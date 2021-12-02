Київ
Виробники на літеру “B”
Beres Pharmaceuticals Ltd
29 препаратів
29 препаратів
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Повна назва
Представительство в Украине
Адреса
02068, Киев, ул. Драгоманова, 31-В, офис 2
Телефон
(044) 507-25-73
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БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА
Капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
338,82
грн
в 491 аптеці
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Береш® Магній плюс B6
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
242,96
грн
в 438 аптеках
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Краплі Береш Плюс®
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
528,00
грн
в 367 аптеках
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Краплі Береш Плюс®
Краплі оральні флакон 30 мл №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
218,90
грн
в 358 аптеках
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БЕРЕШ ПРОБІО6
Капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
188,48
грн
в 289 аптеках
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АКТИВАЛ КІД ЖУВАЛЬНІ ТАБЛЕТКИ З ТРЬОМА ВКУСАМИ
Таблетки жувальні № 60+20 №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
502,50
грн
в 284 аптеках
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АКТИВАЛ МАКС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
411,00
грн
в 5 аптеках
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Краплі Береш Плюс®
Краплі оральні флакон 30 мл №4
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
617,52
грн
в 5 аптеках
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АКТИВАЛ 50+
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
234,80
грн
в 3 аптеках інших міст
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БЕРЕШ ВІТАМІН C 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг №10
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
37,66
грн
в 1 аптеці інших міст
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Береш® Кальцій плюс D3
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
від
167,09
грн
в 1 аптеці інших міст
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БЕРЕШ ВІТА-D3 КІД
Таблетки для жування 800 мо №50
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
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Береш® Кальцій плюс D3
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
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БЕРЕШ КОЕНЗИМ Q10
Таблетки 60 мг №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
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БЕРЕШ МАГНІЙ 250 мг
Таблетки №10
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
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БЕРЕШ ОМЕГА-3 КАРДІОВІТ
Капсули №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
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БЕРЕШ ПОРЦЕРО ФОРТЕ+ D3
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
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БЕРЕШ ГЕМО ВІТАЛ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
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БЕРЕШ ХОЛЕСТЕРИН КОНТРОЛЬ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №60
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
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БЕРЕШ ВІТАМІН C 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
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