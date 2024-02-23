с осторожностью применяют при АГ, артериальной тромбоэмболии в анамнезе, при заживлении ран, кровотечениях, желудочно-кишечной перфорации, у пациентов в возрасте старше 65 лет.

У пациентов с метастатическим раком ободочной или прямой кишки при лечении бевацизумабом в комбинации с химиотерапией существует повышенный риск развития перфорации ЖКТ. Отмечали тяжелые случаи перфорации ЖКТ с развитием перитонита, в том числе фатальные. Несмотря на то что причинная связь перфорации и перитонита, возникавшего в результате язвы желудка, некроза опухоли, дивертикула или колита, с приемом бевацизумаба не установлена, необходимо проявлять осторожность при лечении пациентов группы риска. При развитии перфорации лечение бевацизумабом следует прекратить.

Бевацизумаб может отрицательно влиять на заживление ран. Лечение бевацизумабом не следует начинать в течение 28 дней после хирургического вмешательства или до полного заживления хирургической раны. При развитии во время лечения осложнений, связанных с заживлением раны, бевацизумаб необходимо временно отменить до полного заживления раны. Прием бевацизумаба также необходимо временно прекратить в случае проведения планового хирургического вмешательства.

У пациентов, получавших бевацизумаб, отмечали повышенную частоту развития АГ. Клинические данные по безопасности позволяют предположить, что частота случаев АГ не зависит от дозы бевацизумаба. Нет информации о влиянии бевацизумаба во время начала лечения у пациентов с неконтролируемой АГ. При назначении бевацизумаба таким пациентам необходимо проявлять осторожность и регулярно контролировать АД.

У пациентов с АГ, требующей лекарственной терапии, рекомендуется временно прекратить терапию бевацизумабом до достижения адекватного контроля АД. При невозможности установить медикаментозный контроль АД и/или развитии гипертонического криза прием бевацизумаба необходимо прекратить.

Риск развития протеинурии повышен у пациентов с АГ в анамнезе. До начала и во время терапии бевацизумабом рекомендуется проводить анализ мочи на протеинурию. При развитии нефротического синдрома бевацизумаб необходимо отменить.

У пациентов с метастазирующим колоректальным раком повышен риск возникновения кровотечения, связанного с опухолью. Если во время лечения возникло тяжелое кровотечение, бевацизумаб следует отменить.

У пациентов с врожденным геморрагическим диатезом, приобретенной коагулопатией или получавших полную дозу антикоагулянтов по поводу тромбоэмболии перед назначением бевацизумаба следует соблюдать осторожность.

У пациентов с немелкоклеточным раком легкого (при плоскоклеточном раке или центральном расположении опухоли, близко прилежащей к большим кровеносным сосудам), получавших бевацизумаб, зарегистрированы серьезные кровотечения, некоторые с летальным исходом. Кровотечения возникали внезапно и протекали по типу массивного кровохарканья. В большинстве случаев ему предшествовало образование каверны и/или некроза опухоли. Редко отмечали кровотечения и при других типах опухолей (гепатома с метастатическим поражением ЦНС, саркома бедра с некрозом).

Артериальная тромбоэмболия в анамнезе или возраст старше 65 лет ассоциируются с повышенным риском возникновения артериальной тромбоэмболии во время лечения бевацизумабом. При лечении таких пациентов необходимо проявлять осторожность. При возникновении артериальной тромбоэмболии терапию бевацизумабом необходимо прекратить.

Терапия антракциклинами и/или лучевая терапия на область грудной клетки в анамнезе могут способствовать развитию застойной сердечной недостаточности. У пациентов с такими факторами риска необходимо проявлять осторожность при назначении бевацизумаба.

При назначении бевацизумаба пациентам старше 65 лет существует повышенный риск возникновения артериальной тромбоэмболии (включая развитие инсульта, транзиторной ишемической атаки, инфаркта миокарда) и лейкопении. Повышение частоты других побочных явлений, включая перфорацию ЖКТ, нарушения заживления ран, АГ, протеинурию, кровотечение и застойную сердечную недостаточность, связанные с применением бевацизумаба, у пожилых пациентов не отмечали.

Мужчинам и женщинам детородного возраста во время лечения бевацизумабом и как минимум в течение 6 мес после окончания лечения необходимо использовать надежные методы контрацепции.

Вскармливание грудным молоком не рекомендуется как минимум в течение 6 мес после окончания терапии бевацизумабом.