЗИМ Q10
Таблетки 60 мг №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
БЕРЕШ МАГНІЙ 250 мг
БЕРЕШ МАГНІЙ 250 мг
Таблетки №10
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
БЕРЕШ ОМЕГА-3 КАРДІОВІТ
БЕРЕШ ОМЕГА-3 КАРДІОВІТ
Капсули №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
БЕРЕШ ПОРЦЕРО ФОРТЕ+ D3
БЕРЕШ ПОРЦЕРО ФОРТЕ+ D3
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
БЕРЕШ ГЕМО ВІТАЛ
БЕРЕШ ГЕМО ВІТАЛ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
БЕРЕШ ХОЛЕСТЕРИН КОНТРОЛЬ
БЕРЕШ ХОЛЕСТЕРИН КОНТРОЛЬ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
БЕРЕШ ВІТАМІН C 500
БЕРЕШ ВІТАМІН C 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
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