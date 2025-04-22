Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
47875,20
Экономия при брони: -478,50 грн
47396,70 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
13145,79
Экономия при брони: -553,07 грн
12592,72 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
13148,59 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
7.0 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
13454,63
Экономия при брони: -855,95 грн
12598,68 грн
Ощад аптека
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
7.5 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
47799,20
Экономия при брони: -402,50 грн
47396,70 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12318,00
Экономия при брони: -461,00 грн
11857,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12318,00 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 26
8.8 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
13419,18
Экономия при брони: -820,50 грн
12598,68 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12318,00
Экономия при брони: -461,00 грн
11857,00 грн
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
46936,00 грн
Подорожник
Киев, просп. Бажана Николая, 10
9.2 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
49220,20
Экономия при брони: -1823,50 грн
47396,70 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
46936,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
10.6 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12827,60 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12318,00
Экономия при брони: -461,00 грн
11857,00 грн
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
46936,00 грн
Аптека24
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
12.1 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
11724,50 грн
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
45595,40 грн
В городах рядом
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12318,00
Экономия при брони: -461,00 грн
11857,00 грн
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
46936,00
Экономия при брони: -1755,00 грн
45181,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
128.9 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
51656,39
Экономия при брони: -2682,49 грн
48973,90 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
47901,00
Экономия при брони: -1792,00 грн
46109,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Седова, 3
443.5 км
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Украина
12312,00
Экономия при брони: -346,00 грн
11966,00 грн
Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Украина
47901,00
Экономия при брони: -1344,00 грн
46557,00 грн