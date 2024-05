общий профиль безопасности препарата Авастин базируется на данных применения у более 4500 пациентов с различными злокачественными опухолями, получавших лечение преимущественно препаратом Авастин в комбинации с химиотерапией в клинических исследованиях.

Наиболее серьезными побочными реакциями были перфорации ЖКТ, кровоизлияние, включая легочные кровотечения/кровохарканье, которые чаще отмечают у пациентов с немелкоклеточным раком легкого, артериальная тромбоэмболия.

В клинических исследованиях у пациентов, получавших Авастин, наиболее часто выявляли повышение АД, слабость или астению, диарею и боль в животе.

Анализ данных по клинической безопасности показывает, что повышение АД и развитие протеинурии при терапии препаратом Авастин, вероятно, имеют дозозависимый характер.

Нежелательные реакции, перечисленные в этом разделе, делятся по частоте на следующие категории: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным). Группы по частоте для каждой нежелательной реакции определяли по самой высокой частоте возникновения, которая выявлена при применении по любому из показаний. В каждой группе нежелательные реакции представлены в порядке убывания серьезности.

Некоторые из побочных эффектов обычно наблюдают в связи с химиотерапией; однако Авастин может усилить эти реакции при применении в комбинации с химиотерапевтическими препаратами. Примеры нежелательных реакций включают синдром ладонно-подошвенной эритродизестезии в случае применения с пегилированным липосомальным доксорубицином или капецитабином, периферическую сенсорную нейропатию при применении с паклитакселом или оксалиплатином, и нарушения со стороны ногтей или алопецию при применении с паклитакселом.

Ниже приведены нежелательные реакции, которые ассоциируются с применением препарата Авастин в сочетании с различными схемами химиотерапии при различных показаниях к применению.

Нежелательные реакции, выявленные в послерегистрационный период наблюдения, включены в группы по частоте, где это применимо. Подробная информация о реакциях, задокументированная в послерегистрационный период наблюдения, приведенная ниже в соответствующем разделе.

Нежелательные реакции по частоте . Ниже перечислены все нежелательные реакции с их частотой, определенные как имеющие причинно-следственную связь с применением препарата Авастин, которая была установлена:

при сравнении частоты нежелательных реакций, которые отмечали в клинических исследованиях, в группах лечения (разница не менее 10% по сравнению с контрольной группой для реакций степени 1–5 по NCI-CTCAE (критерии оценки степени тяжести наиболее частых нежелательных явлений по данным Национального института онкологии США), или не менее 2% по сравнению с контрольной группой для реакций степени 3–5 по NCI-CTCAE;

в послерегистрационных исследованиях безопасности;

из спонтанных сообщений;

в эпидемиологических исследованиях/неинтервенционных или обсервационных исследованиях;

через оценку отдельных клинических случаев.