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Авастин
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(Avastin
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Авастин
®
(Avastin
®
)
Николаев
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
47901,00
Экономия при брони:
-1344,00 грн
46557,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Запорожье, ул. Седова, 3
258.4 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
10599,00
Экономия при брони:
-199,00 грн
10400,00
грн
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Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
47901,00
Экономия при брони:
-896,00 грн
47005,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Гранитная / Сущинского Данила, 8/2
261.5 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
41129,50
Экономия при брони:
-4,10 грн
41125,40
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
397.4 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
46936,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 10
397.5 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
49220,20
Экономия при брони:
-1823,50 грн
47396,70
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
397.6 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
46936,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
397.6 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12827,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
398.2 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12318,00
Экономия при брони:
-346,00 грн
11972,00
грн
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Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
46936,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.6 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12318,00
Экономия при брони:
-346,00 грн
11972,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
402.9 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
13148,59
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
404.8 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
47875,20
Экономия при брони:
-478,50 грн
47396,70
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
405.3 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12325,29
грн
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Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
47931,57
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
406.1 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
47799,20
Экономия при брони:
-402,50 грн
47396,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
407.8 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12318,00
Экономия при брони:
-346,00 грн
11972,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лагерная, 42
408.2 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12765,60
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
409.8 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
13502,75
Экономия при брони:
-904,07 грн
12598,68
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
412.3 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
13101,36
Экономия при брони:
-502,68 грн
12598,68
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
413.5 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12318,00
Экономия при брони:
-59,00 грн
12259,00
грн
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Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
46936,00
Экономия при брони:
-1317,00 грн
45619,00
грн
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