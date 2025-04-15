Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
47901,00
Экономия при брони: -896,00 грн
47005,00 грн
В городах рядом
Подорожник
Кременчуг, перек. Гранитная / Сущинского Данила, 8/2
188.3 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
41129,50
Экономия при брони: -4,10 грн
41125,40 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
47901,00
Экономия при брони: -1344,00 грн
46557,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
433.7 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
46936,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
434.1 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
46936,00 грн
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
434.4 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12318,00
Экономия при брони: -346,00 грн
11972,00 грн
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
46936,00
Экономия при брони: -1317,00 грн
45619,00 грн
Подорожник
Киев, просп. Бажана Николая, 10
435.2 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
49220,20
Экономия при брони: -1823,50 грн
47396,70 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.2 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12318,00
Экономия при брони: -346,00 грн
11972,00 грн
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
46936,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
438.1 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12318,00
Экономия при брони: -346,00 грн
11972,00 грн
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
46936,00
Экономия при брони: -1317,00 грн
45619,00 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
441.9 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
13148,59 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
442.4 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12827,60 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 26
443.7 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
13468,56
Экономия при брони: -869,88 грн
12598,68 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
444.1 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
47875,20
Экономия при брони: -478,50 грн
47396,70 грн
Фармация
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
445.5 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
47430,46 грн
Ощад аптека
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
449.3 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
47799,20
Экономия при брони: -402,50 грн
47396,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
449.8 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12260,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лагерная, 42
450.5 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12765,60 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
450.7 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12318,00
Экономия при брони: -346,00 грн
11972,00 грн
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
46936,00
Экономия при брони: -1317,00 грн
45619,00 грн