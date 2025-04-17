Киев
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Авастин
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(Avastin
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Авастин
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(Avastin
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Чернигов
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12318,00
Экономия при брони:
-346,00 грн
11972,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.8 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
13379,92
Экономия при брони:
-781,24 грн
12598,68
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12318,00
грн
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Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
46936,00
Экономия при брони:
-1317,00 грн
45619,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
13379,92
Экономия при брони:
-781,24 грн
12598,68
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12318,00
Экономия при брони:
-346,00 грн
11972,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
128.6 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
47875,20
Экономия при брони:
-478,50 грн
47396,70
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
129.4 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
13148,59
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
46936,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12318,00
Экономия при брони:
-346,00 грн
11972,00
грн
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Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
46936,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
46936,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 10
131.3 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
49220,20
Экономия при брони:
-1823,50 грн
47396,70
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
132.6 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
47799,20
Экономия при брони:
-402,50 грн
47396,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
138.8 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12827,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Гранитная / Сущинского Данила, 8/2
307.9 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
41129,50
Экономия при брони:
-4,10 грн
41125,40
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
47901,00
Экономия при брони:
-1344,00 грн
46557,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Запорожье, ул. Седова, 3
491.5 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
10599,00
Экономия при брони:
-298,00 грн
10301,00
грн
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Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
47901,00
Экономия при брони:
-1344,00 грн
46557,00
грн
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